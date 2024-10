MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi è tra le prime schede madri per processori Core Ultra 200 “Arrow Lake-S” a giungere in redazione per i test di rito sulla nuova piattaforma desktop Intel basata su socket LGA 1851. Come già discusso nel nostro articolo relativo all’annuncio ufficiale dei primi modelli Core Ultra 200 serie K, nonché nella recensione del Core Ultra 9 285K, la nuova generazione di CPU Intel porta diverse novità, in primis un cambio di socket che, da una parte esclude la retrocompatibilità con la precedente generazione LGA 1700, dall’altra favorisce la nascita di una nuova generazione di prodotti che sposano i nuovi chipset Intel serie 800 insieme a diverse tecnologie di ultima generazione.

Portando avanti una tradizione consolidata negli anni, Intel annuncia insieme ai partner i primi modelli di schede madri consumer basati sul chipset top di gamma, in questo caso l’Intel Z890 che ritroviamo sulla MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi in prova oggi. Sulla nostra bench test abbiamo ancora la sua antenata, la MAG Z790 Tomahawk WiFi MAX con Intel Core 14a gen, quindi siamo curiosi di vedere le novità implementate da MSI sul nuovo modello ed eventuali differenze prestazionali.

MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi: le novità di Arrow Lake e del chipset Intel Z890

La MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi sposa tutte le novità della nuova piattaforma desktop Intel Arrow Lake-S, comprese quelle legate alla nuova NPU integrata per gestire i carichi legati all’AI, assente sulla precedente generazione. Stando ai dati Intel, Arrow Lake garantisce consumi sino al 30-40% inferiori rispetto alle soluzioni Core 14a gen, migliorando le prestazioni assolute in multi-threading e raddoppiando quelle grafiche grazie a una GPU integrata più potente (serie Xe Arc).

Le CPU Arrow Lake-S utilizzano inoltre la tecnologia FOVEROS 3D, l’opzione ideale per contenere le dimensioni del packaging se guardiamo al design multi-tile proposto da Intel. Avendo già trattato l’argomento nel nostro approfondimento dedicato, che vi consigliamo di leggere, riassumiamo brevemente le novità e le caratteristiche della nuova piattaforma:

Tecnologia di packaging FOVEROS 3D

Nuovi P-Core Lion Cove ed E-Core Skymont

NPU integrata per i carichi AI

Nuova scheda grafica integrata Xe

Nuovo engine per la sicurezza

Supporto nativo WiFi 6E Thunderbolt 4, PCI-E 5.0, DDR5

WiFi 7 e Thunderbolt 5 opzionali

Nuovi chipset serie 800

Nuovo socket LGA 1851

La configurazione dei core rimane identica alla serie Raptor Lake, fatta eccezione per il supporto Hyper Threading, con il modello di punta Intel Core Ultra 9 285K dotato di 8 P-Core e 16 E-Core, rinnovati rispettivamente con le architetture Lion Cove e Skymont. L’azienda ha rivisto diversi aspetti sui nuovi core per Arrow Lake, migliorando anche la dotazione di cache e in particolare l’IPC degli E-Core. Oltre al comparto CPU, c’è poi l’NPU da 13 TOPS e una GPU della serie Xe con architettura Arc (4 Xe Core) che, in sostanza, raddoppia le prestazioni rispetto alla sua antenata Intel UHD 770.

Intel Arrow Lake-S: connettività e chipset Z890

Il chipset Intel Z890 rappresenta ovviamente il meglio che potete trovare nel catalogo dell’azienda statunitense per il segmento consumer/enthusiast. I nuovi modelli di processore Core Ultra 200S garantiscono da soli 20 linee PCI-E 5.0 e due Thunderbolt 4.0, mentre il chipset Z890 aggiunge ulteriori 24 linee PCI-E 4.0, un’infinità di porte USB di qualsiasi natura (sino a 5 USB 20 Gbps), WiFi 6E e Bluetooth 5.3 Intel con opzioni per WiFi 7, LAN 2,5 Gbps (o 5 Gbps come nel nostro caso) e un massimo di 8 porte SATA 3.

