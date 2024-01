Dopo l’annuncio avvenuto al CES di Las Vegas, debutta oggi la Radeon RX 7600 XT 16 GB, l’ultima arrivata nel catalogo di schede video gaming AMD che va a collocarsi nella fascia medio-bassa del mercato, ovvero quel segmento di utenza che guarda al gaming a 1080P cercando di contenere le spese, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a giocare i titoli di nuova generazione.

Precisiamo subito che AMD non produrrà una versione reference della Radeon RX 7600 XT 16 GB, affidando tutto ai partner, quindi non è un caso che la protagonista di questo articolo sarà la Sapphire Pulse Radeon RX 7600 XT 16 GB OC. Sapphire è tra i partner più importanti e longevi di AMD nel settore delle GPU destinate ai PC e più in generale al gaming da PC; con questo nuovo modello, l’azienda di Hong Kong amplia ulteriormente la propria offerta con una custom davvero niente male, soprattutto considerando i dettagli e la qualità costruttiva in rapporto al target di utenza a cui è rivolta.

AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB: cosa c’è sotto il cofano?

La Radeon RX 7600 XT 16 GB arriva sostanzialmente per migliorare le prestazioni della Radeon RX 7600 annunciata da AMD la scorsa primavera; un prodotto piuttosto valido per giocare su monitor Full-HD, ma probabilmente limitato nei giochi più recenti e impegnativi per una dotazione di memoria che prevede solo 8 GB di VRAM. Sappiamo che il quantitativo di memoria grafica può limitare le prestazioni di una GPU quando saliamo di risoluzione, ma a questo vanno aggiunti anche i requisiti dei giochi più recenti, sempre più esigenti anche quando giochiamo a 1080P e 1440P (non scomodiamo proprio i display 4K).

AMD quindi cosa ha pensato di fare, raddoppiare il quantitativo di VRAM portandola a 16 GB e garantendo quel margine di miglioramento che, in connubio con le tecnologie proprietarie AMD di ultima generazione (FSR e HYPR-RX con Fluid Motion Frames in primis), permette a questa Radeon RX 7600 XT di non essere solo una valida sostituta di “vecchie” schede video (vedi una RTX 2060 ad esempio), battagliando invece anche con soluzioni come la più valida GeForce RTX 4060 (Recensione).

Per rendersi conto di quello che stiamo dicendo, provate a lanciare uno dei giochi più impegnativi e/o recenti con dettagli al massimo (e ray-tracing) a 1080P o 1440P; noterete che nella maggior parte dei casi si superano quasi sempre gli 8 GB di VRAM allocata, impattando inevitabilmente le prestazioni della GPU. Ecco qualche esempio lampante:

Assassin’s Crred Mirage 9,3-9,5 GB di VRAM

Doom Eternal 8,4-9,2 GB di VRAM

Shadow of The Tomb Rider 11-12 GB di VRAM

Forza Horizon 10 GB di VRAM

L’elenco in realtà è piuttosto lungo, ma resta il fatto che questo aggiornamento permette ad AMD di incrementare le prestazioni della Radeon RX 7600 8 GB dal 6 a oltre il 40% in base al titolo utilizzato, il tutto mantenendo inalterate tutte le altre specifiche hardware. Rimanendo in tema, ricordiamo che al pari della sorella minore, la Radeon RX 7600 XT 16 GB utilizza una GPU basata su architettura RDNA3 realizzata su nodo TSMC a 6 nm. La GPU AMD in questione è equipaggiata con 32 Compute Unit, 32 Ray Accelerator e 64 AI Accelerator; gli Stream Processor restano fermi a 2.048, mentre sempre relativamente al chip grafico va segnalato l’incremento della frequenza base e di quella Boost, rispettivamente di 220 e 100 MHz. La memoria GDDR6 come detto raddoppia per capacità, passando da 8 a 16 GB, con una velocità di 18 Gbps e una larghezza di banda complessiva pari a 476,9 GB/s (bus sempre a 128 bit ricordiamo).

La Radeon RX 7600 quindi si migliora con un aggiornamento hardware consistente che si sposa alla perfezione con le ultime ottimizzazioni e tecnologie proprietarie portate in campo da AMD. In primis c’è l’FSR 3.0 (AMD FidelityFX Super Resolution) che, oltre a migliorare ulteriormente per prestazioni e qualità offerte rispetto FSR 2.0, prevede anche il Frame Generator per incrementare il frame-rate con frame generati in tempo reale grazie al machine learning. Ma non è tutto, con la nuova versione dei driver abbinata al lancio della Radeon RX 7600 XT, ovvero Adrenalin 24.1.1, AMD introduce per tutti la tecnologia HYPR-RX con Fluid Motion Frames, una funzionalità che garantisce un aumento delle prestazioni in gaming (sia per Radeon RX 7000 che RX 6000) migliorando l’interoperabilità simultanea delle tecnologie AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost.

