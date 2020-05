Quali sono le novità da vedere a giugno 2020 su Amazon Prime Video tra film, serie TV e originals ? Il catalogo dell’ormai collaudato servizio di streaming si amplia sempre più con il passare dei mesi, e anche a giugno 2020 non mancheranno tante novità. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione.

Film da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2020

Cena con delitto: Knives Out

Partiamo subito con una grande novità con Cena con delitto: Knives Out, il riuscito film giallo con un cast che comprende Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Christopher Plummer. Un investigatore si reca in una lussureggiante tenuta per risolvere il mistero della morte di un patriarca, morto durante la notte del suo ottantacinquesimo compleanno.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 giugno 2020.

Cena con delitto: Knives Out, il trailer ufficiale

Johnny English colpisce ancora

Terzo capitolo per la popolare ed esilarante saga con protagonista il grande Rowan Atkinson. In Johnny English colpisce ancora, l’agente segreto deve tornare in azione quando le identità degli agenti infiltrati nel Regno Unito viene rivelata, ma dovrà fare i conti con le sfide della moderna tecnologia.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 giugno 2020.

Johnny English colpisce ancora, il trailer ufficiale

L’amore a domicilio

Tra le novità di Amazon Prime Video di giugno 2020 arriva L’amore a domicilio, pellicola con Miriam Leone e Simone Liberati. Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero seriamente, ma tutto cambierà grazie all’incontro con l’affascinante Anna, reclusa agli arresti domiciliari.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 giugno 2020.

D.N.A.: Decisamente Non Adatti

D.N.A.: Decisamente Non Adatti è un nuova commedia italiana con la coppia Lillo e Greg. Due ex compagni di scuola insoddisfatti delle loro vite si rivedono dopo tanti anni e decidono di sottoporsi a un esperimento scientifico per scambiarsi il codice genetico. Scopriranno presto di non essere adatti ai nuovi stili di vita.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 19 giugno 2020.

D.N.A.: Decisamente Non Adatti, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2020

Temple – dall’1 giugno 2020

– dall’1 giugno 2020 Hellion – dall’1 giugno 2020

– dall’1 giugno 2020 Playing it cool – dal 13 giugno 2020

– dal 13 giugno 2020 Non sposate le mie figlie! – dal 15 giugno 2020

– dal 15 giugno 2020 Il Ladro di Giorni – dal 15 giugno 2020

– dal 15 giugno 2020 Fantozzi 2000 – La clonazione – dal 15 giugno 2020

– La clonazione – dal 15 giugno 2020 Belle & Sebastien 2 – dal 22 giugno 2020

– dal 22 giugno 2020 Belle & Sebastien 3: Amici per sempre – dal 22 giugno 2020

– dal 22 giugno 2020 David and Goliath – dal 30 giugno 2020

– dal 30 giugno 2020 Colossal – dal 30 giugno 2020

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2020

Future Man – stagione 3

Tra le novità da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2020 la terza e ultima stagione di Future Man. La serie racconta la storia di Josh Futterman (Josh Hutcherson), addetto alle pulizie di giorno e gamer di fama mondiale di notte, che riceve il gravoso compito di salvare l’umanità dall’estinzione. In questo finale, Josh, Tiger e Wolf sono costretti a partecipare a un torneo televisivo in cui i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un’arena.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 giugno 2020.

Future Man 3, il trailer ufficiale

El Presidente (original) – stagione 1

Nuova serie Amazon Original di otto episodi ambientata nelle principali città dell’America Latina, degli Stati Uniti e dell’Europa: El Presidente esplora lo scandalo sportivo “FIFA Gate”, che ha scosso il mondo del calcio, attraverso la storia di Sergio Jadue, presidente di un piccolo club cileno e divenuto personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 giugno 2020.

El Presidente, il trailer ufficiale

Dispatches from Elsewhere – stagione 1

Tra le novità di Amazon Prime Video a giugno 2020 arriva l’attesa Dispatches from Elsewhere, serie TV antologica con protagonista Jason Segel (Marshall Eriksen di “How I met your mother”). La storia è incentrata su quattro personaggi, nella cui vita manca qualcosa: le loro esistenze si incrociano quando incappano in un enigma che si cela dietro il velo delle loro vite di tutti i giorni. Il mistero sarà più profondo di quanto immaginassero e gli aprirà gli occhi su un mondo di possibilità e magia.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 15 giugno 2020.

Dispatches from Elsewhere, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2020

Criminal Minds: Beyond Borders – stagioni 1 e 2 – dal 1 giugno 2020

– stagioni 1 e 2 – dal 1 giugno 2020 The Magicians – stagioni 3 e 4 – dal 21 giugno 2020

– stagioni 3 e 4 – dal 21 giugno 2020 Regular Heroes – episodi 4-8 – cadenza settimanale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: vi terremo costantemente aggiornati. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