Rivisitato anche il supporto per le memorie DDR5, migliorato per stabilità e spinto a un supporto ufficiale a 6.400 MT/s, con ampie possibilità di overclock e tuning di sistema. Le schede madri Intel Arrow Lake-S con chipset Z890 supportano sino a 192/256 GB di RAM (anche ECC) e diverse tipologie di moduli DIMM, inclusi gli imminenti CUDIMM ad altissime prestazioni che dovrebbero arrivare presto sul mercato.

Recensione MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi: design e caratteristiche tecniche

Come facilmente suggerisce la sigla, la fiammante MAG Z890 Tomahawk WiFi si inserisce nella serie di prodotti gaming di fascia mainstream MAG, ovvero MSI Arsenal Gaming. Si tratta di una linea indirizzata soprattutto ai gamer e agli appassionati che ricercano prestazioni e qualità a prezzi ragionevoli, ma non solo; secondo l’azienda infatti, MAG è anche un approccio ben preciso al design, con un’estetica mai fine a se stessa ma pensata per essere funzionale e trasmettere solidità e affidabilità all’utente.

Di primo acchito MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi sembra rispettare tali requisiti, portando avanti nel migliore dei modi la tradizione “militare” delle schede madri MAG e della variante con chipset Z790. Parliamo subito di design ed estetica, probabilmente gli elementi più conservativi visto l’utilizzo della stessa colorazione nera con inserti verdi del modello Raptor Lake.

In realtà notiamo una rivisitazione del sistema di dissipazione, sempre esteso, ma con linee forse più gradevoli e una presenza di feritoie aggiuntive su zona chipset e VRM. Rimanendo in tema design e costruzione, MSI impiega componentistica e pad conduttivi di alta qualità con un PCB di grado server a otto strati, senza dimenticare il VRM a 16+2+1 fasi (90A SPS) e doppio connettore EPS 12V a 8pin (spostato su questa serie Z890 sugli slot RAM).

Sempre riguardo l’alimentazione e le novità introdotte da MSI, segnaliamo che la MAG Z890 Tomahawk WiFi è tra le prime schede sul mercato a supportare lo standard ATX 3.1; tale caratteristica implica la presenza di un connettore di alimentazione PCI-E 8pin ausiliario sul PCB in grado di fornire 252 watt “aggiuntivi” sulla linea dei 12 volt. Combinato con i 168 watt erogabili dal connettore ATX 24 pin, il connettore MSI permette quindi un picco di ben 420 watt, garantendo la piena stabilità del sistema in qualsiasi scenario di utilizzo e soprattutto con qualsiasi configurazione hardware di fascia enthusiast.

Come tutte le nuove schede madri, anche MAG Z890 Tomahawk WiFi guarda a semplificare gestione e installazione della componentistica, cercando dove possibile di eliminare il cacciavite. Accanto alla zona socket troviamo i quattro slot DIMM DDR5 rinforzati, così come lo slot PCI-E Gen 5.0 x16 primario (PCI-E Steel Armor II) per la scheda grafica, rimovibile con il comodo pulsante EZ PCI-E Release.

A bordo di questa scheda si possono installare quattro SSD M.2 PCI-E; il primo, quello PCI-E 5.0, è dotato di EZ M.2 Shield Frozr II con EZ M.2 Clip II & Remover per un’installazione veloce e semplice, gli altri tre sono PCI-E 4.0 e sono comunque tutti dissipati con tecnologia MSI Shield Frozr. Altra novità da segnalare su questa MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi è il connettore EZ Conn, un header proprietario compatibile con i prodotti MSI EZ che presto arriveranno sul mercato con nuove ventole a cascata e sistemi a liquido AiO; tale connettore permette di collegare ventole MSI (7 pin) o AiO (11 pin), in alternativa segnaliamo però che viene fornito un adattatore per dispositivi ARGB terzi.

Prima di parlare di connettività, ricordiamo che la serie Tomahawk è rivolta agli appassionati di prestazioni e quindi anche agli smanettoni che si cimentano con l’overclock per massimizzare le prestazioni. In quest’ottica segnaliamo che MSI ha integrato i debug led sul PCB (molto utile) insieme al pulsante CLEAR CMOS sul pannello I/O posteriore.

Oltre a supportare DDR5 e PCI-E 5.0 anche sullo slot M.2, la piattaforma garantisce alla nuova Tomahawk WiFi due Thunderbolt 4.0 a 40 Gbps, USB 3.2 Gen2 con funzionalità di ricarica rapida, LAN 5 Gbps e WiFi 7. Apriamo una breve parentesi sul WiFi, o meglio del “True WiFi 7” come lo definisce MSI che, al contrario di alcuni competitor, offre secondo l’azienda un WiFi 7 a 320 MHz (non 160 MHz) con una velocità di trasferimento massima teorica di 5,8 Gbps.

Scheda tecnica MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi

Siamo quasi giunti al capitolo relativo alle prestazioni, prima però facciamo un richiamo alla scheda tecnica della MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi.

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel Z890

CPU supportate: Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S)

Socket LGA 1851

VRM 16+2+1 con Smart Power Stage 90A

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: da 4.800 MT/s fino a 9.200 MT/s (OC) Intel XMP 3.0

Output video: 1x HDMI 2.1 2x Thunderbolt 4 40 Gbps

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 2x PCI-E x16 Gen 4.0

Storage: 1x M.2 PCI-E 5.0 x4 3x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps – Ricarica 15 watt 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps 1x USB Type-C 5 Gbps 3x USB Type-A 5 Gbps 4x USB Type-A 5 Gbps 6x USB 2.0/1.1

Rete: LAN 5 Gbps Intel Killer E5000B Wi-Fi 7 Intel Killer BEI1750x con Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P Codec 7.1 canali, Audio Boost 4

Supporto EZ Conn, EZ PCI-E Release, Lightning Gen5, EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, Debug LED, ATX 3.1 Ready, MSI Game Boost, MSI AI Boost

Interfaccia BIOS e novità

Passiamo alla prova sul campo della MAG Z890 Tomahawk WiFi che, tra le novità di rilievo, vede anche l’introduzione di una nuova interfaccia denominata Click Bios X. Curata ed originale, la nuova grafica ripropone alcune funzionalità già note dei BIOS MSI, ottimizzando il tutto per i nuovi processori Intel Core Ultra 200S.

Come in passato, si accede al BIOS in modalità EZ (semplificata), mentre passando su Advanced avremo un controllo completo su tutti i parametri, compreso il monitoraggio. Sarà possibile salvare profili personalizzati, sfruttare le opzioni Game Boost e Memory Try It! di MSI, oppure affidarsi ad AI Boost per ottimizzare le prestazioni e la dissipazione con l’Intelligenza Artificiale.

Non manca ovviamente la possibilità di agire manualmente per impostare un overclock personalizzato, così come è possibile impostare il regime di rotazione delle ventole con relative curve. Tra le altre cose notiamo infine che, quando cerchiamo di overcloccare il processore anche di 100 MHz (solo per i P-Core), il BIOS ci restituisce sempre un pop-up che ci avvisa che sarà impostato il profilo Unlimited con sblocco del TPD (4096W) e relativo avviso di “sicurezza” in caso di overclock o overvolt.

Al pari degli altri partner Intel, anche MSI offre diversi profili energetico/prestazionali per le CPU Arrow Lake; al momento non abbiamo chiaro quali siano le indicazioni di Intel verso i partner, se non altro perché rileviamo che i profili MSI sono differenti da quelli proposti da competitor come ASUS o Gigabyte. Su questo ci torneremo, mentre riguardo i profili citati sopra, chiudiamo dicendo che il BIOS della MAG Z890 Tomahawk WiFi prevede quattro opzioni: Intel Default, MSI Performance, MSI Extreme ed MSI Unlimited.

MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi: la nostra prova

La MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi è pronta a passare sulla nostra bench test per le prove di rito. In questo caso cercheremo di capire il comportamento generale della scheda madre, la gestione del processore e delle RAM e non per ultime le opzioni di overclock automatico e manuale. Per una panoramica completa sulle prestazioni dell’Intel Core Ultra 9 285K vi rimandiamo invece al nostro approfondimento. La piattaforma hardware messa in campo per questa occasione prevede la seguente componentistica:

Processori: Intel Core Ultra 9 285K Intel Core i9-14900K

Schede madri: MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi (LGA 1851) MSI MAG Z790 Tomahawk Max WiFi (LGA 1700)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Memorie: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB 6.400 MT/s

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO 23H2 e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Prestazioni: Gestione CPU e RAM – Overclock

Come anticipato sopra, il test sulla MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi punterà a mettere in risalto le prestazioni rispetto alla precedente generazione, a parità di modelli diciamo, con ulteriori prove che mirano a verificare invece la gestione della RAM e la possibilità di tuning/overclock.

Iniziamo subito con una breve panoramica che vede di fronte Core Ultra 9 285K e Core i9-14900K in alcuni dei benchmark più noti, compresi cinque titoli molto giocati e testati per l’occasione rigorosamente a 1080P per far lavorare di più la CPU. L’andamento del grafico non ci rivela particolari sorprese rispetto a quanto visto nel nostro articolo di approfondimento sul Core Ultra 9 285K, con prestazioni in molti casi superiori, ma soprattutto con consumi inferiori al flagship Raptor Lake.

Riguardo invece la gestione della RAM, anche in questo caso pensiamo che siano necessari BIOS più maturi in ottica compatibilità, soprattutto se tra le mani abbiamo un kit non certificato XMP (sarà difficile) e vogliamo tentare di incrementare manualmente il moltiplicatore della memoria di sistema. Al contempo funzionano molto bene MSI Memory Try it!, che ci ha comunque permesso di assaggiare gli 8.000 MT/s con prestazioni in lettura sino a 109 GB/s ed MSI Game Boost, un profilo che in sostanza incrementa la frequenza degli E-Core e “aggiusta” le prestazioni in ambito multi-threading agendo anche sul TDP.

Se parliamo di overclock manuale invece, per il momento non abbiamo messo mano al parametro Intel DLVR, ovvero quello che reputiamo il “colpevole” del muro che riscontriamo quando proviamo a incrementare la frequenza dei P-Core oltre i valori predefiniti (qui entrano in campo i vari Offset di tensione dei core che possono variare da CPU a CPU, ma è un altro discorso).

Previous Next Fullscreen

Nonostante questo, la MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi ci ha permesso di intrementare la frequenza dei P-Core sino a 5,8 GHz (5,6 GHz all-core) e gli E-Core a 4,9 GHz, con i 5 GHz ampiamente alla portata se modifichiamo leggermente la tensione e aggiustiamo il resto dei parametri.

Dove acquistare MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi – Quanto costa?

MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi sarà presto disponibile presso i maggiori rivenditori e partner MSI; nel frattempo abbiamo avvistato la scheda MSI sul web a un prezzo che va da 350 a 380 euro circa. A seguire i link d’acquisto:

Acquista MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi su Next Hardware e Software a 349,90 euro

Acquista MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi su Amazon a 380 euro

Considerazioni

Tirando le somme su questa nuova MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi, possiamo dire senza problemi che il salto prestazionale portato dai processori Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake-S” si abbina alla perfezione con le migliorie implementate da MSI su questa versione con socket LGA 1851. In quest’ottica il nuovo chipset Intel Z890 aiuta molto, non solo sotto il profilo del supporto, ma anche per la capacità di espansione e connettività.

A bordo troviamo praticamente tutto, dal PCI-E 5.0 alle DDR5 9.200 MT/s, passando per Thunderbolt 4, WiFi 7 320 MHz e LAN 5 Gbps. A questo si aggiungono le attenzioni di MSI per qualità della componentistica e dissipazione, gestione semplificata di cavi e viti e possibilità di personalizzare il sistema con un BIOS intuitivo e ricco di opzioni che sfruttano anche l’AI.

Il prezzo, considerando questa fase iniziale di lancio, può essere definito nella norma viste le novità, quindi potrebbe essere una valida opzione per chi mira a una nuova build gaming basta su Arrow Lake-S che contenga in qualche modo i costi e, cosa che non sarà sfuggita, senza tutti quei led ARGB che vanno di moda al momento.