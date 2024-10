ASUS ha finalmente tolto i veli alla nuova generazione di schede madri basata sugli ultimi chipset AMD serie 800, soluzioni che avevamo già visto in anteprima alla Gamescom 2024 ma che oggi finalmente vi possiamo mostrare in prima persona con dei test sul campo e relative impressioni personali.

Al pari dei competitor e partner AMD, l’azienda taiwanese aggiorna il catalogo schede madri per processori Ryzen su socket AM5, un listino a dir poco vasto che ora si arricchisce di ulteriori modelli che utilizzano il fiammante X870 e il top di gamma X870E (Extreme). Il colosso delle schede madri svela oggi alcuni dei sui modelli di punta, possiamo dire tra i più rappresentativi se guardiamo al catalogo ASUS, ma al pari della precedente generazione sono attesi molti altri prodotti che giungeranno sul mercato nelle prossime settimane.

Oltre al nuovo modello di punta ROG Crosshair X870E Hero, che abbiamo trattato in un articolo separato, arrivano oggi sulla nostra benchtest ROG STRIX X870-A GAMING WIFI e TUF GAMIING X870-PLUS WIFI, ampliando quindi le linee ROG Strix e TUF Gaming, ovvero le più gettonate in casa ASUS. Le nuove schede madri utilizzano il socket AM5 e sono ideate per supportare al meglio i recenti processori AMD Ryzen 9000, mantenendo la massima retrocompatibilità con le CPU serie Ryzen 7000 e Ryzen 8000 desktop.

Recensione ROG STRIX X870-A Gaming WiFi: bella, completa e veloce

Prima di procedere all’analisi con le relative novità delle nuove schede madri ASUS, un cenno veloce sul chipset utilizzato dall’azienda su questi due modelli che, a differenza della ROG Crosshair X870E Hero, sposano la versione X870 invece del top di gamma X870E. Quest’ultimo fornisce prestazioni praticamente identiche, mentre le differenze invece si fanno sentire in ottica espandibilità visto che X870E offre 8 linee PCI-E 4.0 aggiuntive.

Detto questo, la ROG STRIX X870-A Gaming WiFi porta avanti nel migliore dei modi il design e la tradizione della gamma ROG Strix, nata e ottimizzata per i gamer più esigenti, ma sostanzialmente tra le proposte più versatili nel catalogo ASUS. Al pari dei modelli che l’hanno preceduta infatti, la dotazione hardware, di porte e di periferiche onboard, è quasi allineata alle top di gamma, rendendola una valida opzione non solo per i gamer ma anche per i creator e le workstation più esigenti.

Scartata dalla sua confezione, la ROG STRIX X870-A Gaming WiFi si fa notare subito per linee curate ed elaborate oltre che per la colorazione bianca con inserti neri e dissipatori in alluminio; l’estetica rispetto ad altri modelli ROG Strix non viene stravolta, arricchita da ulteriori dettagli e una rivisitazione dell’illuminazione e del logo RGB posto dietro la zona socket. Come da prassi per i modelli di fascia medio/alta, anche questa scheda presenta un sistema di dissipazione esteso ad alto profilo, non solo per il VRM ma anche per gli SSD e il chipset. La qualità di PCB (8 strati) e di componentistica sono al top, così come il VRM a 16+2+2 fasi con connettori EPS ProCool II e slot PCI-E x16 rinforzati.

Rimanendo in ottica dissipazione, lo slot M.2 primario (ce ne sono tre, due dei quali PCI-E 5.0), è equipaggiato con un heatsink in alluminio a dir poco imponente, ma allo stesso tempo semplice da rimuovere grazie a funzionalità come M.2 Q-Release, M2 Q-Slide e la nuova M.2 Q-Latch. Nessun “meccanismo” per sganciare la scheda grafica (lo slot però è PCI-E Gen 5.0), mentre sotto di questa troviamo un ampio dissipatore rimovibile (con viti) che andrà a raffreddare altri tre SSD PCI-E M.2.

Sul PCB sono presenti tutti i connettori possibili per la connessione di impianti AiO via USB, ventole e dispositivi ARGB Gen 2, così come risulta ben fornito il pannello I/O che integra: Display Port e HDMI, LAN 2,5 Gbps, due porte USB-C Gen 4 a 40 Gbps con Display Port, quattro USB-A a 5 Gbps, quattro USB-A a 10 Gbps, audio in/out con SPDIF e connettori per le antenne WiFi 7.

Oltre a PCI-E 5.0 e DDR5 infatti, la scheda ASUS supporta il più recente WiFi 7 con velocità nell’ordine dei 3 Gbps, senza dimenticare l’installazione semplificata con ASUS WiFi Q-Antenna e tutte le ottimizzazioni del caso (vedi ASUS AI Networking II). Da segnalare anche il reparto audio curato ROG SupremeFX 7.1 Surround (32-Bit/384 kHz), l’ampia suite software, quasi difficile da riportare visto il numero di applicativi offerti, per finire con i pulsanti CLEAR CMOS e BIOS FlashBack per l’aggiornamento del BIOS attraverso la porta presente sotto il connettore LAN.

Scheda tecnica ROG STRIX X870-A Gaming WiFi

Prima di passare al secondo modello in prova e alle tecnologie/funzionalità proprietarie offerte dalla serie TUF Gaming, riassumiamo per comodità (anche di confronto) la scheda tecnica della ROG STRIX X870-A Gaming WiFi.

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: AMD X870

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

VRM 16+2+2 con 90A Smart Power Stage

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 192 GB Velocità supportate: da 4.400 MT/s fino a +8.000 MT/s (OC) AMD EXPO e ASUS AEMP

Output video: 1x HDMI 2.1 1x Display Port 1.4 2x USB-C 4 40 Gbps con Display Port 4K 240 Hz

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 1x PCI-E x16 Gen 4.0 1x PCI-E x16 Gen 4.0

Storage: M.2 Thermal Guard L ed EZ-Latch Plus 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 2x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB4 Type-C 40 Gbps 6x USB 10 Gbps (1 USB-C) 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps 8x USB 5 Gbps 4x USB 2.0

Rete: LAN Intel 2,5 Gbps con ASUS LANGuard Wi-Fi 7 2×2 e Bluetooth 5.4

Audio ROG SupremeFX 7.1 Surround – CODEC ALC4080

Tecnologie ASUS: Armoury Crate, Driver Hub, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 3, AI Networking II, AI Overclocking, BIOS Q-Dashboard, MyHotkey, AI Cooling II, Fan Xpert4, BIOS multi-skin a 1080P



Tecnologie proprietarie ASUS con Intelligenza Artificiale

Il lancio dei nuovi processori AMD e dei chipset serie 800 offre modo ad ASUS di aggiornare il nutrito pacchetto di tecnologie proprietarie che sfruttano l’Intelligenza Artificiale, il tutto per garantire risultati più accurati e soprattutto un’esperienza d’uso semplificata.

A tal proposito, mettiamo un attimo in pausa la versione TUF Gaming X870 e, per comodità, facciamo prima una breve panoramica sulle funzionalità implementate da ASUS per migliorare l’esperienza utente, ma anche dissipazione, gestione e installazione di componenti e periferiche; anticipiamo tra l’altro che molte di queste opzioni sono presenti su entrambi i modelli in test.

Diverse di queste funzionalità sono già note, ma ulteriormente rivisitate per la nuova piattaforma Ryzen 9000, a partire dal notissimo AI Overclocking che in sostanza permette di ottimizzare le prestazioni con un overclock automatico “calcolato” dall’AI. Un’opzione che in passato abbiamo già utilizzato con successo e che sembra funzionare molto bene anche sui modelli Zen5 (lo vedremo dopo).

