Da un po’ di tempo a questa parte si sente dire che Apple abbia in mente di lanciare delle nuove cuffie over-ear nella prima metà dell’anno. Su Twitter spunta infatti un’immagine che svela un modello noto come Apple AirPods (X Generation) listato su Target con prezzo annesso. Ecco tutto quello che sappiamo.

Le nuove cuffie Apple AirPods (X Generation)

C’è un immagine che, condivisa da Jon Prosser su Twitter, mostra le presunte cuffie over-ear che Apple starebbe lanciando. Come anticipato, si chiamano Apple AirPods (X Generation) e sono listate già su Target con tanto di prezzo: 399 dollari (poco meno di 370 euro, per quanto possa valere), una cifra non particolarmente elevata considerando la tipologia di prodotto e, soprattutto, il prezzo delle classiche Apple AirPods Pro.

Non emergono particolari dettagli al riguardo, ma la fonte rivela che sono presenti tre diversi SKU (acronimo di Stock Keeping Unit, cioè i codici identificativi degli articoli). Se si tratti di semplici varianti di colore o altro non è chiaro, ma intanto vediamo le immagini emerse relative a queste presunte Apple AirPods (X Generation).

Ora, Jon Prosser, riporta sul suo tweet una possibile data di lancio, marzo, ma difficile valutare un’ipotesi del genere come veritiera o meno. In tal caso, ne sapremo di più a breve, perciò rimanete collegati.