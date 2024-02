Torniamo sull’argomento schede grafiche per parlare della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER e più nel dettaglio della nuova proposta top di gamma ASUS che, con la fiammante custom ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER, mantiene alto il livello della gamma di prodotti ROG (Republic of Gamers) destinata non solo ai videogiocatori, ma anche ad appassionati e amanti dell’overclock.

Giunta sul mercato da circa due settimane, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER è stata una scheda piuttosto bistrattata, forse perché in molti hanno sorvolato, o più semplicemente ignorato, il fatto che NVIDIA abbia definitivamente pensionato GeForce RTX 4070 Ti 12 GB e GeForce RTX 4080 16 GB, aggiornando l’offerta con le rispettive varianti GeForce RTX 40 SUPER. Da qui, al lancio delle GeForce RTX 50 (probabilmente fine 2024 / inizio 2025), le schede grafiche di riferimento NVIDIA per la fascia alta, esclusa la mostruosa e costosa GeForce RTX 4090, saranno appunto le nuove GeForce RTX 4080 SUPER e GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

A distanza di quasi un mese, possiamo dire senza problemi che il fulcro dell’annuncio NVIDIA al CES di Las Vegas relativo alla e GeFore RTX 40 SUPER è stata la GeForce RTX 4080 SUPER, in sostanza un riposizionamento di prezzo della prima versione GeForce RTX 4080 16 GB che, complice ovviamente il marketing, si è “tirato dietro” gli altri due modelli: la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER e questa GeForce RTX 4070 Ti SUPER, in parole povere un aggiornamento dei prodotti già esistenti a catalogo con prezzi che possiamo definire congrui a quanto offrono sul campo.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER si migliora rispetto a RTX 4070 Ti, ma il prezzo rimane invariato

Fatta questa doverosa premessa, soprattutto per cercare di collocare il prodotto al suo posto, prima dei benchmark e relative aspettative, parliamo delle caratteristiche tecniche di questa NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Riassunto breve. Si tratta di una scheda che, come già discusso nel nostro precedente articolo, arriva allo stesso prezzo di listino della sua antenata GeForce RTX 4070 Ti, ovvero 799 dollari, migliorandola però per dotazione di memoria, interfaccia memorie e numero di unità di elaborazione. Sulla carta quindi non abbiamo nulla da obiettare a questo prodotto.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER è equipaggiata con una GPU Ada Lovelace AD103, un chip da 8.449 Cuda Core abbinati a 66 RT Core e 264 Tensor Core; per avere un termine di paragone, la GeForce RTX 4070 Ti utilizza una GPU AD104 da 7.680 Cuda Core, 60 RT Core e 240 Tensor Core. L’incremento non è abissale, ma questo non è l’unico miglioramento apportato da NVIDIA che incrementa la VRAM da 12 a 16 GB GDDR6X, adattando anche l’interfaccia dati da 192 a 256 bit; il risultato si concretizza in una larghezza di banda che da circa 504 GB/s arriva ora a 672 GB/s, il tutto a netto vantaggio delle prestazioni.

Si rileva anche un piccolo incremento nella frequenza base (+30 MHz) della GPU, ora impostata a 2.640 MHz, mentre il TBP (285 watt) rimane invariato, così come il resto delle caratteristiche. Al pari degli altri modelli NVIDIA GeForce RTX 40, anche la nuova arrivata può beneficiare del DLSS 3.0/3.5 in abbinamento a Frame Generator e Ray Reconstruction, un trittico che ormai è divenuto un vero punto di forza per le GPU NVIDIA. Ma rivediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER:

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

CUDA Core 8.448 (GeForce RTX 4070 Ti 7.680)

RT Core 66 (GeForce RTX 4070 Ti 60)

Tensor Core 264 (GeForce RTX 4070 Ti 240)

Frequenza base 2.340 MHz (GeForce RTX 4070 Ti 2.310 MHz)

Frequenza Boost 2.610 MHz

Memoria 16 GB (GeForce RTX 4070 Ti 12 GB)

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità Memoria 21 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit (GeForce RTX 4070 Ti 192 bit)

Larghezza di banda 672 GB/s (GeForce RTX 4070 Ti 504 GB/s)

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

Connettore PCI-E 16pin

TBP 285 W

Prezzo di listino 799

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER: una custom al top

Chi ha avuto modo di provare o acquistare una scheda grafica targata ROG Strix difficilmente è riuscito a tornare indietro. La qualità, la cura per l’estetica e le prestazioni offerte anche lato dissipazione, fanno delle custom ASUS un punto di riferimento, senza dimenticare l’elevata propensione all’overclock e più in generale di operare fuori specifica. Questa ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER porta avanti nel migliore dei modi la tradizione ROG, presentandosi come una scheda a dir poco imponente e al tempo stesso solida e affidabile.

