Nella tarda serata italiana di ieri, Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per quasi tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta della precedente generazione come Garmin Fenix 8 e simili.

Anche da questo aggiornamento, che va oltre rispetto al più recente major update distribuito un paio di settimane fa, restano esclusi i modelli Pro. L’obiettivo del team di sviluppo è quello di introdurre una novità e risolvere alcuni bug presenti sugli smartwatch coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Garmin Fenix 8: nuovo aggiornamento per i modelli “non Pro”

A due settimane dal rilascio del più recente major update, poi evoluto ulteriormente in beta, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione ma solo nelle versioni “non Pro”.

Su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) arriva la nuova versione 23.39 del software. I modelli Pro sono ancora fermi alla versione 22.44 (parlando di canale stabile).

Stando al changelog ufficiale (qui per Fenix 8, qui per Fenix E, qui per Tactix 8), questo aggiornamento è utile perché porta sugli smartwatch il supporto alle interazioni senza mani tramite comando vocale “Ok Garmin”, potenzialità annunciata da Garmin qualche settimana fa tra le novità del terzo trimestre 2026.

C’è poi spazio per la risoluzione di alcuni bug che caratterizzavano il major update (e che il team di sviluppo aveva prontamente risolto sul canale beta. Rimane solo un interrogativo: capire quando l’aggiornamento verrà messo a disposizione anche dei Garmin Fenix 8 Pro.

Changelog – versione 23.39 (dalla 23.31) Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK Garmin”.

Risolve un potenziale problema di spegnimento durante il cambio di playlist in Spotify.

Risolve un potenziale problema di riproduzione musicale su Spotify dopo aver saltato un brano tramite cuffie Bluetooth abbinate.

Risolve un potenziale problema di spegnimento durante l’utilizzo dell’attività HIIT.

Risolve altri problemi minori.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Fenix 8 e, più in generale, tutti gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: