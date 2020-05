Quali sono le novità da vedere a giugno 2020 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo di recente, sta lavorando per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche nei prossimi 30 giorni accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo mese, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a giugno 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Le date potrebbero differire per cambiamenti imprevisti nei piani della piattaforma. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Disney+ a giugno 2020

Artemis Fowl

Tratto dai primi due libri dell’omonima saga di Eoin Colfer, Artemis Fowl è una delle novità più interessanti di Disney+ a giugno 2020. Il dodicenne Artemis Fowl si mette alla ricerca del padre, scomparso misteriosamente, con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo. Il ragazzo scoprirà così l’esistenza di un’antica civiltà nascosta.

Disponibile su Disney+ dal 12 giugno 2020.

Artemis Fowl, il trailer ufficiale

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il Mare dei Mostri

Nuovo capitolo della saga di Percy Jackson, tratta dagli omonimi romanzi di Rick Riordan. In Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il Mare dei Mostri, Percy deve intraprendere insieme ai suoi compagni un pericoloso viaggio attraverso il famigerato Triangolo delle Bermude: ne va della salvezza di Campo Mezzosangue.

Disponibile su Disney+ dal 12 giugno 2020.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il Mare dei Mostri, il trailer ufficiale

Toy Story: Tutto un altro mondo (cortometraggio)

Cortometraggio ambientato nel mondo dei giocattoli che tutti conosciamo, Toy Story: Tutto un altro mondo debuttò negli USA come special natalizio. La banda di giocattoli, capitanata dai soliti Woody e Buzz, si ritrova in un territorio inesplorato: dovrà affidarsi al dinosauro Trixie per riuscire a tornare sana e salva alla camera di Bonnie.

Disponibile su Disney+ dal 12 giugno 2020.

Toy Story Tutto un altro mondo, il trailer ufficiale

Toy Story of Terror! (cortometraggio)

Altro cortometraggio con protagonisti gli amati giocattoli. Toy Story of Terror! è stato inizialmente lanciato come special di Halloween ed è ambientato poco dopo il film Toy Story 3. Durante un viaggio, il gruppo di giocattoli si ritrova a passare la notte in una stanza di motel: dopo che uno di loro scompare, si ritrovano coinvolti in una serie di strani e misteriosi eventi.

Disponibile su Disney+ dal 12 giugno 2020.

Toy Story of Terror!, il trailer ufficiale

X-Men: Dark Phoenix

Tra le novità di Disney+ di giugno 2020 l’atteso ultimo capitolo della saga degli X-Men, che si concentra sul personaggio di Jean Grey. In X-Men: Dark Phoenix, quest’ultima viene investita da una misteriosa forza cosmica durante una missione nello spazio. Divenuta molto più potente di prima, risulta fin troppo instabile, tanto da divenire un pericolo per tutti.

Disponibile su Disney+ dal 19 giugno 2020.

X-Men Dark Phoenix, il trailer ufficiale

Gli Incredibili 2

Elastigirl viene reclutata da un produttore televisivo per far sì che il pubblico torni ad amare i supereroi, e Mr. Incredible si ritrova a dover affrontare una difficile sfida: badare alla casa e ai tre figli. Non tutto andrà secondo i piani ne gli Incredibili 2, sequel del fortunato film d’animazione del 2004 che racconta le vicende di una famiglia di potenti supereroi.

Disponibile su Disney+ dal 26 giugno 2020.

Gli Incredibili 2, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Disney+ a giugno 2020

Civiltà Perdute con Albert Lin

Avventura, scienza e archeologia si fondono in questo viaggio alla scoperta delle Civiltà Perdute con Albert Lin. Machu Picchu, El Dorado, Petra e tanto altro nella serie di documentari targati National Geographic in arrivo tra le novità di giugno 2020 di Disney+.

Disponibile su Disney+ dal 5 giugno 2020.

Civiltà Perdute con Albert Lin, il trailer ufficiale

101 Dalmatian Street

Tratta dal romanzo “I cento e un dalmata” e dai film Disney “La carica dei 101”, 101 Dalmatian Street è una divertente serie di animazione con protagonisti gli amati cuccioli di dalmata (e i loro genitori). Dolly e Dylan, insieme ai loro numerosi fratellini e sorelline, ne combineranno di tutti i colori.

Disponibile su Disney+ dal 19 giugno 2020.

101 Dalmatian Street, il trailer ufficiale

Sonny tra le stelle

Tra le novità di Disney+ di giugno 2020 anche Sonny tra le stelle, popolare serie TV trasmessa su Disney Channel e creata da Steve Marmel, composta da due stagioni. Racconta le vicende di Sonny Monroe, un’estrosa giovane ragazza che entra nel cast di una sitcom (“So Random!”).

Disponibile su Disney+ dal 26 giugno 2020.

Sonny tra le stelle, il trailer ufficiale

Altre serie TV e documentari da vedere a giugno 2020 su Disney+

Il mondo Disney mai visto – episodio 6 “Artemis Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway” – 5 giugno 2020

– episodio 6 “Artemis Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway” – 5 giugno 2020 Disney Gallery: The Mandalorian – episodi 106-108 – dal 5 giugno 2020

– episodi 106-108 – dal 5 giugno 2020 Il mondo secondo Jeff Goldblum – episodio 112 finale di stagione – 5 giugno 2020

– episodio 112 finale di stagione – 5 giugno 2020 Be Our Chef – Magie in cucina – episodio 111 finale di stagione – 5 giugno

– episodio 111 finale di stagione – 5 giugno Encore! – episodio 112 finale di stagione – 5 giugno 2020

– episodio 112 finale di stagione – 5 giugno 2020 Frozen 2: Dietro le Quinte – 26 giugno 2020

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su Disney+ a giugno 2020. Se state cercando le novità di giugno per altri servizi di streaming potete continuare a seguirci perché vi terremo costantemente aggiornati. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

