Nella tarda serata italiana di ieri, Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile, che si configura a tutti gli effetti come major update, per quasi tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta della precedente generazione come Garmin Fenix 8 e simili.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha portato avanti il primo ciclo di sviluppo per i flagship più recenti per le attività ricreative outdoor, ovvero Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto, Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e Marq 3, annunciato un mese fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

A dieci giorni di distanza dalla distribuzione dell’ultima beta del ciclo di sviluppo, Garmin ha avviato il rilascio del nuovo major update su tutti i modelli di fascia alta dedicati alle attività ricreative outdoor della precedente generazione.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è arrivata la nuova versione 24.20 del software.

La nuova versione, in distribuzione in forma graduale, arriva dopo un periodo piuttosto frammentato per gli ex flagship dato che, a seconda del modello, va a prendere il posto della versione 23.39, della versione 23.40 o della versione 23.41 del software.

A ogni modo, il nuovo major update è accompagnato da un changelog abbastanza corposo che racconta dell’aggiunta di nuove funzionalità, del miglioramento di svariate funzioni già presenti e della risoluzione di numerosi bug.

Changelog – versione 24.20 (dalla 23.39/23.40/23.41) Aggiunge profili, badge, attività e dati relativi alle attività per i cani. Modifica i messaggi di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti. Corregge la navigazione del menu di pausa dell’attività in modo che la funzione Riprendi sia raggiungibile tramite l’andata a capo dell’elenco. Risolve un problema che poteva riavviare il dispositivo dopo aver superato un punto di controllo di cronometraggio in una mezza maratona. Risolve un problema per cui i toni di notifica o i timer utente potevano essere riprodotti quando la modalità Non disturbare o la modalità sonno erano abilitate. Risolve il problema del blocco del dispositivo durante l’attività di golf. Risolve il problema per cui l’attività Expedition non disabilitava la connessione Bluetooth. Risolve il problema delle notifiche che apparivano durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione. Risolve altri problemi minori. Risolve il problema per cui l’orologio rimaneva bloccato su “Ricerca” in caso di errore di navigazione. Fornisce una visualizzazione della mappa chiara e utile per le attività di camminata. Fornisce allenamenti Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali. Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per le attività di durata superiore a 30 secondi. Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica. Aggiorna le traduzioni.

Quinta beta per Fenix 9 e gli altri flagship più recenti

A pochi giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima (versione 7.19 beta), come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare in beta tutti i suoi flagship più recenti, ovvero Fenix 9, Fenix 9 Pro, Fenix 9 Pro Solar, Enduro 4 e Marq 3.

Su ognuno di essi è arrivata la nuova versione 7.21 beta del software che, stando al brevissimo changelog ufficiale, funge solo da “affinamento”: essa, infatti, si preoccupa esclusivamente di apportare miglioramenti vari alla visualizzazione.

Changelog – versione 7.21 beta (dalla 7.19 beta) Miglioramenti vari alla visualizzazione

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.