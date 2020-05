Siete pronti a scoprire le novità tra film, serie TV e originals da vedere a giugno 2020 su Netflix? Il servizio di streaming accoglie ogni mese parecchi nuovi contenuti, e anche in questi 30 giorni non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a giugno 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito iniziando con i film.

Film da vedere su Netflix a giugno 2020

Ready Player One

Finalmente in arrivo su Netflix Ready Player One, l’ultimo film diretto dal grande Steven Spielberg e assolutamente da non perdere per gli amanti della fantascienza e non solo. Il film racconta la storia di un pianeta Terra in declino dove l’unico svago della popolazione è l’universo virtuale OASIS. Alla morte del suo creatore, viene tutto lasciato in eredità alla sola persona capace di vincere una particolare caccia al tesoro.

Disponibile su Netflix dal 1 giugno 2020.

Ready Player One, il trailer ufficiale

Gremlins

Un grande classico del cinema arriva a giugno 2020 su Netflix. Il giovane Billy accoglie in casa un tenero cucciolo di Gremlin, ma deve stare attento a seguire tre semplici regole: non deve bagnarlo, deve tenerlo lontano dalla luce intensa e soprattutto non deve dargli da mangiare dopo la mezzanotte, altrimenti ci saranno conseguenze catastrofiche. Gremlins è un film del 1984 diretto da Joe Dante, e ha avuto un seguito (Gremlins 2 – La nuova stirpe).

Disponibile su Netflix dal 1 giugno 2020.

Gremlins, il trailer ufficiale

King Arthur – Il potere della spada

Usurpato del suo diritto di nascita, Arthur cresce completamente ignaro del suo destino. Quando riesce a estrarre dalla roccia la famosa spada di Excalibur, decide di affrontare un cammino che lo conduce alla guida del suo popolo. King Arthur – Il potere della spada racconta le gesta di Re Artù, interpretato da Charlie Hunnam, in un misto di azione, avventura e fantasy.

Disponibile su Netflix da 1 giugno 2020.

King Arthur – Il potere della spada, il trailer ufficiale

Lego Batman – Il film

Film d’animazione ambientato nel mondo di Batman…in versione Lego, diretto da Chris McKay. Joker, Lex Luthor e altri cattivoni dell’universo DC si uniscono per distruggere la città di Gotham, ma dovranno fare i conti con Batman, Superman e la Justice League. Lego Batman – Il film è uno spin-off del film The Lego Movie del 2014.

Disponibile su Netflix dal 1 giugno 2020.

Lego Batman – Il film, il trailer ufficiale

Una pallottola spuntata 33 1/3 – L’insulto finale

Terzo e ultimo capitolo dell’esilarante saga con il compianto Leslie Nielsen nei panni del tenente Frank Drebin. Finalmente in pensione, Frank vuole dedicare più tempo alla moglie, ma sarà costretto a tornare in azione per sventare un complotto terroristico messo in atto da criminali un po’ maldestri. Una pallottola spuntata 33 1/3 – L’insulto finale è diretto da Peter Segal e chiude la trilogia dopo Una pallottola spuntata e Una pallottola spuntata 2 1/2 – L’odore della paura.

Disponibile su Netflix dal 1 giugno 2020.

84 Charing Cross Road

Non di certo una prima visione, ma tra le novità Netflix di giugno 2020 arriva l’apprezzatissimo 84 Charing Cross Road, film del 1987 con Anthony Hopkins e Judi Dench. Racconta la storia di un amore platonico fra un’amante dei libri e il proprietario di una libreria di Londra, che si conoscono grazie a una lettera inviata dalla prima: la corrispondenza proseguirà per vent’anni.

Disponibile su Netflix dal 1 giugno 2020.

Da 5 Bloods: come fratelli

Nuovo film di Spike Lee, Da 5 Bloods: come fratelli racconta la storia di quattro veterani afroamericani, che ritornano in Vietnam alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra caduto in guerra e di un tesoro sepolto. Sicuramente un film da vedere tra le novità di Netflix di giugno 2020.

Disponibile su Netflix dal 12 giugno 2020.

Da 5 Bloods: come fratelli, il trailer ufficiale

Dunkirk

Co-prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan, Dunkirk racconta dell’evacuazione di Dunkerque avvenuta nel maggio del 1940, in piena Seconda Guerra Mondiale. L’esercito inglese, impegnato a liberare le truppe alleate dalla Francia occupata dai nazisti, rimane intrappolato sulla spiaggia: alle spalle solo il mare, mentre il nemico continua la sua avanzata. Sicuramente tra le migliori novità di Netflix a giugno 2020.

Disponibile su Netflix dal 15 giugno 2020.

Dunkirk, il trailer ufficiale

John Rambo

John Rambo, rifugiatosi in Thailandia, viene ingaggiato da alcuni missionari cristiani come guida per addentrarsi nella giungla e portare soccorso alla popolazione birmana. Ovviamente non tutto andrà secondo i piani. Penultimo capitolo della popolare saga di Rambo, naturalmente con protagonista Sylvester Stallone.

Disponibile su Netflix dal 15 giugno 2020.

John Rambo, il trailer ufficiale

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga

L’avventura della coppia di musicisti islandesi Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, che colgono al volo l’opportunità di realizzare il loro sogno e partecipare all’importante concorso dell’Eurovision Song Contest. Con Will Ferrell e Rachel McAdams.

Disponibile su Netflix dal 26 giugno 2020.

