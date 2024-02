Con il debutto della GeForce RTX 4080 SUPER presentata lo scorso 31 gennaio, NVIDIA ha chiuso la fase di lancio delle nuove schede grafiche GeForce RTX 40 SUPER, annunciate solo a inizio gennaio al CES di Las Vegas, ma già ampiamente disponibili presso i maggiori rivenditori di settore. Analizzando le varie offerte presenti sulla rete coi motori di ricerca dedicati, abbiamo rilevato che in i partner NVIDIA stanno garantedo un’ottima offerta per questo periodo post-lancio; i modelli custom sono davvero tanti e anche i prezzi sono variegati, partendo dai modelli vicini al listino NVIDIA, arrivando alle custom più elaborate e ovviamente più costose.

Anche in Italia la disponibilità delle NVIDIA GeForce RTX 40 è abbastanza alta, su Amazon ad esempio troviamo offerte di diversi brand, sempre ricordando che i prezzi di listino nel nostro Paese sono leggermente lievitati rispetto a quelli ufficiali NVIDIA. Detto questo, per chi è in cerca di una delle nuove NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, a seguire trovate una selezione delle proposte attualmente disponibili su Amazon Italia; le proposte che trovate a seguire spaziano dai brand più noti come ASUS, MSI e Gigabyte, passando per Zotac, PNY, Inno3D, Palit KFA2 e Gainward.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: tutti i modelli disponibili su Amazon

La gamma NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER prevede tre nuovi modelli, la top di gamma GeForce RTX 4080 SUPER, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER e la GeForce RTX 4070 SUPER (Recensione). Iniziamo con la nuova top di gamma di casa NVIDIA, la GeForce RTX 4080 SUPER, nuova perché va a sostituire la GeForce RTX 4080, migliorandone di poco caratteristiche e prestazioni, ma con un prezzo inferiore.

La GeForce RTX 4080 SUPER può affrontare qualsiasi titolo in 4K con ray-tracing, offrendo prestazioni al top anche in ambito produttività, il tutto con prezzi che possiamo definire in linea con il listino NVIDIA. Le caratteristiche della GeForce RTX 4080 SUPER prevedono una GPU da 10.240 Cuda Core, 80 RT Core e 320 Tensor Core; il reparto memoria offre 16 GB di VRAM GDDR6X 23 Gbps su bus 256 bit, mentre il TBP è impostato 320 watt.

Fatto un recap sulla scheda tecnica della GeForce RTX 4080 SUPER, ecco tutti i modelli che attualmente potete acquistare su Amazon:

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER su Amazon in tante varianti

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER si presenta con diverse migliorie rispetto alla variante GeForce RTX 4070 Ti: la memoria passa da 12 a 16 gigabyte, l’interfaccia da 192 a 256 bit e c’è anche un piccolo aggiornamento delle unità di calcolo della GPU. A fronte di questi cambiamenti, rimangono invariati TBP (285 watt) e prezzo (799 dollari), un ottimo compromesso se pensiamo che le performance sono quasi a livello di una GeForce RTX 4080.

Se parliamo di potenza di elaborazione, i CUDA Core 7.680 a 8.448, senza dimenticare i 48 MB di cache L2 e soprattutto 66 RT Core di 3a gen affiancati a 264 Tensor Core per il machine learning; ricordiamo infine che, a differenza di RTX 4080 SUPER ed RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER verrà prodotta solo nelle varianti custom dei partner. A seguire le offerte Amazon per questo modello:

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: tutte le offerte

GeForce RTX 4070 SUPER chiude questo trittico di nuove schede grafiche NVIDIA, un modello che offre un sostanziale incremento dei CUDA Core e delle prestazioni rispetto alla GeForce RTX 4070, rimanendo ancorata al vecchio prezzo di listino. Questa scheda vanta 7.168 CUDA Core (vs 5.888 della RTX 4070), abbinata a 12 GB di VRAM GDDR6X da 21 Gbps; così come la memoria, rimane invariato il BUS a 192 bit, mentre rispetto alla RTX 4070 “liscia” sale la frequenza base della GPU da 1.920 MHz a 1.980 MHz e anche il TBP, ora impostato a 220 watt (+10%). Per dovere di cronaca, ricordiamo che al contempo NVIDIA ha ribassato la GeForce RTX 4070 di 50 dollari (ora a 549 dollari). Anche per la GeForce RTX 4070 SUPER le offerte Amazon sono diverse:

