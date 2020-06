Quali sono le novità da vedere a giugno 2020 su TIMVISION tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand si allarga anche questo mese, andando a rinforzare il suo catalogo con nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a giugno 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming dell’operatore italiano. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione.

Film da vedere su TIMVISION a giugno 2020

Il giustiziere della notte (2018)

Partiamo subito in quarta tra le novità di giugno di TIMVISION con Il giustiziere della notte, action firmato Eli Roth con protagonista Bruce Willis, remake del film del 1974 con Charles Bronson tratto dall’omonimo romanzo di Brian Garfield. Dopo che alcuni criminali hanno aggredito moglie e figlia, il dottor Paul Kersey è ossessionato dall’idea di consegnare alla giustizia i delinquenti della città: si trasformerà in un vendicatore senza pietà, un vero giustiziere della notte.

Disponibile su TIMVISION dall’8 giugno 2020.

Il giustiziere della notte, il trailer ufficiale

Overboard (2018)

Kate viene assunta come donna delle pulizie a bordo di uno yacht di lusso, appartenente a un ricco e viziato dongiovanni messicano. Dopo un incidente che provoca a quest’ultimo la perdita della memoria, la ragazza lo convince di essere sua moglie. Overboard è una commedia romantica con Eugenio Derbez e Anna Faris, remake dell’omonima pellicola del 1987.

Disponibile su TIMVISION dal 19 giugno 2020.

Overboard, il trailer ufficiale

The Post

Tra le novità di giugno 2020 di TIMVISION spicca The Post, film diretto da Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. 1971: l’editrice del Washington Post Katharine Graham e il redattore Ben Bradlee rischiano le proprie carriere e non solo nel rendere pubbliche le malefatte compiute dai governi retti da quattro presidenti degli Stati Uniti.

Disponibile su TIMVISION a giugno 2020.

The Post, il trailer ufficiale

Il Sacrificio del Cervo Sacro

Novità di giugno di TIMVISION anche Il Sacrificio del Cervo Sacro, thriller diretto da Yorgos Lanthimos con un cast di livello, capitanato da Colin Farrell e Nicole Kidman. Steven Murphy, brillante chirurgo, condivide la sua vita da sogno con la moglie Anna, nota oftalmologa, e i loro figli adolescenti Kim e Bob: le cose cambieranno con l’arrivo di Martin, un adolescente senza padre che si insinua nelle loro vite.

Disponibile su TIMVISION a giugno 2020.

Il Sacrificio del Cervo Sacro, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION a giugno 2020 (noleggio)

Bad Boys for Life

La mia banda suona il pop

Scarpette rosse e i 7 nani

In viaggio verso un sogno

Serie TV da vedere su TIMVISION a giugno 2020

On Becoming a God in Central Florida – stagione 1

Tra le novità di giugno 2020 di TIMVISION arriva On Becoming a God in Central Florida, dark comedy con protagonista Kirsten Dunst già rinnovata per una seconda stagione. Ambientata negli anni ’90, racconta la storia di Krystal, una dipendente di un parco acquatico della Florida che si ritaglia il suo spazio all’interno di una truffa miliardaria, aiutata da una relazione complicata con uno dei più leali e fanatici seguaci di FAM (Founders American Merchandise).

Disponibile su TIMVISION a giugno 2020.

On Becoming a God in Central Florida, il trailer ufficiale

The Big C – stagioni 1-4

Tutte le quattro stagioni di The Big C tra le novità di TIMVISION di giugno 2020. La serie racconta la storia di Cathy Jamison (Laura Linney), che dopo aver scoperto di avere un cancro (che tiene nascosto a tutti) cambia radicalmente il suo modo di approcciarsi alla vita, ritrovando speranza e senso dell’ironia.

Disponibile su TIMVISION a giugno 2020.

The Big C, il trailer ufficiale

Baby Looney Tunes

Tanti cartoni Boomerang in arrivo su TIMVISION a giugno 2020. Tra questi Baby Looney Tunes, serie animata sulle versioni “cucciole” dei celebri Bugs Bunny, Daffy Duck, Gatto Silvestro, Titti, Taz e non solo: i piccoli cercano di scoprirne di più sul mondo che li circonda, e ovviamente ne combineranno di tutti i colori nella casa della nonna.

Disponibile su TIMVISION a giugno 2020.

Altre serie TV da vedere su TIMVISION a giugno 2020

I Dalton

Tazmania

Wacky Races

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a giugno 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