Sulla stessa scia troviamo AI Cooling II che bilancia con l’AI la dissipazione e l’acustica di sistema in base alle temperature di esercizio; in quest’ottica non manca ASUS Fan Xpert4 per gestire le ventole, mentre con AI Networking II possiamo ottimizzare al meglio le prestazioni di rete col WiFi 7 e il traffico.

In aggiunta c’è una corposa suite software che prevede ASUS Glidex per incrementare la produttività con screen sharing, HWInfo per il monitoraggio, ASUS Driver HUB per gestire e aggiornare i driver delle periferiche, AIDA64 Extreme e la notissima utility ASUS Armoury Crate per avere un controllo globale del nostro sistema ASUS.

Recensione TUF Gaming X870-PLUS WiFi: motherboard concreta, ideale per i gamer

Passiamo ora alla TUF Gaming X870-PLUS WiFi, anche questa destinata alle build gaming di un certo livello che però puntano a contenere in qualche modo il budget senza rinunciare a qualità e prestazioni, magari con un’estetica meno elaborata rispetto ad esempio alle soluzioni ROG Strix o ROG Crosshair.

La serie ASUS TUF Gaming è tutto questo e, come anticipato, in questa nuova variante X870-PLUS WiFi porta molte delle funzionalità (se non tutte) che ritroviamo sui modelli più blasonati, ROG STRIX X870-A Gaming WiFi inclusa. Visto che la piattaforma è praticamente identica, non sorprende che ASUS abbia integrato tutte le nuove opzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, da AI Overclocking, passando per AI Cooling II e AI Networking II.

Non mancano funzionalità di tweaking avanzato come Dynamic OC Switcher e Core Flex, senza dimenticare Fan Xpert4 e un BIOS avanzato (ora vedremo) che permette di gestire praticamente tutti i parametri di sistema con diverse opzioni di personalizzazione. Parliamo però un attimo di estetica, come detto in linea con altri modelli TUF Gaming e per questo molto concreta con pochi fronzoli e praticamente con led RGB ridotti al minimo.

Il design risulta comunque curato e ordinato grazie anche alla classica colorazione nera, in questo caso con inserti argento; il sistema di dissipazione è meno esteso della sorella ROG Strix, ma comunque ben studiato per raffreddare al meglio la zona VRM e tre dei quattro SSD M.2 PCI-E che potremo installare sulla scheda.

La componentistica è di ottima qualità, mentre riguardo il VRM troviamo una configurazione a 16+2+1 fasi (80 ampere), slot PCI-E della GPU rinforzato (dotato di Q-Release) e ovviamente supporto PCI-E Gen 5.0 x16. Rimanendo in tema, come tutte le schede madri X870, anche la TUF Gaming X870-PLUS WiFi offre supporto nativo per SSD PCI-E Gen 5.0 (con M.2 Q-Latch) e possibilità di sfruttare anche le più recenti memorie DDR5 a 8.000 MT/s (confermiamo).

A dir poco ricca la dotazione di periferiche e connettori presenti sul PCB (USB-C 20 Gbps con PD a 30W inclusa) che, anche grazie al chipset AMD X870, si abbina a un pannello I/O davvero ben fornito. Nel dettaglio troviamo: quattro porte USB-A 5 Gbps, tre porte USB 10 Gbps, due USB-C Gen 4 a 40 Gbps con Display Port, LAN 2,5 Gbps, audio multicanale, pulsante BIOS FlashBack con porta USB dedicata e i connettori per le antenne WiFi 7.

