A distanza di un giorno dalla presentazione ufficiale, spiccano nuove informazioni sulle capacità dell’hardware di Nintendo Switch 2 e le novità tecnologiche che introdurrà rispetto alla scorsa generazione. Sebbene le prime specifiche tecniche diffuse ieri fossero piuttosto vaghe, un nuovo post sul blog ufficiale di NVIDIA ha fatto maggiore chiarezza sulle possibilità della nuova console della grande N.

Nella giornata di ieri vi abbiamo già parlato di Nintendo Switch 2 e di tutto ciò che è stato presentato durante il Nintendo Direct dedicato, ma al termine della presentazione diversi aspetti dell’hardware della nuova console erano ancora avvolti dal mistero. Nintendo si era limitata ad affermare che la console è alimentata da un processore “personalizzato” da NVIDIA, senza entrare in tecnicismi e ulteriori dettagli.

Oggi invece sappiamo che la nuova console di Nintendo integra il supporto al DLSS, ossia la tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale che permette di migliorare le prestazioni e la qualità grafica dei giochi. Questo sistema è già ampiamente utilizzato sulle GPU di NVIDIA per PC e laptop e siamo felici di sapere che vedrà la sua applicazione anche su Nintendo Switch 2. Ancora non sappiamo quale versione di DLSS verrà utilizzata, ma lo sapremo sicuramente quando la console arriverà nelle mani dei consumatori.

Oltre a ciò, la nuova GPU di Nintendo Switch 2 includerà anche RT Cores e Tensor Cores dedicati. I primi permetteranno agli sviluppatori di implementare nei propri giochi il ray tracing in tempo reale, garantendo un’illuminazione più realistica, riflessi più dettagli e ombre più credibili. I Tensor Cores, invece, offriranno funzioni avanzate come il tracciamento facciale basato su intelligenza artificiale e la rimozione nello sfondo delle videochiamate, come abbiamo già avuto modo di vedere durante la presentazione della funzionalità di Game Chat della console.

Nintendo Switch 2 è un vero salto generazionale

Nel post sul blog ufficiale NVIDIA si spinge oltre affermando che Nintendo Switch 2 offrirà delle prestazioni fino a dieci volte superiori rispetto alla prima Switch, un risultato che sembra essere strettamente legato all’uso del DLSS. La tecnologia G-Sync del produttore consentirà inoltre di sfruttare un refresh rate variabile per un’esperienza di gioco fluida anche in modalità portatile.

Nintendo ha lavorato a lungo per rendere la nuova console significativamente più potente rispetto al suo predecessore. I primi esempi di questi sforzi li abbiamo visti nei filmati di gameplay dei primi giochi esclusivi presentati, come per esempio le piste interconnesse di Mario Kart World o il mondo interamente distruttibile di Donkey Kong Bananza.

Nintendo Switch 2 rappresenterà dunque un vero salto generazionale rispetto a Nintendo Switch. Maggiore potenza hardware si traduce però anche in costi di produzione maggiori: la nuova console arriverà infatti sul mercato il prossimo 5 giugno al prezzo di 469,99 euro, mentre i giochi avranno un prezzo che oscillerà tra gli 80 e i 90 euro.