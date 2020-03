Continuano le indiscrezioni su iPhone 12 Pro e si prosegue a indagare sul comparto fotografico, uno dei presunti cavalli di battagli del nuovo melafonino. E nel mentre, nuovi rumor ci anticipano qualcosa sulle sulle prossime cuffie over-ear di Apple, con varie funzionalità legate a iOS 14.

Modalità notturna per tutte le fotocamere di iPhone 12 Pro

Partiamo da iPhone 12 Pro, uno smartphone dal quale ci aspettiamo molto anche per quanto riguarda le prestazioni fotografiche viste le varie indiscrezioni già emerse.

Non di sola dotazione hardware si parla in queste ore, visto che spunta anche la possibilità di una modalità notturna compatibile sia con la fotocamera grandangolare, sia con il teleobiettivo; e perfino per la fotocamera frontale.

Ci si aspetta un aggiornamento corposo, che oltre a far fede su una presunta fotocamera principale Sony IMX686 da 64 megapixel con apertura f/1.7, con la grandangolare f/1.7, passerebbe anche per una modalità notturna fruibile in un maggior numero di scenari.

Un’icona di iOS 14 svela qualcosa sulle prossime cuffie over-ear

iPhone 12 Pro a parte, Apple ha in cantiere anche un paio di cuffie over-ear di fascia premium, un prodotto che comincia a delinearsi e che ora gode anche di un’icona intravista su iOS 14 a rappresentare la batteria e lo stato di ricarica, quella che vedete qui sotto.

Si evince la presenza di due varianti di colore, una bianca e una scura, probabilmente grigio siderale et similia, e un’idea generica dell’imbottitura dei padiglioni, niente di più.

Per il resto, ci aspettiamo che le Apple AirPods (X Generation) o come si chiameranno le nuove cuffie over-ear di casa Cupertino, arrivino con alcune delle funzioni delle AirPods in commercio, come la pausa e l’avvio automatico quando rimosse o indossate, la tecnologia per la cancellazione del rumore e simili.

Si tratta di semplici indiscrezioni, chiaro, ma ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Perciò, restate collegati.