Iniziamo dicendo che le dimensioni sono in linea con le altre custom ASUS delle GeForce RTX 40; l’estetica rispetto ai modelli precedenti non cambia e si fa notare per un corpo dissipante molto generoso che richiede oltre tre slot PCI liberi. Il sistema di dissipazione si affida a un massiccio corpo lamellare, attraversato da heatpipe in rame che si diramano da un’ampia base a contatto con la GPU.

A raffreddare attivamente la scheda ci pensano tre ventole Axial-Tech da 10 centimetri, caratterizzate da un regime rotativo alternato e funzionalità 0dB, ovvero ferme sino a che la temperatura del chip grafico supera i 55 °C. Tutto il design del dissipatore è ottimizzato non solo lato estetico, ma anche per garantire la massima dissipazione di tutte le componenti, PCB compreso visto anche il generoso backplate in dotazione con varie feritoie che si diramano su tutta la scocca.

Nella variante in prova, ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER arriva anche con un overclock sulla frequenza GPU che, in modalità OC arriva sino a 2.700 MHz. Non manca una gradevole illuminazione RGB e altre chicche ASUS come lo switch Dual-BIOS per passare dalla modalità Performance a quella Quite, il supporto per l’utility ASUS GPU Tweak III e due connettori FanConnect II che permettono di collegare e gestire due ventole del case in modalità PWM. Da segnalare infine che l’azienda fornisce in bundle l’adattatore PCI-E 16pin / 3x 8 pin e un GPU holder molto curato che, oltre a “sostenere la scheda” nel case, all’occorrenza diventa un cacciavite.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

CUDA Core 8.448

RT Core 66

Tensor Core 264

Frequenza Default Mode 2.670 MHz

Frequenza OC 2.700 MHz

Memoria 16 GB GDDR6X

Velocità Memoria 21 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda 672 GB/s

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

2x HDMI 2.1 e 3x Display Port 1.4a

Connettore PCI-E 16pin

TBP 285 W

Piattaforma e metodologia di test

La ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER sarà abbinata alla nostra classica build con Intel Core i9-14900K, passando per diversi titoli e risoluzioni, oltre che per i classici test di rito con ray-tracing abilitato. Ecco il setup nel dettaglio:

Riguardo i titoli adoperati per misurare le prestazioni, abbiamo snellito leggermente la nostra suite, inserendo per l’occasione nuovi test come 3DMark Port Royal per il ray-tracing, oltre a rispolverare F1 2022 e l’impegnativo Alan Wake 2. Tutti i giochi a seguire sono stati testati a risoluzione FHD 1.920×1.080P, QHD 2.560×1.440P e 4K 3.840×2.160P con dettagli impostati su ULTRA o al massimo e DLSS (dove indicato).

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

Star Control Origin

Final Fantasy XV

Hitman 3

F1 2022

Shadow of The Tomb Rider

Raimbow Six Extraction

CyberPunk 2077

Alan Wake 2

Questo per i giochi, mentre non poteva mancare una sessione di benchmark mirata alla produttività con:

V-Ray

Indigo

Octane

Geekbench 5

Blender

Temperature, consumi e overclock

Iniziamo la nostra prova sulla ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER con la verifica del sistema di dissipazione, una soluzione già vista su altri modelli GeForce RTX 40 che non dovrebbe riservarci particolari sorprese. Viste le generose dimensioni e tutte le tecnologie e ottimizzazioni messe in campo d ASUS, le aspettative su questo dissipatore sono abbastanza alte, ma possiamo anticipare subito che la scheda ROG non ha deluso.

Volendo potremmo chiudere questa sezione dicendo che la proposta ASUS può gestire qualsiasi carico (gioco/applicativo) con impostazioni di fabbrica, ovvero con una modalità 0dB che tiene ferme le ventole sino 55 °C per poi stabilizzarsi a circa 58 °C sulla GPU con ventole settate al 34% del loro regime. Con questa impostazione la ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER è anche molto silenziosa, mentre se non vogliamo perdere qualche MHz sulla frequenza Boost della GPU NVIDIA, il consiglio è quello di settare manualmente un regime compreso tra il 45% e il 60%.

