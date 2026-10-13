La nuova collezione Garmin MARQ punta a unire materiali premium, funzionalità avanzate per lo sport e la navigazione e strumenti smart utilizzabili anche senza smartphone. I sei modelli arriveranno il 5 novembre con prezzi a partire da 2.550 euro.

Garmin rinnova la propria collezione di orologi di lusso con la terza generazione di MARQ, una gamma composta da sei modelli pensati per accompagnare altrettante passioni, dall’esplorazione all’attività sportiva, passando per l’aviazione, le immersioni e il golf. L’obbiettivo è quello di combinare un design ricercato con le funzionalità che hanno reso riconoscibili i dispositivi del marchio, introducendo novità importanti per quanto riguarda il display, la navigazione e la connettività.

La nuova famiglia comprende MARQ Adventurer, MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Commander, MARQ Diver e MARQ Golfer. Tutti i modelli sono realizzati in titanio grado 5, protetti da una lente in vetro zaffiro e dotati di un display AMOLED borderless da 1,4 pollici. La collezione condivide inoltre una serie di strumenti dedicati alla salute e al benessere e un’autonomia dichiarata fino a 18 giorni in modalità smartwatch. Non si tratta, insomma, di semplici orologi eleganti con qualche funzione smart, ma di dispositivi progettati per contesti d’uso molto diversi tra loro.

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Design premium e display AMOLED più grande

Uno degli aggiornamenti principali della terza generazione riguarda lo schermo. Garmin ha integrato un display AMOLED borderless da 1,4 pollici, il più ampio mai utilizzato nella famiglia MARQ, con l’obbiettivo di rendere più immediata la consultazione di mappe, dati sportivi e altre informazioni direttamente dal polso.

La costruzione punta su materiali di fascia alta: la cassa è realizzata in titanio grado 5, mentre il display è protetto da una lente in vetro zaffiro; a caratterizzare i singoli modelli contribuiscono inoltre le lunette in ceramica, con dettagli differenti a seconda della versione, e i cinturini dedicati. Anche i quadranti sono personalizzabili e riprendono alcuni elementi tipici dell’orologeria tradizionale, come i World Timer, i Panda Dial e i Flieger.

Il risultato è una collezione che cerca di mantenere un’identità estetica comune senza rinunciare alle peculiarità dei singoli orologi. Le differenze, infatti, non riguardano soltanto i materiali e le finiture, ma soprattutto gli strumenti disponibili per ciascuna attività.

Navigazione, connettività e salute

Tutti i Garmin MARQ di terza generazione introducono nuove funzionalità per orientarsi e spostarsi, a partire dalle mappe TopoActive globali precaricate. Gli utenti possono esplorare nuovi luoghi e raggiungere indirizzi specifici fin dal primo utilizzo, senza dover prima scaricare le mappe necessarie.

Un’altra novità importante è la connettività inReach integrata, che permette di rimanere in contatto anche quando il telefono non è a disposizione. Attraverso la connessione LTE, gli orologi supportano le chiamate al polso, l’invio e la ricezione di messaggi di testo vocali e la condivisione della posizione in tempo reale tramite Garmin Messenger. Arriva inoltre Garmin Locate, mentre le previsioni meteo possono essere ricevute via satellite o LTE. In caso di emergenza è possibile attivare una richiesta SOS, che mette in contatto con il centro Garmin Response, operativo 24 ore su 24.

La dotazione comune comprende anche un altoparlante e un microfono integrati, utilizzabili per i comandi vocali, per interagire con l’assistente virtuale dello smartphone collegato e per rispondere ai messaggi. Non manca una torcia LED con tecnologia microlens, pensata per garantire un’illuminazione uniforme anche in condizioni di scarsa visibilità.

Garmin ha aggiornato anche gli strumenti dedicati al monitoraggio della salute. Oltre ai dati relativi a stress, sonno, Pulse Ox e variabilità della frequenza cardiaca (HRV), gli orologi offrono un report mattutino personalizzato sul recupero notturno e un report serale che suggerisce il fabbisogno di sonno e riassume informazioni sugli allenamenti, sulle condizioni meteorologiche e sugli appuntamenti del giorno successivo.

Garmin MARQ: le caratteristiche dei sei modelli

La gamma è stata sviluppata per offrire strumenti specifici in base alle passioni di chi indossa l’orologio.

MARQ Adventurer è dedicato all’esplorazione e combina un cinturino in pelle italiana con pulsanti a tenuta stagna e una lunetta in ceramica dotata di marcature della bussola a 360 gradi. La cartografia integrata multilivello aiuta a orientarsi, mentre ClimbPro permette di consultare informazioni in tempo reale sulle salite in corso e su quelle imminenti durante escursioni, corse e uscite in bicicletta, senza dover pianificare prima un percorso.

MARQ Athlete punta invece sulle prestazioni sportive, oltre agli strumenti di allenamento avanzati, offre metriche sulla resistenza e analisi dell’economia di corsa per valutare l’efficienza durante l’attività. Il design è caratterizzato da un cinturino in silicone e da una lunetta in ceramica con indicatore VO2 Max integrato.

MARQ Aviator è pensato per piloti e viaggiatori frequenti. Tra le sue funzionalità figurano una mappa di volo dinamica, una lancetta GMT UTC dedicata al monitoraggio dei fusi orari e informazioni meteorologiche aeronautiche. Il cinturino in pelle di vitello imbottita e la lunetta in ceramica nera lucida completano il design ispirato al mondo dell’aviazione.

MARQ Commander si rivolge a chi necessita di strumenti tattici. Presenta un cinturino jacquard camouflage, pulsanti con finitura zigrinata e una lunetta in ceramica nera opaca. La dotazione comprende la modalità visione notturna, la Stealth Mode e il calcolatore Applied Ballistics, con funzioni pensate per mantenere la consapevolezza della situazione in ambienti complessi.

MARQ Diver è la novità dedicata al mondo delle immersioni. Il cinturino con microregolazione da 15 mm e i pulsanti a tenuta stagna sono progettati per accompagnare immersioni subacquee, apnea e snorkeling fino a 40 metri di profondità. Sono presenti anche strumenti per la navigazione in mare, tra cui il controllo dell’autopilota e il supporto alle manovre di bolina.

MARQ Golfer, infine, è progettato per chi vuole migliorare il proprio gioco. Oltre a un cinturino jacquard intrecciato e a una lunetta in ceramica con indicatore delle 18 buche, integra Virtual Caddie, dati sulla conformazione dei green e oltre 43.000 campi da golf precaricati in tutto il mondo.

La collezione Garmin MARQ di terza generazione sarà disponibile a partire dal 5 novembre 2026, con un prezzo al pubblico consigliato a partire da 2.550 euro. Il costo effettivo varia in base al modello scelto, ma la nuova gamma si posiziona chiaramente nel segmento degli smartwatch di lusso, rivolgendosi a chi cerca materiali ricercati e funzionalità specialistiche in un unico dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e sulle caratteristiche della collezione è possibile consultare il sito ufficiale Garmin.