I titoli che supportano AMD FSR 3.0 sono in continuo aumento, mentre a oggi sono di più i giochi che ancora sono fermi a FSR 2.0, ovviamente senza Frame Generator; a questo proposito segnaliamo che in giro per la rete c’è anche una mod per abilitare l’FSR 3.0 in tutti quei giochi che attualmente supportano il DLSS 3.0 di NVIDIA. Questa situazione relativa al supporto FSR ovviamente non dipende da AMD, ma soprattutto dalle software house (qui si potrebbe aprire un dibattito); al contrario, HYPR-RX con Fluid Motion Frames invece può funzionare su giochi DirectX 11 e DirectX 12, a prescindere o meno se abbiano il supporto per AMD FSR.

Dopo questa breve parentesi sulle funzionalità software, anche nuove, della Radeon RX 7600 XT 16 GB, torniamo all’hardware per rivedere nel dettaglio le specifiche tecniche della nuova arrivata in casa AMD, paragonata per l’occasione alla sorella minore con 8 GB di VRAM:

Scheda tecnica AMD RADEON RX 7600 XT 16 GB

Architettura RDNA3

GPU Navi 33

Processo produttivo TSMC 6nm

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza Game 2.470 MHz

Frequenza Boost GPU 2.750 MHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 GB/s (476,9 GB/s con Infinity Cache)

Infinity Cache 32MB (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8)

Display Port 2.1 e HDMi 2.1

TBP 190 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Scheda tecnica AMD RADEON RX 7600 8 GB

Architettura RDNA3

GPU Navi 33

Processo produttivo TSMC 6nm

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza Game 2.250 MHz

Frequenza Boost GPU 2.655 MHz

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 GB/s (476,9 GB/s con Infinity Cache)

Infinity Cache 32MB (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8)

Display Port 2.1 e HDMi 2.1

TBP 165 watt

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse OC: scheda compatta ma efficace

Come anticipato in apertura, AMD non produrrà una versione reference di Radeon RX 7600 XT, lasciando quindi tutto in mano ai partner AIB. Sapphire, brand che non ha bisogno ormai di presentazioni, propone questa variante Pulse con overclock di fabbrica che abbiamo trovato molto valida. La Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse OC arriva con un dissipatore a doppia ventola e un design dual-slot (2,2 per la precisione); niente di particolarmente elaborato per questa scheda che, allo stesso tempo, si distingue per un’ottima qualità costruttiva e prestazioni di livello per il sistema di dissipazione.

Le due ventole blade in dotazione, capaci di spingersi sino a 3.000 RPM, raffreddano un corpo lamellare in alluminio attraversato da una serie di heatpipe composite; anche la parte posteriore del PCB è curato e prevede un robusto backplate che, non solo lo protegge, ma aiuta a dissipare ulteriore calore. Questo modello, supporta ovviamente tutte le tecnologie e funzionalità AMD che abbiamo discusso in precedenza: AMD FSR 3.0, AMD HYPR-RX, AMD Noise Suppression, AMD Radeon FRTC e AMD Smart Technology, senza dimenticare il supporto AV1 e la presenza di due porte Display Port 2.1.

Sapphire poi non si fa mancare nulla e applica alla sua custom un overclock sia sulla frequenza Game che su quella Boost; si passa dai 2.470-2.750 MHz delle specifiche reference a 2.539 e 2.810 MHz, rispettivamente per clock Game e Boost. L’alimentazione ausiliaria della nuova Sapphire Pulse OC prevede due connettori PCI-E 8pin, mentre relativamente al TDP rileviamo un incremento di soli due watt rispetto alla reference (192 watt vs 190 watt).