Le tre ventole assiali da 10 centimetri possono raggiungere i 3000 RPM, abbastanza rumorose con 55 dBA ma comunque capaci di mantenere la GPU a soli 46 °C. Le peculiarità di questo sistema di dissipazione ci permettono di spingere sul pedale dell’overclock, aiutati da un ottimo BIOS che, spulciando su GPU-Z, garantisce un incremento del Power Limit pari al 28%, portando quindi il TBP di questo modello ROG a 366 watt.

In questo scenario abbiamo spinto di ulteriori 200 MHz la GPU e di 1 Gbps le Memorie GDDR6X, davvero un ottimo risultato. Chiudendo sui consumi invece, con impostazioni di default la scheda si attesta più o meno sui valori dichiarati da NVIDIA, superando di poco i 285 watt che però sono giustificati dall’overclock di fabbrica e dai relativi aggiustamenti BIOS.

Prestazioni nei giochi e produttività

Come da pronostico le prestazioni di questa ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER sono a dir poco eccezionali. Questa scheda si allinea in sostanza alla “vecchia” GeForce RTX 4080 16 GB, gestendo senza problema qualsiasi titolo in QHD o UltraHD, e anche dove “il gioco si fa duro” arrivano DLSS 3.0/3.5 e Frame Generator che non fanno calare mai gli FPS.

Il divario dalla GeForce RTX 4070 SUPER è netto e ovviamente variabile in base al titolo preso in esame, ma è evidente che se vogliamo giocare a 1440P competitivo o anche in 4K, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER è sicuramente il nuovo punto di riferimento nella fascia dei 1.000 euro.

L’andamento dei grafici rimane identico quando si passa ai test relativi alla produttività, ambito dove la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super può dare molte soddisfazioni, ancora di più rispetto alla sua antenata visto che il reparto VRAM è passato da 12 16 GB GDDR6X. Oltre agli applicativi sintetici che già mostrano un netto divario rispetto agli altri modelli presenti nella comparativa, alcuni particolari scenari “reali” come Blender mostrano che nei rendering più elaborati la nuova arrivata arriva a essere quasi tre volte più rapida rispetto a una RTX 4070 SUPER (vedi Custom Render 2).

Considerazioni

Dopo l’introduzione tecnica con tutte le varie chicche proposte da ASUS, seguite dalla parte relativa alle prestazioni, aggiungere qualcosa al potenziale di questa scheda grafica risulta quasi superfluo. I numeri parlano da soli per la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, sicuramente tirata al massimo dal team ROG per una delle migliori custom che potrete acquistare sul mercato retail.

La ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER è una scheda video imponente sotto tutti i punti di vista, dalle dimensioni complessive, passando per il dissipatore che, allo stesso tempo, ha dimostrato prestazioni di livello top. La rumorosità a pieno regime ovviamente si fa sentire, ma con picchi di 3.000 RPM su ventole da 10 centimetri non poteva essere diversamente; allo stesso tempo, abbiamo rilevato che le caratteristiche del prodotto permettono di trovare un ottimo compromesso intorno al 50% del regime rotativo, sempre ricordando che il profilo di fabbrica (semi-passivo) può gestire al meglio temperature e frequenza di clock senza alcun problema.

Visto che parliamo di una delle custom più elaborate e anche più costose, non possiamo fare a meno di parlare del BIOS e delle potenzialità in overclock di questo modello, elementi che insieme alla qualità costruttiva premium e al sistema di dissipazione possono giustificare l’extra in più richiesto dall’azienda taiwanese sul prezzo finale. Per gli amanti del tuning infatti, non c’è solo l’overclock di fabbrica offerto da ASUS (sino a 2.700 MHz in modalità OC), ma anche un ulteriore margine che, almeno nel nostro caso, ci hanno permesso di incrementare il Boost Clock GPU di ulteriori 200 MHz; questa modifica, con i vari step dell tecnologia NVIDIA Boost, permette al chip grafico della ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER di spingersi sino a quota 3.045 MHz in piena stabilità.

Questa nuova ASUS ROG Strix è una scheda grafica che consigliamo a chi mira al top e vuole giocare sui display più recenti ad alta risoluzione ed alto refresh-rate, ovviamente budget permettendo e abbinandoci una configurazione ad alto profilo (vedi CPU) che non nel limiti le prestazioni. Attualmente la ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER è disponibile in preordine sullo shop del produttore a 1.099 euro, mentre su Amazon Italia il costo lievita leggermente anche sopra quota 1.200 euro.

