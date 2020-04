Se dovete aumentare lo storage del vostro notebook ma non avete voglia di aprirlo per verificare se c’è modo di cambiare la memoria, un modulo SSD esterno potrebbe fare al caso vostro. Scegliere un modulo SSD esterno non è solo una buona scelta per chi necessita di aumentare lo storage a disposizione ma anche per i content creators che necessitano di una velocità di trasferimento dati non indifferente.

Puntare il miglior SSD esterno risulta una mossa vincente per chi ha bisogno di lavorare in mobilità e riuscire a fare lavori di ogni tipologia con flessibilità e immediatezza. Nel 2020 gli SSD esterni non mancano ma negli ultimi tempi molti professionisti stanno sperimentando anche la combinazione SSD M.2 con un case protettivo per utilizzare le memorie di fascia alta fuori ufficio.

Miglior SSD esterno: classico o SSD M.2 NVMe + Case?

Prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori SSD esterni è necessario seguire due dritte per scegliere la soluzione ottimale per le proprie esigenze. La tecnologia interna tra vari SSD può essere diversa e di conseguenza anche le prestazioni tra diversi moduli possono cambiare. Per non entrare troppo nel dettaglio delle varie sigle per il miglior SSD esterno bisogna fare solo una piccola divisione.

Chi non necessita di particolari prestazioni può puntare al risparmio con un classico modulo SSD esterno in grado di fare benissimo in ogni occasione ed essere pronto appena fuori dalla scatola. Sono SSD nati proprio per la portabilità, hanno dei rivestimenti pronti a battagliare con la vita di tutti i giorni ed alcuni riescono anche a resistere ad acqua e polvere. Alcuni brand hanno pensato bene di rinforzare anche la sicurezza di questi moduli SSD con la presenza di un sensore di impronte digitali per accedere ai file. Se si utilizzano sempre fuori ufficio con il notebook basta una piccola distrazione per lasciare i nostri dati sul tavolino di un bar. Generalmente costano poco ma la velocità di lettura e scrittura non sono alla pari con le nuove tecnologie di moduli SSD. Si va dai 300 MB/s in lettura e scrittura per quelli più economici fino ai 1000 MB/s in lettura e scrittura di quelli di fascia alta, quelli costosi per intendersi.

Sono valori che nei migliori moduli SSD del mercato sono superati abbondantemente grazie al formato M.2 PCIe in grado di arrivare a velocità ancora più alte mantenendo dimensioni fisiche estremamente ridotte tanto da sembrare banchi di RAM sfruttando il protocollo NVMe. Un modulo SSD PCIe M.2 NVMe, nelle migliori condizioni, può raggiungere anche 5000 MB/s in lettura e 4400 MB/s in scrittura, valori decisamente diversi da quelli descritti poco su. Quindi un modulo SSD esterno classico può bastare a chi ha poche pretese e non lo sfrutterà per fini produttivi mentre chi cerca un SSD esterno per la produttività estrema, per il lavoro, dovrà necessariamente puntare ad un modulo SSD M.2 NVMe da inserire in un case per poterlo utilizzare attraverso la porta USB o in alcuni casi Thunderbolt.

I case per memorie SSD M.2 NVMe si adattano ai vari formati M.2, riescono a gestire i tagli 2280, 2260, 2242 e 2230 anche se è sempre buona norma controllare le specifiche del case. Altro fattore importante sono le temperature, le dimensioni ridotte un modulo SSD M.2 dentro ad un piccolo case potrebbero far alzare i gradi percepiti e far calare le prestazioni, per questo motivo è necessario munirsi di un case in grado di dissipare bene il calore prodotto. Il case deve anche essere resistente, deve mantenere al sicuro il modulo SSD M.2 che per sua natura è un po’ delicato.

La soluzione SSD M.2 NVMe + case regala delle prestazioni decisamente più elevate rispetto ad un classico SSD esterno commerciale ma è anche più costosa. Fortunatamente esistono esigenze diverse, necessità diverse e proposte diverse per questo motivo la guida ai migliori SSD esterni non è una lista di tutti i moduli sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione dei migliori SSD esterni è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste memorie sono accanto ai nostri notebook e nei nostri desktop per il montaggio video. Ecco la divisione dei migliori SSD esterni:

Miglior SSD esterno economico

Negli ultimi anni i produttori hanno pensato bene di portare le memorie SSD anche fuori dal corpo del pc. Avere un modulo SSD esterno, portatile, consente di avere una certa flessibilità e sicurezza nella gestione dei dati più importanti sempre disponibili alla massima velocità. Sono delle memorie SSD particolarmente adatte a chi cerca maggior storage in mobilità senza puntare a prestazioni di alto profilo nel campo lettura e scrittura. Ecco i migliori SSD esterni economici.

SanDisk Extreme Portatile 500 GB

SanDisk ha sviluppato questa memoria SSD portatile in grado di essere resistente anche alle condizioni più estreme. La costruzione è robusta tanto da essere resistente agli urti, alla polvere ed anche impermeabile. Le dimensioni sono compatte, il modulo SSD è leggero ed ha una capacità da 500 GB con velocità di trasferimento dati fino a 550 MB/s.

Samsung T5 500 GB

Una memoria SSD Samsung portatile compatta ed elegante da parte di Samsung che utilizza una porta USB 3.1 per lo scambio dati rapido. Le prestazioni in lettura e scrittura non sono male, si parla di circa 540 MB/s lettura sequenziale e 520 MB/s scrittura sequenziale. La capacità è da 500 GB ed è proposto ad un prezzo onesto per la qualità complessiva del modulo SSD. Buon hard disk ssd esterno.

