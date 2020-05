Quali sono le novità da vedere su Infinity TV a giugno 2020 tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano e accoglie ogni mese tante new entry: siete curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV in questi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a giugno 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Tenete conto che alcune date potrebbero differire per eventuali cambiamenti nella programmazione. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su Infinity TV a giugno 2020

La battaglia di Hacksaw Ridge

Si parte subito forte con le novità di Infinity TV di giugno 2020 con La battaglia di Hacksaw Ridge, film di guerra diretto da Mel Gibson ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Racconta la vera storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell’esercito statunitense a ricevere la medaglia d’onore.

Disponibile su Infinity TV dal 2 giugno 2020.

La battaglia di Hacksaw Ridge, il trailer ufficiale

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (solo Ultra HD con HDR)

Dopo essersi separata da Joker, Harley Quinn si unisce a gruppo Birds of Prey insieme alle altre eroine Black Canary, Hunter e Renée Montoya per salvare una ragazza dal re del crimine Black Mask. Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è ambientato nell’Universo DC e include nel cast Margot Robbie e Ewan McGregor.

Disponibile su Infinity TV dal 4 giugno 2020 solo in Ultra HD con HDR.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, il trailer ufficiale

Joker

Uno dei film più attesi dell’anno, capace di non deludere le aspettative del grande pubblico. Arthur Fleck, attore comico fallito, vaga per le strade di Gotham e inizia una progressiva discesa negli abissi della follia, che lo porterà a diventare una delle peggiori menti criminali della storia della città. Il “nuovo” Joker di Todd Phillips con Joachin Phoenix si è guadagnato 2 Premi Oscar (miglior attore e migliore colonna sonora) con 11 candidature, 2 Golden Globe e numerosi altri premi. Sicuramente una novità di Infinity TV da non perdere a giugno 2020.

Disponibile su Infinity Premiere dal 5 all’11 giugno 2020.

Joker, il trailer ufficiale

L’ora più buia

Da poco nominato Primo Ministro, Winston Churchill è costretto a prendere una decisione fondamentale per le sorti del suo Paese: deve decidere se negoziare con Adolf Hitler oppure affrontare una pericolosa guerra. Le sue scelte contribuiranno a cambiare il corso della storia. L’ora più buia segue le vicende del celebre Primo Ministro britannico (interpretato da Gary Oldman) agli inizi della Seconda Guerra Mondiale.

Disponibile su Infinity TV dal 9 giugno 2020.

L’ora più buia, il trailer ufficiale

Kong: Skull Island

Cambiamo decisamente genere con un’altra interessante novità di Infinity TV di giugno 2020, che vede il ritorno sullo schermo del celebre King Kong. Un gruppo composto da scienziati, soldati e avventurieri intraprende una spedizione su un’isola inesplorata, ma la loro presenza risveglierà delle potenti forze della natura: ne nascerà un’epica battaglia. Kong: Skull Island è diretto da Jordan Vogt-Roberts e annovera nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel L. Jackson.

Disponibile su Infinity TV dal 13 giugno 2020.

Kong: Skull Island, il trailer ufficiale

La dea fortuna

La dea fortuna, ultimo film firmato Ferzan Özpetek, arriva a giugno 2020 su Infinity TV. Arturo e Alessandro (Edoardo Leo e Stefano Accorsi) stanno insieme da 15 anni, ma il loro rapporto è in crisi. Nuovi stimoli nascono grazie alla loro amica Annamaria (Jasmine Trinca), che chiede loro di occuparsi dei figli.

Disponibile su Infinity Premiere dal 12 al 18 giugno 2020.

La dea fortuna, il trailer ufficiale

Il cavaliere oscuro – Il ritorno

Il catalogo Infinity TV accoglie a giugno 2020 Il cavaliere oscuro – Il ritorno, non certo un inedito, ma comunque un film di grande spessore. La pellicola chiude la trilogia del Batman di Christopher Nolan dopo Batman Begins e Il cavaliere oscuro: otto anni dopo essersi preso le colpe per la morte di Harvey Dent, Batman (Christian Bale) è costretto a tornare a Gotham per sconfiggere Bane (Tom Hardy), un pericolosissimo terrorista.

Disponibile su Infinity TV dal 15 giugno 2020.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno, il trailer ufficiale

L’inganno perfetto

Tra le novità di Infinity TV di giugno 2020 anche L’inganno perfetto, thriller diretto da Bill Condon con due grandi interpreti (Helen Mirren e Ian McKellen). Il truffatore Roy Courtnay conosce su Internet la ricca vedova Betty McLeish, ma nonostante le intenzioni poco nobili si sorprende a provare dei sentimenti quando questa gli aprirà le porte della sua vita.

