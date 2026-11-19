Nella tarda serata italiana di ieri, Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile, che si configura a tutti gli effetti come major update, per quasi tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta della precedente generazione come Garmin Fenix 8 e simili.
Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha portato avanti il primo ciclo di sviluppo per i flagship più recenti per le attività ricreative outdoor, ovvero Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto, Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e Marq 3, annunciato un mese fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Indice:
C’è il nuovo major update per Garmin Fenix 8 (e simili)
A dieci giorni di distanza dalla distribuzione dell’ultima beta del ciclo di sviluppo, Garmin ha avviato il rilascio del nuovo major update su tutti i modelli di fascia alta dedicati alle attività ricreative outdoor della precedente generazione.
Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è arrivata la nuova versione 24.20 del software.
La nuova versione, in distribuzione in forma graduale, arriva dopo un periodo piuttosto frammentato per gli ex flagship dato che, a seconda del modello, va a prendere il posto della versione 23.39, della versione 23.40 o della versione 23.41 del software.
A ogni modo, il nuovo major update è accompagnato da un changelog abbastanza corposo che racconta dell’aggiunta di nuove funzionalità, del miglioramento di svariate funzioni già presenti e della risoluzione di numerosi bug.
Changelog – versione 24.20 (dalla 23.39/23.40/23.41)
- Aggiunge profili, badge, attività e dati relativi alle attività per i cani.
- Modifica i messaggi di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.
- Corregge la navigazione del menu di pausa dell’attività in modo che la funzione Riprendi sia raggiungibile tramite l’andata a capo dell’elenco.
- Risolve un problema che poteva riavviare il dispositivo dopo aver superato un punto di controllo di cronometraggio in una mezza maratona.
- Risolve un problema per cui i toni di notifica o i timer utente potevano essere riprodotti quando la modalità Non disturbare o la modalità sonno erano abilitate.
- Risolve il problema del blocco del dispositivo durante l’attività di golf.
- Risolve il problema per cui l’attività Expedition non disabilitava la connessione Bluetooth.
- Risolve il problema delle notifiche che apparivano durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione.
- Risolve altri problemi minori.
- Risolve il problema per cui l’orologio rimaneva bloccato su “Ricerca” in caso di errore di navigazione.
- Fornisce una visualizzazione della mappa chiara e utile per le attività di camminata.
- Fornisce allenamenti Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali.
- Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per le attività di durata superiore a 30 secondi.
- Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.
- Aggiorna le traduzioni.
Quinta beta per Fenix 9 e gli altri flagship più recenti
A pochi giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima (versione 7.19 beta), come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare in beta tutti i suoi flagship più recenti, ovvero Fenix 9, Fenix 9 Pro, Fenix 9 Pro Solar, Enduro 4 e Marq 3.
Su ognuno di essi è arrivata la nuova versione 7.21 beta del software che, stando al brevissimo changelog ufficiale, funge solo da “affinamento”: essa, infatti, si preoccupa esclusivamente di apportare miglioramenti vari alla visualizzazione.
Changelog – versione 7.21 beta (dalla 7.19 beta)
- Miglioramenti vari alla visualizzazione
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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