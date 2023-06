Gli ultimi Apple Watch sono tra i migliori smartwatch in circolazione, ma da anni gli utenti lamentano la mancanza di supporto per i quadranti di terze parti su watchOS.

I dirigenti Apple hanno finalmente rivelato perché questa funzionalità tanto richiesta non è supportata sulla gamma di dispositivi indossabili dell’azienda.

watchOS non supporta quadranti di terze parti per motivi di affidabilità

In un’intervista con il quotidiano svizzero Tages-Anzeiger i dirigenti Apple Kevin Lynch e Deidre Caldbeck hanno discusso alcuni dei cambiamenti in watchOS 10. Una delle domande a cui hanno risposto suggerisce che il colosso di Cupertino sta consapevolmente evitando di sviluppare il supporto per i quadranti di terze parti per garantire che nessun aggiornamento significativo di watchOS causi problemi a un determinato quadrante di terze parti.

Questa motivazione appare poco fondata, poiché gli sviluppatori avrebbero comunque il tempo utile per risolvere eventuali problemi relativi a quadranti non funzionanti con un determinato aggiornamento di watchOS prima che quest’ultimo venga rilasciato pubblicamente e in ogni caso gli utenti potrebbero tornare a uno di quelli forniti da Apple.

Apple ritiene di offrire dei quadranti personalizzabili, incluso il supporto per complicazioni di terze parti, tuttavia si tratta di una personalizzazione limitata.

Da sempre Apple è poco aperta a personalizzazioni di terze parti, in quanto l’azienda ha sempre preferito garantire ai suoi utenti un’esperienza quanto più possibile semplice e affidabile. Apple potrebbe accontentare tutti includendo un generatore di quadranti in una futura versione di watchOS, ma al momento non abbiamo notizie in merito a questa possibilità.