Sheda tecnica Sapphire Pulse RX 7600 OC

Architettura RDNA3

GPU Navi 33

Processo produttivo TSMC 6nm

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza Game 2.539 MHz

Frequenza Boost GPU 2.810 MHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 GB/s (476,9 GB/s con Infinity Cache)

Infinity Cache 32MB (2a gen)

Tecnologie:

AMD FSR 3.0

AMD HYPR-RX

AMD Noise Suppression

AMD Radeon FRTC

AMD Smart Technology

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8)

Display Port 2.1 e HDMi 2.1

TBP 192 watt

Piattaforma di test

Viste le nostre recenti prove sulla NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, abbiamo deciso di mantenere inalterata la nostra piattaforma hardware in modo da avere risultati facilmente comparabili con quelli della nuova AMD Radeon RX 7600 XT. Riproponiamo quindi la nostra build Intel Core 14a gen con Core i9-14900K, abbinato a RAM DDR5 7.200 MT/s per evitare qualsiasi collo di bottiglia, soprattutto quando si parla di gaming a 1080P.

Schede grafiche: Sapphire Pulse Radeon RX 7600 XT 16 GB OC NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

CPU: Intel Core i9-14900K – 24C/32T, 6,0 GHz Boost

Dissipatore: AiO Corsair iCUE LINK H150i LCD

Scheda madre: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II

RAM: Corsair Dominator Titanium RGB 7.200 MT/s C34 (32 GB)

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2TB

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000W

Case: Corsair 3000D RGB AIRFLOW

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Driver: AMD Adrenalin 23.40.01.15 NVIDIA GeForce Game Ready 546.52



Riguardo i titoli adoperati per misurare le prestazioni, abbiamo snellito leggermente la nostra suite, inserendo per l’occasione nuovi test come 3DMark Port Royal per il ray-tracing, oltre all’impegnativo Alan Wake 2. Tutti i giochi a seguire sono stati testati a risoluzione Full-HD 1.920×1.080P, QHD 2.560×1.440P e 4K 3.840×2.160P e dettagli impostati su ULTRA o ALTO.

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

Star Control Origin

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XV

Hitman 3

Shadow of The Tomb Rider

Raimbow Six Extraction

CyberPunk 2077

Alan Wake 2

Ci riserviamo di condurre una sessione dedicata alle prestazioni della Radeon RX 7600 XT 16 GB in ambito produttività, soprattutto vista l’incompatibilità con diverse delle utility impiegate nella nostra sessione di benchmark. Giusto per avere un assaggio però, vi lasciamo i punteggi ottenuti dalla nuova GPU AMD nel test di Geekbench 5 e nel rendering di Indigo:

Temperature, consumi e overclock

Passiamo ora ai primi test sul campo che, come da prassi, vedono la Sapphire Pulse RX 7600 OC alle prese con Furmark per verificare le temperature di esercizio sotto carico, oltre al rilevamento dei consumi e della rumorosità. Riguardo le prestazioni del sistema di dissipazione, la soluzione Sapphire si dimostra all’altezza della situazione, risultando in realtà quasi sovradimensionata viste le caratteristiche termiche della Radeon RX 7600 XT (figuriamoci le possibili varianti a tre ventole).

La Sapphire Pulse RX 7600 OC supporta di fabbrica la modalità semipassiva, ovvero con ventole ferme quando la GPU è a riposo e una gestione automatica del regime rotativo in base a carico e temperature rilevate; con tale profilo la scheda non supera i 55 °C sulla GPU, mantenendo al contempo un regime di rotazione del 20%.

Passando ai test con impostazioni manuali, la situazione non poteva che migliorare, riuscendo ad abbattere questo valore sino a 41 °C quando ci spostiamo a fondoscala (ventole al 100%). In quest’ultimo caso però, a fronte di ottime temperature dobbiamo fare i conti con la rumorosità, piuttosto accentuata; visti i valori di rumorosità rilevati nei vari scenari (60%, 80% e 100%), ci sentiamo di consigliare un regime nell’ordine del 50%, anche quando il carico è particolarmente impegnativo e prolungato.

Per i consumi non possiamo fare altro che confermare i dati del produttore; su FurMark abbiamo un picco di 194 watt, mentre nei giochi questo valore scende a 190 watt con una media di 188 watt nel gaming a 1080P. Viste le doti del dissipatore non potevamo omettere una sessione di overclock conclusiva, ambito che, nonostante le frequenze già spinte da Sapphire, ci ha dato comunque qualche soddisfazione. Abbiamo provato a incrementare la frequenza GPU sino a 3.000 MHz senza alcun problema di stabilità, limando ulteriormente qualcosa lato prestazioni.