Scheda tecnica TUF Gaming X870-PLUS WiFi

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: AMD X870

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

VRM 16+2+1 (Power Stage a 80A)

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 192 GB Velocità supportate: da 4.400 MT/s fino a +8.000 MT/s (OC) AMD EXPO e AEMP

Output video: 1x HDMI 2.1 2x USB-C 4 40 Gbps con Display Port 4K 240 Hz

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 1x PCI-E x16 Gen 4.0 1x PCI-E x16 Gen 4.0

Storage: M.2 Thermal Guard L ed EZ-Latch Plus 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 2x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB4 Type-C 40 Gbps 6x USB 10 Gbps (1 USB-C) 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps 8x USB 5 Gbps 4x USB 2.0

Rete: LAN Realtek 2,5 Gbps con ASUS LANGuard Wi-Fi 7 2×2 e Bluetooth 5.4 Audio Realtek ALC1220P 7.1 Surround

Tecnologie ASUS: Armoury Crate, Driver Hub, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 3, AI Networking II, AI Overclocking, BIOS Q-Dashboard, MyHotkey, AI Cooling II, Fan Xpert4, Interfaccia BIOS a 1080P



Uno sguardo ai BIOS e alle novità delle schede madri ASUS X870

I BIOS delle schede madri ASUS sono da sempre tra i più completi e stabili, in particolare le versioni che ritroviamo sui modelli ROG. Da qualche anno a questa parte però, anche la serie TUF Gaming è stata notevolmente arricchita, così come riscontriamo sulla TUF Gaming X870-PLUS WiFi.

In termini pratici, le differenze tra i due BIOS risiedono più che altro nella grafica, o meglio, nel tema di sfondo; sulla ASUS TUF Gaming troviamo il classico layout in nero, mentre sulla ROG Strix sono disponibili sia il tema standard che un nuovo tema denominato Se7en. Teniamo a precisare che le schede sono state provate sia con il primo BIOS (di fabbrica) che con l’ultimo disponibile sul sito di supporto, entrambi dobbiamo dire molto stabili.

Per il resto, a parte qualche minima differenza che potremmo ritrovare nelle opzioni relative al tuning (non abbiamo verificato, ma pensiamo di no), i due BIOS sono praticamente identici e offrono lo stesso grado di personalizzazione e gestione del sistema. Come al solito i parametri a disposizione dell’utente sono moltissimi, anche troppi per un utente medio/avanzato, ma parliamo di schede madri pensate anche e soprattutto per l’overclock e quindi ideate per un tuning finissimo.

BIOS ROG STRIX X870-A Gaming WiFi

Oltre all’ormai discussa AI Overclocking, tra le novità introdotte da ASUS in questa occasione ci sono Q-Dashboard e MyHotkey; la prima consente all’utente di monitorare il sistema e tutte le componenti collegate attraverso un comodo grafico richiamabile con l’apposito tasto, mentre MyHotkey ci permette di personalizzare le funzioni dei tasti F3 ed F4 in base alle nostre esigenze.

BIOS TUF Gaming X870-PLUS WiFi

ASUS ROG STRIX X870-A Gaming WiFi e TUF Gaming X870-PLUS WiFi: la nostra prova

Avendo già analizzato le prestazioni della piattaforma AMD Ryzen 9000, la nostra prova si è concentrata sulla gestione di CPU e memoria, cercando di trovare il limite in overclock con processore AMD Ryzen 5 9600 e memorie DDR5; non è mancata una tornata di test automatico con AI Overclocking per capire l’incremento di prestazioni ottenuto con l’AI, mentre in linea di massima confermiamo che le due schede restituiscono sostanzialmente gli stessi risultati velocistici.

Piattaforma di test

Processore AMD Ryzen 5 9600X

Dissipatore MSI MAG CoreLiquid I360 White

Schede madri: ASUS ROG STRIX X870-A Gaming WiFi TUF Gaming X870-PLUS WiFi

Memorie: 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB 6.400 MT/s 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB 7.200 MT/s (test overclock)

Scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 ELITE 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Prestazioni – Gestione RAM – Overclock

In termini di prestazione assoluta a parità di processore, i nuovi chipset e le schede madri basate su X870 non stravolgono le performance rispetto ad esempio a una scheda X670/X670E (vedi ASUS ROG Crosshair X670E Hero). Abbiamo notato una migliore propensione a operare con memorie DDR5 a frequenze più spinte, maggiore flessibilità in fase di boot con parametri fuori specifica e in generale un avvio (poco) meno “macchinoso” della serie X600.

