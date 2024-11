Corsair ha appena presentato il nuovo SSD Corsair MP700 Elite 2 TB, un’unità M.2 che utilizza l’interfaccia ad alta velocità PCI-E 5.0 x4, ormai supportata nativamente su tutte le schede madri e CPU di ultima generazione.

Il Corsair MP700 Elite inaugura una nuova generazione di Solid State Disk Gen 5.0, ovvero soluzioni che non rinunciano alle prestazioni, collocandosi nettamente sopra i più veloci SSD PCI-E Gen 4.0, ma garantendo allo stesso tempo costi inferiori rispetto ai modelli Gen 5.0 di fascia enthusiast (vedi Corsair MP700 PRO SE).

In questo articolo andremo a verificare come si comporta nei benchmark di rito l’ultimo arrivato in casa Corsair nella variante da 2 TB, paragonandolo ad altri modelli di SSD PCI-E Gen 5.0, Gen 4.0 e Gen 3.0 presenti nel nostro database.

Corsair MP700 Elite 2 TB è veloce e conveniente

Abbiamo già trattato le caratteristiche e le peculiarità del Corsair MP700 Elite nel nostro approfondimento, che vi invitiamo a leggere, mentre prima di vedere nel dettaglio le prestazioni dell’ultimo SSD Corsair riassumiamone brevemente le caratteristiche generali.

Oltre all’interfaccia Gen 5.0 e al classico formato M.2 2280 con dissipatore di serie, quello che caratterizza questo SSD è sicuramente il nuovo controller Phison E31T, abbinato a memorie NAND 3D TLC e supporto per la funzionalità Host Memory Buffer (HBM) che, come già spiegato, cerca di sopperire alla mancanza di una cache dedicata.

Disponibile con e senza dissipatore di calore e in tagli da 1 e 2 terabyte, Corsair MP700 Elite è accreditato di una velocità di trasferimento sino a 10-8,5 GB/s (in lettura/scrittura) e vanta anche una garanzia di 5 anni.

Corsair MP700 Elite 2 TB la nostra prova

Passiamo ai fatti e vediamo come si è comportato il Corsair MP700 Elite nella nostra suite di test, pensata come al solito anche per fornirvi un confronto con altri modelli di SSD che sposano diverse tipologie di interfaccia.

Per l’occasione abbiamo abbinato il nuovo SSD Corsair a una scheda madre Intel di ultima generazione, ovvero la Gigabyte Z890 AORUS MASTER basata su chipset Z890, dotata tra l’altro di supporto nativo e due slot M.2 PCI-E Gen 5.0. Eccovi la piattaforma hardware nel dettaglio:

SSD: Corsair MP700 SE 2 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP700 PRO SE 4 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP600 ELITE 2 TB – PCI-E 4.0 PNY XLR8 Gaming 2 TB – PCI-E 3.0 Gigabyte Vision Drive 1TB – USB 3.2 gen 2×2 20 Gbps

CPU: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: Gigabyte AORUS WaterForce X 360

Scheda madre: Gigabyte Z890 AORUS MASTER

RAM: Corsair Dominator Platinum RGB 6.400 MT/s C34 (32 GB)

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Alimentatore: Corsair RM1000x 1.000 W

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Le prestazioni degli SSD elencati sopra saranno valutare invece con i seguenti benchmark:

Atto Disk Benchmark

Crystal Mark

Anvil’s Storage Utility

AS SSD Benchmark

PC Mark 10

Corsair MP700 Elite: ecco come va nei benchmark

Solitamente Corsair è molto precisa quando si tratta di dare informazioni riguardo le prestazioni dei nuovi prodotti, l’MP700 Elite 2 TB non fa eccezione e vi anticipiamo subito che rispecchia sostanzialmente quanto visto nella scheda tecnica ufficiale.

Le prestazioni assolute sono ovviamente inferiori al Corsair MP700 PRO SE 4 TB, tra i più veloci della sua categoria, mentre rispetto al Corsair MP600 Elite 2 TB PCI-E Gen 4.0, rileviamo prestazioni anche oltre il 50% superiori, praticamente nella stessa fascia di prezzo.

Il nuovo SSD Corsair fa segnare picchi di anche oltre 10.000 MB/s nelle letture sequenziali, risultando però molto più vicino al predecessore in ambiti come le letture/scritture 4K e 4K-64T, segno che la differenza reale tra i due si vedrà molto di più se siamo alle prese con lo spostamento/gestione di file di grandi dimensioni.

Corsair MP700 Elite 2 TB: le temperature sono ok

Lato temperature, questa seconda generazione di SSD PCI-E 5.0 si dimostra nettamente più “fresca” dei primi modelli che debuttarono sul mercato lo scorso anno. Se a questo aggiungiamo l’ottimo sistema di dissipazione fornito da Corsair per questo modello, abbinato all’assenza della cache DRAM aggiuntiva (che scalda come tutti i chip), non sorprende che il Corsair MP700 Elite 2 TB operi con temperature decisamente accettabili e, cosa più importante, lontane dai limiti che mettono in moto il throttling del controller.

Per avere almeno un esempio pratico, nel grafico sopra abbiamo paragonato le temperature del Corsair MP700 Elite 2 TB con il fratello maggiore MP700 PRO SE 4 TB, in questo caso raffreddato da un dissipatore con hetasink ad alte prestazioni integrato sulle schede madri di ultima generazione. I risultati sono davvero ottimi, non solo per l’efficienza del drive (che comunque ha la metà della capacità), ma anche per la bontà del dissipatore che non ci fa superare i 55 °C.

Corsair MP700 Elite 2 TB promosso: disponibilità e prezzi

Corsair MP700 Elite in questa variante da 2 TB è una soluzione che ci ha convinto, per le considerazioni complete vi rimandiamo, come anticipato sopra, al nostro articolo dedicato. Corsair MP700 Elite è già ampiamente disponibile sul sito del produttore e presso i maggiori rivenditori di settore, compreso Amazon Italia. A seguire vi lasciamo qualche link per l’acquisto: