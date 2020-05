Volete conoscere le novità da vedere a giugno 2020 su NOW TV tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky, che include anche i contenuti Sky On Demand, offre ogni mese diverse new entry. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV in questi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV a giugno 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su NOW TV a giugno 2020

Alita – Angelo della battaglia

Alita è un avanzato cyborg che si risveglia all’interno di una clinica senza alcun ricordo del passato. Proverà a scoprire la verità su sé stessa, ma nel farlo dovrà affrontare duri combattimenti e difficili sfide. Alita – Angelo della battaglia è l’adattamento cinematografico dell’omonimo manga degli anni ’90, con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly e Mahershala Ali. Un film che vale la pena vedere tra le novità di giugno 2020 di NOW TV e Sky On Demand.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 1 giugno 2020.

Alita – Angelo della battaglia, il trailer ufficiale

Un giorno di pioggia a New York

Commedia romantica firmata Woody Allen in arrivo tra le novità di giugno di NOW TV e Sky On Demand. Innamorato di New York, Gatsby decide di passarci il weekend insieme alla sua ragazza Ashleigh, aspirante giornalista: inizia così un’indimenticabile avventura sotto la pioggia della metropoli. Nel cast di Un giorno di pioggia a New York troviamo Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Rebecca Hall e Jude Law.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 5 giugno 2020.

Un giorno di pioggia a New York, il trailer ufficiale

Midway

Tra le novità di giugno 2020 di NOW TV e Sky On Demand anche Midway, atteso film di guerra di Roland Emmerich (“Independence Day”). Racconta la storia della battaglia di Midway del giugno 1942, dove le forze aeree e navali giapponesi e statunitensi combatterono per quattro giorni per cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’8 giugno 2020.

Midway, il trailer ufficiale

Il piccolo yeti

Film d’animazione per grandi e piccini firmato Dreamworks. Un gruppo di adolescenti di Shanghai affronta avventure e vicissitudini per aiutare Il piccolo yeti Everest a ritrovare la propria famiglia, proteggendolo dalle mire di una zoologa e di un uomo malvagio.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 13 giugno 2020.

Il piccolo yeti, il trailer ufficiale

Le ragazze di Wall Street

Un gruppo di spogliarelliste in difficoltà economiche a causa della crisi trova una soluzione per guadagnare grosse cifre di denaro, senza badare a scrupoli. Le ragazze di Wall Street è basato sull’articolo del New York Magazine del 2015 The Hustlers, di Jessica Pressler, e annovera nel cast Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B e Julia Stiles.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 15 giugno 2020.

Le ragazze di Wall Street, il trailer ufficiale

Thelma (2017)

Cambiamo completamente genere con Thelma, thriller/horror paranormale diretto da Joachim Trier con protagonista Eili Harboe. Una studentessa universitaria di Oslo inizia a soffrire di forti convulsioni, scoprendo che sono un sintomo di doti soprannaturali potenzialmente pericolose. La pellicola venne scelta per rappresentare la Norvegia ai premi Oscar 2018.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 23 giugno 2020.

Thelma, il trailer ufficiale

Robin Hood – L’origine della leggenda

Rivisitazione della storia del celebre Robin di Locksley con Taron Egerton e Jamie Foxx. Tornato in Inghilterra, Robin scopre che lo sceriffo di Nottingham ha preso possesso delle sue proprietà. L’uomo si unisce quindi a un gruppo di ribelli per attuare un audace piano, derubare lo sceriffo e togliergli il potere. Robin Hood – L’origine della leggenda è diretto da Otto Bathurst.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 26 giugno 2020.

Robin Hood – L’origine della leggenda, il trailer ufficiale

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2019 e candidato come miglior film straniero ai Golden Globes 2020, Ritratto della giovane in fiamme è un film francese diretto da Céline Sciamma con Noémie Merlant, Adèle Haenel e Valeria Golino. 1770: la giovane figlia di una contessa francese sviluppa un’attrazione per Marianne, pittrice incaricata di dipingere il suo ritratto. Ne nascerà una forte passione.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 28 giugno 2020.

Ritratto della giovane in fiamme, il trailer ufficiale

Stuber – Autista d’assalto

Cambiamo di nuovo genere con Stuber – Autista d’assalto, un divertente film d’azione con Kumail Nanjiani e Dave Bautista. Un autista di Uber accetta come cliente un investigatore sulle tracce di un pericoloso criminale: rimarrà coinvolto in un’esperienza davvero “indimenticabile”.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 29 giugno 2020.

Stuber – Autista d’assalto, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV a giugno 2020

Ricordi? – 2 giugno

– 2 giugno Atto di fede – 3 giugno

– 3 giugno Mio figlio – 3 giugno

– 3 giugno Fast Color – 4 giugno

– 4 giugno Amore, romanticismo e cioccolato – 7 giugno

– 7 giugno Tutti pazzi a Tel Aviv – 9 giugno

– 9 giugno E poi c’è Katherine – 10 giugno

– 10 giugno Wildlife – 11 giugno

– 11 giugno Little Monsters – 12 giugno

– 12 giugno L’albero del vicino – 14 giugno

– 14 giugno L’intruso (2019) – 17 giugno

– 17 giugno Tutte le mie notti – 18 giugno

– 18 giugno Ribelli – 19 giugno

– 19 giugno Teen Spirit – A un passo dal sogno – 20 giugno

– 20 giugno L’ospite – 21 giugno

– 21 giugno Ti presento Patrick – 24 giugno

– 24 giugno All that divides us – Amore criminale – 25 giugno

– 25 giugno Il sole è anche una stella – 27 giugno

– 27 giugno Shaun, vita da pecora: Farmageddon – 30 giugno

Serie TV da vedere su NOW TV a giugno 2020

9-1-1: Lone Star – stagione 1

Spin-off della popolare serie emergency drama 9-1-1, 9-1-1: Lone Star è ambientata a Austin e ha come protagonista Rob Lowe, che interpreta un raffinato agente di New York trasferitosi al sud, e il paramedico Liv Tyler. I due instaurano istintivamente un legame molto forte, tentando di ritrovare la serenità perdura e di salvare vite umane nelle situazioni più spaventose.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 1 giugno 2020.

9-1-1: Lone Star, il trailer ufficiale

Profiling – stagione 10

Tra le novità di giugno 2020 su NOW TV e Sky On Demand anche la decima stagione di Profiling, popolare serie TV incentrata sui casi affrontati dalla polizia parigina e da una bizzarra e sensibile criminologa. In questa nuova stagione gli spettatori dovranno affrontare un grande cambiamento, conseguenza degli eventi della stagione 9. Per gli amanti dei polizieschi.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 4 giugno 2020.

Agents of S.H.I.E.L.D. – stagione 7

Ultima stagione per una delle serie Marvel più apprezzate di sempre, ambientata nell’universo cinematografico MCU. Nella settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., i nostri eroi dovranno ancora una volta salvare il mondo dopo essersi ritrovati nella New York degli anni ’30: un fallimento porterebbe a un disastro inimmaginabile per il passato, il presente e il futuro dell’umanità.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 5 giugno 2020.

Agents of S.H.I.E.L.D. 7, il trailer ufficiale

MotherFatherSon – miniserie

Motherfatherson è una miniserie di otto puntate targata BBC, che riporta sul piccolo schermo Richard Gere. Racconta la storia di Max, un uomo diventato un vero magnate del mondo dei media, che dopo aver perso la moglie è pronto ad abbandonare il suo impero e lasciarlo al figlio Caden. Il suo comportamento autodistruttivo porterà però a tanti problemi, che potrebbero coinvolgere il regno che Max ha creato con tanta fatica.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’8 giugno 2020.

Motherfatherson, il trailer ufficiale

The Resident – stagione 3

Continua la terza stagione di The Resident, serie TV medical drama con Matt Czuchry e Emily VanCamp. Una nuova battaglia contro la corruzione legata alla Red Rock Mountain Medical, legata in particolare all’operato di un nuovo dottore, si profila all’orizzonte. Nella seconda parte della stagione si scoprirà il futuro del dottor Hawkins, mentre Nicolette vuole distrarsi dalla perdita appena subita.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 16 giugno 2020.

The Resident 3, il trailer ufficiale

Empire – stagione 6

Stagione 6 per Empire, serie TV statunitense creata da Lee Daniels e Danny Strong che segue le vicende della famiglia Lion, proprietaria di un’etichetta di musica hip-hop. In arrivo tra le novità di giugno 2020 la stagione finale della serie con Terrence Howard vincitrice di un Golden Globe.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 17 giugno 2020.

Empire 6, il trailer ufficiale

Outlander – stagione 5

La stagione 5 di Outlander si concentra sulla lotta tra il governo della Carolina del Nord e il movimento dei Regolatori guidato da Murtagh. La serie TV britannico-statunitense è nata come trasposizione televisiva del ciclo di romanzi di Diana Gabaldon, che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 18 giugno 2020.

Outlander 5, il trailer ufficiale

Billions – stagione 5

Tra le novità su NOW TV e Sky On Demand di giugno 2020 non potevamo non parlare della quinta stagione di Billions, popolare serie TV con Damian Lewis e Paul Giamatti. Nei nuovi episodi i due protagonisti riaccenderanno la loro rivalità, ma altri nemici li aspetteranno dietro l’angolo per una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 24 giugno 2020.

Billions 5, il trailer ufficiale

Das Boot (original) – stagione 2

A giugno 2020 arriva su NOW TV e Sky On Demand l’attesa seconda stagione di Das Boot, serie TV franco-tedesca Sky Original ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e basata sui romanzi di Lothar-Günther Buchheim. Segue le vicende dell’equipaggio di un sommergibile tedesco e della resistenza francese a La Rochelle.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 26 giugno 2020.

Das Boot 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV a giugno 2020

Westworld – finale stagione 3 (episodi 7 e 8) – versione doppiata in italiano – 6 giugno

– finale stagione 3 (episodi 7 e 8) – versione doppiata in italiano – 6 giugno Capitaine Marleau – stagione 1 – 10 giugno

– stagione 1 – 10 giugno This is us – stagione 4 (seconda parte) – versione doppiata in italiano – 19 giugno

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a giugno 2020. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci perché vi terremo costantemente aggiornati. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