Le schede ASUS hanno dimostrato un’ottima stabilità anche con memorie RAM senza profilo EXPO, toccando senza problemi gli 8.000 MT/s e con un’estrema semplicità nella fase di overclock (ovviamente manuale).

Decisamente buoni i risultati fatti segnare con AI Overclocking dove in pratica guadagniamo margine in ottica TDP, mentre se volete incrementare nettamente la velocità / prestazione di processore e RAM DDR5 dovete agire sul PBO e, se volete provare, anche sulla voce PBO Enhancement.

Così facendo siamo riusciti a incrementare la massima frequenza del Ryzen 5 9600X sino a 5.650 MHz, incrementando non solo le prestazioni single-core e nei giochi, ma anche quelle relative agli applicativi multi-threading.

Dove acquistare e quanto costano ROG STRIX X870-A Gaming WiFi e TUF Gaming X870-PLUS WiFi

ASUS ROG STRIX X870-A Gaming WiFi e TUF Gaming X870-PLUS WiFi sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore, rispettivamente su ASUS ROG Italia e ASUS TUF Italia; diversi rivenditori propongono già i preordini, mentre su Amazon potete già acquistarle attrverso i link che vi lasciamo a seguire.

Aggiungiamo che i costi attualmente non sono proprio popolari, ma è risaputo che in fase di lancio questa tipologia di prodotti va a collocarsi nel segmento di fascia alta, salvo poi subire un calo di prezzo nelle settimame successive alla presentazione (vedi anche disponibilità).

Considerazioni

Al termine di questa ennesima tornata di test sui processori AMD Ryzen 9000, possiamo confermare che l’aver mantenuto lo stesso socket AM5 ha sicuramente giovato alla piattaforma desktop AMD che, ereditando moltissime tecnologie e funzionalità della precedente generazione, è risultata da subito stabile e semplice da gestire, almeno su queste schede madri ROG STRIX X870-A Gaming WiFi e TUF Gaming X870-PLUS WiFi.

Le due proposte ASUS, destinate più o meno alla stessa fascia di utenza, offrono nella pratica prestazioni velocistiche quasi identiche, pur presentando un design completamente diverso che può soddisfare sia i gamer e gli appassionati più esigenti (serie ROG Strix) che i gamer attenti al budget, in cerca per intenderci di un prodotto con pochi fronzoli estetici ma di qualità (serie TUF Gaming).

Dal nostro punto di vista, il livello qualitativo rispetto alla precedente serie AMD 600 rimane più o meno simile, con ASUS molto focalizzata a ottimizzare le funzionalità proprietarie che possono aiutare a semplificare e rendere più completa l’esperienza utente, il tutto grazie anche all’Intelligenza Artificiale. I BIOS ASUS si confermano ancora una volta tra i più completi, così come rimane oltre la norma quella che è la capacità di operare fuori specifica senza particolari problemi di stabilità (e relativi CLEAR CMOS).

Complete e impeccabili anche per dotazione di periferiche, porte e capacità di espansione, consigliamo ASUS ROG STRIX X870-A Gaming WiFi e TUF Gaming X870-PLUS WiFi come abbinamento perfetto per una build desktop di fascia alta, magari abbinata a un Ryzen 7 o un Ryzen 9, in particolare se pensate di applicare un overclock e personalizzare nei dettagli tutti i parametri di sistema, la dissipazione e quelle che sono le tecnologie legate all’AI. A questo poi si aggiunge la classica affidabilità e qualità offerte dall’azienda taiwanese e una connettività che potrà soddisfare anche qualsiasi tipologia di utenza.