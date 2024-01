Il CES 2024 entra nel vivo con gli annunci più attesi dell’evento di Las Vegas, vetrina di lancio ideale per le fiammanti NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER. L’azienda californiana ha ampliato ulteriormente la gamma GeForce RTX 40 Ada Lovelace con tre soluzioni che possiamo definire molto interessanti, sia per le prestazioni che per i prezzi di listino.

Non solo schede video per NVIDIA che mostra anche i progressi legati all’Intelligenza Artificiale generativa e a tutto l’ecosistema che ruota intorno al mondo GeForce RTX con le numerose tecnologie e funzionalità proprietarie sviluppate dall’azienda statunitense, non solo per il gaming, ma anche per la produttività e il settore professionale; tra queste vanno segnalate NVIDIA ACE, NVIDIA TensorRT, NVIDIA RTX Remix e NVIDIA DLLS 3.0 su tutte.

NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER: tanta potenza per gaming e AI

Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, NVIDIA annuncia oggi GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER, schede grafiche che puntano a sistemi gaming di fascia alta e medio-alta oltre ad altri ambiti come la produttività, la creazione dei contenuti e più in generale applicativi legati all’Intelligenza Artificiale. Grazie ai Tensor Core di quarta generazione e agli RT Core di terza generazione, le NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER possono sfruttare appieno funzionalità come il DLSS 3 abbinato a Frame Generator e Ray Reconstruction, il tutto per godere degli effetti del ray-tracing in tempo reale con una qualità dell’immagine ancora superiore rispetto al passato.

Prima di parlare delle specifiche tecniche delle nuove schede, va detto che NVIDIA ha posto l’attenzione anche su tutto quello che ruota intorno all’ecosistema GeForce RTX e alle capacità/possibilità offerte dall’architettura Ada Lovelace in ambito AI. Grazie al software NVIDIA TensorRT e alla libreria TensorRT-LLM per Windows, queste GPU possono garantire prestazioni al top anche in ambiti come l’inferenza con deep-learing, il tutto migliorando le prestazioni della precedente generazione sino al 50-70% (in base allo scenario).

I Tensor Core delle GPU GeForce RTX 40 SUPER permettono anche di accelerare il workflow in tutte quelle applicazioni che sfruttano l’AI Generativa (vedi Adobe Photoshop), mentre se parliamo di produttività, NVIDIA abbina il suo mix di tecnologie all’ormai noto NVIDIA Broadcast.

Caratteristiche dei modelli annunciati: GeForce RTX 4080 SUPER è il nuovo riferimento

Passiamo ora alle tre protagoniste di oggi partendo dalla nuova top di gamma NVIDIA per il segmento gaming di fascia top (GeForce RTX 4090 è da considerare a parte), ossia la GeForce RTX 4080 SUPER. Il nuovo modello va a sostituire l’attuale GeForce RTX 4080 16 GB, con un prezzo inferiore e una rivisitazione di GPU e memoria; la GeForce RTX 4080 SUPER offre più Cuda Core, Tensor Core e unità di elaborazione per il ray-tracing, garantendo secondo NVIDIA una potenza di calcolo Shader pari a 52 TFLOPS. Il quantitativo di VRAM rimane invariato a 16 GB ma con i più veloci chip GDDR6X attualmente in commercio, capaci di spingersi si vocifera a 23 Gbps. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER nasce per il gaming in 4K con ray-tracing senza compromessi, offrendo secondo l’azienda il doppio delle prestazioni di una GeForce RTX 3080 Ti (con DLSS).

Anche la GeForce RTX 4070 Ti SUPER si muove nella stessa direzione, anzi possiamo dire con un aggiornamento può sostanzioso che vede in primis un incremento della VRAM da 12 a 16 GB; i chip GDDR6 ora godono di un’interfaccia a 256 bit (vs 192 bit della RTX 4070 Ti) e garantiscono una larghezza di banda sino a 672 GB/s. Grazie anche a un incremento dei Cuda Core, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER può garantire sino a 2,5 volte le prestazioni di una GeForce RTX 3070 Ti.

Chiude questo trittico la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, migliorata in questo caso con un incremento del 20% dei Cuda Core e un impatto diretto sulle prestazioni rispetto all’attuale GeForce RTX 4070. Mantenendo inalterate il resto delle specifiche, TBP a parte che dovrebbe aumentare del 10%, questa GPU è superiore a una GeForce RTX 3090 in raster a un prezzo decisamente molto più conveniente (senza contare i consumi).

NVIDIA ACE e AI generativa per tutti i PC e workstation GeForce RTX

Il lancio delle GeForce RTX 40 SUPER è anche il momento ideale per consolidare la diffusione e le funzionalità di software e utility proprietarie NVIDIA pensate per PC desktop e portatili basati su GeForce RTX 40, sistemi che ora guardano agli applicativi legati all’Intelligenza Artificiale e all’integrazione sempre più diffusa col sistema operativo.

Oltre al rilascio di tool come NVIDIA TensorRT con la libreria TensorRT-LLM e NVIDIA RTX Remix, c’è posto anche per NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), una suite di microservizi AI su cloud a disposizione degli sviluppatori che semplifica la creazione di assistenti virtuali e umani digitali con modelli basati su AI generativa, una tecnologia importante soprattutto se guardiamo ai giochi che arriveranno in futuro, ma non solo.

I modelli offerti da NVIDIA ACE sono diversi, segnaliamo ad esempio NVIDIA Audio2Face (A2F) per la realizzazione di animazioni facciali partendo da un audio, passando NVIDIA Riva Automatic Speech Recognition (ASR) per strutturare dialoghi multi-lingua con traduzione in tempo reale grazie all’AI. NVIDIA ACE potrà tornare molto utile nei giochi di prossima generazione, in particolar modo per migliorare e rendere più realistica l’interazione con gli NPC (non-playble character), sempre più evoluti e sicuramente interessanti per gli amanti del genere.

Disponibilità e prezzi

Delle tre schede grafiche annunciate oggi, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER sarà la prima a essere debuttare sul mercato: disponibilità a partire dal 17 gennaio con un prezzo di listino pari a 679 euro. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER arriverà invece il 24 gennaio a 909 euro, mentre la top di gamma GeForce RTX 4080 SUPER sarà l’ultima il 31 gennaio con un prezzo di 1.129 euro, a dir poco ottima se guardiamo al prezzo di lancio della GeForce RTX 4080.