Prestazioni nei giochi

AMD propone la Radeon RX 7600 XT come una scheda per il 1080P che però grazie alla nuova tecnologia HYPR-RX con Fluid Motion Frames può destreggiarsi bene anche sui display QHD (1440P), il tutto ovviamente in base al titolo e al livello di dettagli preso in esame. Nel nostro caso, la nuova scheda AMD va a scontrarsi direttamente con la NVIDIA GeForce RTX 4060 che, come sicuramente ricorderete, è dotata solo di 8 GB di VRAM ma con un maggior numero di unità di elaborazione (CUDA Core vs Stream Processor).

Iniziamo dai benchmark sintetici dove la Sapphire Pulse RX 7600 XT OC ha la meglio sia in 3DMark FireStrike Ultra che su Time Spy Extreme; su Port Royal NVIDIA invece è davanti con uno scarto del 5%. Nei giochi a risoluzione nativa questo trend non cambia, in alcuni titoli è avanti AMD in altri NVIDIA, il tutto con percentuali variabili.

Previous Next Fullscreen

Quando passiamo al ray-tracing i risultati non sono invece così lineari, complice anche il supporto delle diverse tecnologie di supersampling previsto dai titoli presi in esame (alcuni supportano DLSS 3.0 e non FSR 3.0 ad esempio). Un esempio lampate sono Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2 che, con FSR 3.0 e Frame Generator, farebbero registrare un frame-rate decisamente più elevato. In soccorso comunque ci arriva HYPR-RX con Fluid Motion Frames che, dove si può abilitare, riesce già a fare la differenza anche se non abbiamo a disposizione il supporto FSR 3.0 su un determinato gioco.

Previous Next Fullscreen

Vista la diffusione crescente dell’FSR 3.0, teniamo a precisare che a breve amplieremo la nostra suite di giochi con titoli che supportano la più recente versione della tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD, se non altro per avere dati più precisi sul reale incremento del frame-rate offerto dall’algoritmo AMD rispetto a quello NVIDIA.

Considerazioni

Tirando le somme su questa Sapphire Pulse RX 7600 XT OC, ma più in generale sulla Radeon RX 7600 XT 16 GB di AMD, possiamo iniziare dicendo che le prestazioni di questa scheda ci hanno piacevolmente sorpresi. Vista la fascia di prezzo, nonché le specifiche non molto lontane dalla Radeon RX 7600 8 GB (VRAM a parte), non avevamo particolari pretese, mentre dopo questa sessione di benchmark possiamo affermare che la proposta di Sapphire se la può giocare tranquillamente con la GeForce RTX 4060 in diversi scenari.

La nuova GPU Radeon va benissimo in raster a 1080P con dettagli maxati e anche in QHD non scherza, aiutata sicuramente dai 16 GB di memoria GDDR6 (peccato per il bus a 128 bit). Con ray-tracing abilitato le cose ovviamente cambiano radicalmente, ma non si può nascondere che le tecnologie messe in campo da AMD, vedi FSR 3.0 e HYPR-RX con Fluid Motion Frames, danno non solo una marcia in più lato prestazioni, ma anche un valore aggiunto di non poco conto se consideriamo il costo del prodotto.

Sapphire da parte sua propone come di consueto una custom molto equilibrata, qualitativamente impeccabile e con una dissipazione ad alto profilo, quasi sovradimensionata per la Radeon RX 7600 XT, con l’unico neo di essere rumorosa quando saliamo all’80-100% del regime rotativo (ma come visto non servirà). Buoni i risultati registrati in overclock, questo nonostante i valori di fabbrica siano già abbastanza pompati; tra le altre cose, questa GPU ha dimostrato di operare in un range di frequenza molto alto, con una media di quasi 2.800 MHz anche quando era sotto carichi impegnativi come FurMark.

In chiusura, Sapphire Pulse RX 7600 XT OC è una scheda che ci sentiamo di consigliare a chi guarda al gaming a 1080P con dettagli maxati e mira a spingersi sino a display con risoluzione QHD 2560x1440P; sicuramente con ray-tracing attivo non sarà semplice mantere un frame-rate elevatissimo in QHD, ma in questo caso ci vengono in aiuto le funzionalità AMD di ultima generazione, si spera con una diffusione più capillare dell’FSR 3.0.

AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB è disponibile da oggi a un prezzo di listino di 329 dollari, ossia 30 dollari in più rispetto a NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, 60 dollari se la paragoniamo alla sorella minore Radeon RX 7600 8 GB. In Italia questa cifra ovviamente lieviterà, mentre per la Sapphire Pulse RX 7600 XT OC il prezzo consigliato è di 399 euro, con possibilità concrete che approdi presto su Amazon.