SanDisk Extreme Pro 500 GB

SanDisk ha sviluppato questa versione Pro della sua memoria SSD portatile in grado di essere resistente ad acqua e polvere. Le dimensioni della versione Pro sono sempre compatte, il modulo SSD è molto leggero ed ha una capacità da 500 GB ma con velocità di trasferimento dati più alte fino a 1050 MB/s e con porta USB-C.

Samsung T7 Touch Portatile 1 TB

Forse tenere i propri dati su un modulo SSD esterno senza nessun tipo di protezione non è il massimo desiderabile e per questo motivo Samsung ha inserito un comodissimo lettore di impronte digitali sulla sua memoria esterna SSD T7 Touch da ben 1 TB. La velocità di trasferimento dati arriva fino a 1050 MB/s, si può vantare dell’interfaccia USB 3.2 di seconda generazione e di un secondo sistema di sicurezza basato su crittografia hardware AES a 256 bit. Costa tanto ma se avete bisogno di dati in sicurezza e in mobilità. è la scelta migliore. Un disco ssd esterno molto completo.

Miglior SSD esterno M.2 fascia alta

La fascia alta del mercato SSD è contraddistinta da prezzi alti che corrispondono a prestazioni altrettanto alte. Il merito è del nuovo ricercato tecnologico in ambito slot SSD, l’interfaccia PCIe NVMe è in grado di veicolare una quantità di dati molto elevata ad una velocità impressionante. Le dimensioni ridottissime di questi moduli SSD permettono di avere prestazioni ed affidabilità ancora più alte. Ecco i miglior SSD M2 esterni del mercato da abbinare ad un case.

SP NVMe PCIe 256 GB

Interessante modulo SSD M.2 da prendere per rapporto qualità prezzo. Il Silicon Power è un modulo con interfaccia PCIe NVMe capace di raggiungere ottime velocità in lettura e scrittura (circa 3000 MB/s lettura e 1100 MB/s in scrittura). Vale comunque quanto costa per il taglio da 256 GB che non sono tantissimi se ci dovete lavorare ma è una buonissima opzione.

Crucial P1 NVMe PCIe 1 TB

Un modulo SSD che sulla carta potrebbe sembrare il top da prendere per rapporto qualità prezzo, effettivamente se il vostro computer supporta lo spazio per i migliori SSD m2 ed il budget è limitato potrebbe realmente esserlo. Il Crucial P1 è un modulo con interfaccia PCIe NVMe particolarmente adatto a raggiungere altissime velocità in lettura e scrittura (circa 2000 MB/s lettura e 1700 MB/s in scrittura). Purtroppo per una serie di fattori, quelle velocità sono ottenibili nelle migliori condizioni, non ha prestazioni costanti ma sicuramente superiori a moduli di fascia bassa. Vale quanto costa.

Samsung 970 EVO NVMe PCIe 2 TB

Interfaccia PCIe NVMe in grado di generare una velocità molto alta per migliorare il flusso di lavoro in maniera netta. Nelle migliori condizioni si sta parlando di una velocità di lettura sequenziale di 3500 MB/s e una scrittura sequenziale di 2500 MB/s. La qualità di questo modulo SSD Samsung si evince anche dalla gestione del calore guidata da Dynamic Thermal Guard e dal software Samsung Magican per tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della memoria andando a mantenere il modulo sempre aggiornato. Certo costa tanto ma ci sono prestazioni fantastiche e ben 2 TB. Uno dei migliori ssd per pc.

Sabrent Rocket NVMe PCIe 2 TB

Memoria SSD NVMe PCIe da 2 TB , questa soluzione Sabrent è una delle migliori sia in termini di prestazioni nude e crude, sia in termini di rapporto qualità-prezzo. Ha tutte le particolarità tecniche che un vero esperto potrebbe desiderare da una memoria SSD di Sabrent. In termini di velocità ottimale stiamo parlando di 5000 MB/s in lettura e 4400 MB/s in scrittura nelle migliori condizioni di utilizzo ma difficilmente si potranno verificare in un case esterno. Il modulo SSD resta comunque best buy della fascia alta.

Miglior SSD esterno M.2 Case

Come detto in apertura per poter utilizzare un modulo SSD M.2 NVMe in maniera esterna c’è la necessità di utilizzare un case. I case sono in grado di ospitare i moduli SSD M.2 in vari formati (2230, 2242, 2260, 2280, 22110) ma è sempre meglio controllare la compatibilità anche con lo standard PCIe. Altro fattore importante riguarda la resistenza agli urti, la costruzione interna e la dissipazione del calore che potrebbe, in alcuni casi, portare ad un calo di prestazioni.

Abbiamo stilato una selezione esclusiva con consigli e soluzioni economiche (e non) per scegliere il migliore case esterno SSD M.2 NVMe per le proprie esigenze. Nel focus dedicato c’è una selezione dei case SSD M.2 NVMe dal più economico al più costoso, ci sono modelli con piccole ventole interne, modelli con LED RGB ed i migliori per rapporto qualità prezzo. Puoi leggere il nostro approfondimento al migliore case esterno per SSD M.2 NVMe ma se cerchi un consiglio rapido, ecco quello da prendere ad occhi chiusi:

Asus ROG Strix Arion Case

Il top gamma dei case per SSD M.2 PCIe NVMe, è il migliore senza pensarci due volte. Chiaramente è il case esterno che costa di più ma è anche quello che ha la costruzione migliore, l’installazione più intuitiva e una gestione termica efficace. Ci sono anche i LED RGB che sono un piacere alla vista ma a prescindere da quelli, il case di Asus ROG è il migliore in circolazione per modulo ssd esterno usb.

Miglior SSD esterno in assoluto

