Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento minore in forma stabile per Garmin Fenix 8 Pro (AMOLED e MicroLED) e Quatix 8 Pro, alcuni dei suoi smartwatch di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor della precedente generazione.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha portato avanti i cicli di sviluppo, rilasciando nuove beta per alcuni dei flagship più recenti, ovvero Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto e Marq 3, annunciato tre settimane fa, e per i popolari smartwatch della gamma Instinct 3. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per Garmin Fenix 8 Pro e simili

Nonostante sia già in essere il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update (versione 24, siamo alla quarta beta), Garmin è tornata ad aggiornare in forma stabile gli ex flagship per le attività ricreative outdoor ma solo nelle varianti Pro.

Per Garmin Fenix 8 Pro AMOLED (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro MicroLED e Quatix 8 Pro è arrivata la nuova versione 23.41 del software che, su questi modelli, prende il posto della precedente versione 23.39 del software (sui modelli “Non Pro” abbiamo invece la versione 23.40 del software già da tre settimane).

Il changelog ufficiale non racconta di novità o della risoluzione di bug specifici, limitandosi a riportare la correzione di bug vari. L’obiettivo, quindi, è quello di migliorare l’esperienza utente.

Changelog – versione 23.41 (dalla 23.39) Correzioni di bug vari

È già tempo della seconda beta per la gamma Fenix 9

Dopo averli aggiornati in forma stabile, Garmin torna ad aggiornare in beta Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar e Marq 3, lasciando invece fermi alla precedente versione gli altri due modelli della gamma (Fenix 9 ed Enduro 4).

L’azienda elvetico-statunitense ha lasciato per i modelli coinvolti la nuova versione 7.14 beta del software (prende il posto della versione 7.13 beta) che, stando al changelog ufficiale, non porta con sé novità rispetto alla precedente versione.

Per la gamma Instinct 3 arriva la quinta beta del ciclo di sviluppo

A un paio di settimane dal rilascio della precedente versione in anteprima, utile perché ha aggiunto la Recovery Mode), migliorato l’attività surf e risolto tre problematiche presenti, Garmin ha rilasciato la quinta beta per gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED è arrivata la nuova versione 16.09 beta del software (sostituisce la precedente versione 16.07 beta), accompagnata da un changelog avaro di novità rispetto alla precedente versione.

Changelog – versione 16.09 beta (dalla 16.07 beta) Traduzioni aggiornate.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Instinct 3 e tutti gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.