Secondo il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, costantemente con il fiato sul collo dell’azienda di Cupertino, fra i prodotti Apple in arrivo ci sarebbe anche la nuova generazione di Apple Watch Ultra, lo smartwatch sportivo più pregiato, resistente e costoso della serie, che dovrebbe arrivare in una nuova versione già a settembre assieme ai nuovi Apple Watch Series 9 e agli iPhone 15.

Ora sembra che questo presunto nuovo Apple Watch Ultra verrà lanciato quest’anno e con parti stampate in 3D.

Un nuovo Apple Watch Ultra stampato in 3D?

In un post pubblicato oggi su Medium, il noto analista Ming-Chi Kuo ha affermato che il suo ultimo sondaggio sulla catena di approvvigionamento di Apple indica che la società sta attivamente adottando la tecnologia di stampa 3D. In particolare, alcune delle parti meccaniche in titanio del nuovo ‌Apple Watch Ultra‌ 2H23 verrebbero realizzate mediante stampa 3D.

I componenti stampati in 3D potrebbero includere la corona digitale, il pulsante laterale e il pulsante di azione, in quanto queste sono le uniche parti meccaniche dell’‌Apple Watch Ultra‌ e attualmente vengono realizzate mediante sistemi CNC.

Una strategia del genere ha il potenziale per migliorare i tempi di produzione e ridurre i costi di realizzazione e se questo approccio si dimostrerà efficace, Kuo ritiene che più prodotti Apple adotteranno la tecnologia di stampa 3D in futuro.

Questo rapporto dell’analista Apple sembra aggiungere ulteriore credibilità alla teoria secondo cui l’‌Apple Watch Ultra‌ seguirebbe lo stesso ciclo di aggiornamento annuale della serie Apple Watch standard.