Disponibile su Infinity Premiere dal 19 al 25 giugno 2020.

L’inganno perfetto, il trailer ufficiale

Cinquanta sfumature di rosso

Sequel di Cinquanta sfumature di grigio e Cinquanta sfumature di nero, terzo capitolo della saga tratta dai romanzi scritti da E. L. James. In Cinquanta sfumature di rosso, Christian e Ana, finalmente sposati, sono convinti di essersi lasciati alle spalle i fantasmi del passato e vogliono godersi una vita di amore e lussuria.

Disponibile su Infinity TV dal 23 giugno 2020.

Cinquanta sfumature di rosso, il trailer ufficiale

Tornare a vincere

Tornare a vincere è un film sportivo ambientato nel mondo del basket con Ben Affleck, diretto da Gavin O’Connor. Jack Cunningham, ex fenomeno della pallacanestro, si trova a un passo dalla rovina, scatenata da una dolorosa perdita e da problemi di alcolismo. La sua vita cambia quando gli viene offerta la possibilità di allenare una squadra.

Disponibile su Infinity Premiere dal 26 giugno al 2 luglio 2020.

Tornare a vincere, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV a giugno 2020

Ocean’s Thirteen – dal 1 giugno 2020

– dal 1 giugno 2020 Un poliziotto ancora in prova – dal 6 giugno 2020

– dal 6 giugno 2020 Ore 15:17 – Attacco al treno – dal 7 giugno 2020

– dal 7 giugno 2020 Il grande Gatsby – dal 13 giugno 2020

– dal 13 giugno 2020 Warcraft – L’inizio – dal 13 giugno 2020

– dal 13 giugno 2020 Din Don – Il ritorno – dal 16 giugno 2020

– dal 16 giugno 2020 Ferdinand – dal 16 giugno 2020

– dal 16 giugno 2020 Contagious – Epidemia mortale – dal 25 giugno 2020

– dal 25 giugno 2020 Hurricane – Allerta uragano – dal 27 giugno 2020

– dal 27 giugno 2020 Daddy’s Home 2 – dal 28 giugno 2020

Serie TV da vedere su Infinity TV a giugno 2020

Angie Tribeca – stagione 4 (finale serie)

Tra le novità di Infinity TV di giugno 2020, la quarta e ultima stagione di Angie Tribeca, serie TV “parodistica” e comedy ideata da Steve e Nancy Carell. Racconta le vicende di Angie Tribeca, un’agente della polizia di Los Angeles poco incline alla collaborazione, alla quale viene affiancato l’imbranato agente Jay Geils.

Disponibile su Infinity TV dal 1 giugno 2020.

Angie Tribeca 4, il trailer ufficiale

Roswell, New Mexico – stagione 1

Serie TV statunitense di fantascienza ideata da Carina Adly Mackenzie. Dopo anni lontana da casa, Liz Ortecho torna a Roswell, sua città nativa, per prendersi cura del padre. Dopo aver ripreso i legami con l’ex fidanzato dei tempi del liceo, si troverà di fronte a una verità davvero inaspettata e inquietante. Roswell, New Mexico è ispirata dalla serie di romanzi per ragazzi Roswell High di Melinda Metz.

Disponibile su Infinity TV dal 6 giugno 2020.

Roswell, New Mexico, il trailer ufficiale

Legacies – stagione 2 (seconda parte)

Dopo qualche rinvio, tra le novità di Infinity TV di giugno 2020 arriva finalmente la seconda parte della stagione 2 di Legacies, serie TV fantasy spin-off di The Originals. Proseguono le avventure degli studenti della The Salvatore School for the Young and Gifted, che proteggono Mystic Falls e il mondo da streghe e vampiri.

Legacies 2, il trailer ufficiale

A.P. Bio – stagione 2

Le novità da vedere su Infinity TV a giugno 2020 si chiudono con la seconda stagione di A.P. Bio, serie comedy ideata da Mike O’Brien. Racconta la storia di Jack Griffin, amante della filosofia espulso da Harvard che si ritrova costretto ad adattarsi all’insegnamento della biologia: nei suoi piani però si nasconde la vendetta verso chi lo ha rovinato.

Disponibile su Infinity TV dal 21 giugno 2020.

A.P. Bio 2, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV giugno 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a giugno 2020 tra film, serie TV e originals . Se state cercando le novità di giugno per altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

