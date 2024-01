NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER ufficiale: 16 GB di VRAM al prezzo della RTX 4070 Ti

A distanza di due settimane dal lancio della nuova gamma GeForce RTX 40 SUPER, NVIDIA ha tolto i veli alla seconda delle tre schede grafiche annunciate al CES di Las Vegas. Dopo la GeForce RTX 4070 SUPER (Recensione), debutta oggi la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, una scheda che nessuno si aspettava (soprattutto visto il nome), ma che va a migliorare sensibilmente la tanto bistrattata ma comunque ottima GeForce RTX 4070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti: aumentano le prestazioni, ma il prezzo rimane invariato

Al contrario di quanto ci si poteva aspettare, il trattamento SUPER riservato da NVIDIA alla GeForce RTX 4070 Ti non avrà costi “aggiuntivi” per gli utenti, o meglio, la nuova arrivata avrà lo stesso prezzo di listino della sua antenata (799 dollari), che però non verrà più prodotta. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER porta un aggiornamento sostanziale delle specifiche hardware, a partire dalla memoria video che passa da 12 a 16 GB; i chip GDDR6X ora possono sfruttare di un’interfaccia a 256 bit (vs 192 bit della RTX 4070 Ti) per una larghezza di banda che arriva a 672 GB/s.

Anche lato GPU ci sono miglioramenti; i CUDA Core passano da 7.680 a 8.448, senza dimenticare i 48 MB di cache L2 e soprattutto 66 RT Core di 3a gen affiancati a 264 Tensor Core per il machine learning. Ricordiamo che GeForce RTX 4070 Ti SUPER verrà prodotta solo nelle varianti custom dei partner, mentre un altro dato da sottolineare è quello relativo al TBP, impostato a 285 watt al pari di GeForce RTX 4070 Ti.

Con queste caratteristiche, GeForce RTX 4070 Ti SUPER può garantire sino a 2,5 volte le prestazioni di una GeForce RTX 3070 Ti, gestendo senza problemi i titoli più recenti a risoluzione 4K anche con ray-tracing, sfruttando ovviamente le tecnologie proprietarie NVIDIA come DLSS 3.0/3.5 abbinato a Frame Generator e Ray Reconstruction. Ricordiamo in chiusura che GeForce RTX 4070 Ti SUPER sarà disponibile in Italia da domani a un prezzo di listino che parte da 909 euro; la nuova scheda NVIDIA dovrebbe essere disponibile presto anche su Amazon, come anticipato esclusivamente attraverso modelli custom di partner come ASUS, Gigabyte e MSI.