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Netflix a giugno 2020

DC’s Legends of Tomorrow – stagione 4

Tra le novità di Netflix di giugno 2020 anche la quarta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, serie TV sui viaggi nel tempo creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. È incentrata su un gruppo di personaggi già comparsi in altre serie dell’Arrowverse, che provano a salvare il mondo viaggiando nel tempo.

Disponibile su Netflix dal 1 giugno 2020.

DC’s Legends of tomorrow 4, il trailer ufficiale

Le amiche di mamma: la stagione dell’addio (original)

Continuano le avventure della famiglia Tanner con Le amiche di mamma: la stagione dell’addio, finale della serie che chiude un cerchio di oltre 30 anni iniziato con Gli amici di papà (1987-1995). La sit com racconta le vicende di DJ Tanner-Fuller, che vive con la sorella Stephanie e l’amica Kimmy, che l’aiutano a occuparsi dei tre figli.

Disponibile su Netflix dal 2 giugno 2020.

Le amiche di mamma: la stagione dell’addio, il trailer ufficiale

Tredici (original) – stagione 4

Tra le novità da vedere su Netflix a giugno 2020 non manca Tredici, serie TV giunta alla quarta stagione. Continuano le vicende di Clay Jensen, un liceale che si ritrova al centro di una serie di misteri innescati dal tragico suicidio di un’amica. La serie è tratta dall’omonimo bestseller di Jay Asher (13 Reasons Why il titolo originale) e giunge alla stagione conclusiva, composta da 10 episodi.

Disponibile su Netflix dal 5 giugno 2020.

Tredici 4, il trailer ufficiale

Queer Eye (original) – stagione 5

Quinta stagione per Queer Eye, programma TV originals Netflix remake della serie “Queer Eye of the Straight Guy” (conosciuta come I fantastici 5). Un esperto enogastronomico, un esperto di moda, un esperto di cultura, un esperto di design e uno di toelettatura dispensano consigli agli uomini nei vari campi.

Queer Eye 5, il trailer ufficiale

Curon (original) – stagione 1

Nuova serie italiana originals Netflix tra i contenuti da vedere a giugno 2020. Curon è un supernatural drama in cui si fondono mistero, leggenda e realtà, dando vita a un incredibile viaggio alla scoperta di sé stessi e della propria identità. Anna è appena tornata nella sua città natale insieme ai gemelli adolescenti: quando questa scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina di Curon (in Alto Adige).

Disponibile su Netflix dal 10 giugno 2020.

Curon, il teaser trailer ufficiale

F is for Family (original) – stagione 4

Quarta stagione per la serie animata Netflix F is for Family, che racconta le vicende della famiglia Murphy (composta dal padre Frank, dalla madre Sue e dai loro tre figli Kevin, Maureen e Bill) negli Stati Uniti degli anni ’70. Ideata e scritta da Bill Burr e Michael Price, si concentra sulle varie vicissitudini tra scuola, lavoro, casa e vicini.

Disponibile su Netflix dal 12 giugno 2020.

F is for family, il trailer ufficiale

The Order (original) – stagione 2

Tra le novità di Netflix a giugno 2020 anche la seconda stagione della serie TV originals The Order, che segue le vicende della matricola del college Jack Morton, che dopo essersi unito a una società segreta viene catapultato in un mondo di magia, creature mostruose e intrighi. La stagione 2 riprenderà esattamente dall’apertissimo finale della prima.

Disponibile dal 18 giugno 2020.

The Order, il trailer ufficiale di lancio

The Politician (original) – stagione 2

Seconda stagione anche per The Politician, la serie TV dark comedy creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. Le vicende di Payton Hobart, studente di una scuola superiore, che partendo dal voler diventare presidente del consiglio studentesco, ambisce alla carica di Presidente degli Stati Uniti. Nel cast anche Gwyneth Paltrow.

Disponibile dal 19 giugno 2020.

The Politician, il trailer ufficiale di lancio

Suits – stagione 8 parte 2

In attesa della nona e ultima stagione, a giugno arriva su Netflix la seconda parte della stagione 8 di Suits, che si era “interrotta” dopo i primi dieci episodi. Nella penultima stagione della serie legal drama, creata da Aaron Korsh, ritroviamo Harvey, Louis e Robert Zane pronti a prendere le redini dello studio.

Disponibile su Netflix dal 21 giugno 2020.

24 – stagioni 1-8

Tutte le 8 stagioni di 24 tra le novità Netflix di giugno 2020. La celebre serie TV vede protagonista Jack Bauer (Kiefer Sutherland), agente dell’unità anti-terrorismo di Los Angeles, e ha una particolarità interessante: gli eventi vengono narrati in tempo reale, e periodicamente viene usato lo split screen per mostrare le azioni di più personaggi allo stesso tempo, con tanto di orologio che scandisce il tempo. Un’ora, una puntata, per un totale di 24 episodi a stagione.

Disponibile su Netflix dal 24 giugno 2020.

24, il trailer ufficiale

Altre serie TV novità da vedere su Netflix a giugno 2020

Al passo con i Kardashian – stagioni 1 e 2 – 1 giugno

– stagioni 1 e 2 – 1 giugno L’attacco dei giganti – stagione 3 parte 2 – 1 giugno

– stagione 3 parte 2 – 1 giugno New Girl – stagione 7 – 9 giugno

– stagione 7 – 9 giugno Modern Family – stagione 9 – 9 giugno

– stagione 9 – 9 giugno I Griffin – stagione 17 – 30 giugno

Queste dunque le migliori novità da vedere su Netflix a giugno 2020 tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

