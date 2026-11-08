Garmin porta avanti l’ottimo lavoro di distribuzione di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor delle ultime due generazioni.
Per i due modelli Pro della gamma Garmin Fenix 9 (annunciata a fine agosto) e per gli ex flagship come Fenix 8 (e tutti i modelli simili) arrivano nuove beta negli attuali cicli di sviluppo verso il prossimo major update. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Garmin aggiorna in beta Fenix 9 Pro e Pro Solar
Garmin torna ad aggiornare in beta i suoi flagship più recenti. Non tutti i modelli però ricevono una nuova versione in anteprima: ad aggiornarsi sono Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, mentre non arrivano nuove beta per gli altri modelli della gamma (Fenix 9 “base”, Enduro 4 e Marq 3).
L’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 7.15 beta del software (prende il posto della versione 7.13 beta) per i due Fenix 9 Pro: stando al changelog ufficiale, questa nuova beta risolve un problema e apporta un paio di miglioramenti (caricamento delle mappe e visualizzazione).
Changelog – versione 7.15 beta (dalla 7.14 beta)
- Risolve un possibile problema con l’associazione e la disassociazione di Alipay.
- Migliora il caricamento delle mappe quando sono installate molte mappe.
- Miglioramenti vari alla visualizzazione.
Quinta beta del ciclo di sviluppo per la gamma Fenix 8
A poco più di tre settimane dall’inaugurazione dell’attuale ciclo di sviluppo per gli ex flagship dedicati alle attività ricreative outdoor, Garmin continua a correre veloce e, nelle ultime ore, ha avviato il rilascio della quinta beta del ciclo di sviluppo.
Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è arrivata la nuova versione 24.16 beta del software (prende il posto della 24.15 beta rilasciata qualche giorno fa).
L’obiettivo della nuova versione in anteprima, come racconta il changelog ufficiale, è quello di aggiungere una piccola novità e continuare a correggere i bug presenti su tutti gli smartwatch coinvolti (ciò è normale durante un ciclo di sviluppo votato principalmente a ottimizzare il sistema).
Changelog – versione 24.16 beta (dalla 24.15 beta)
- Aggiunge ulteriore supporto per i simboli di valuta nei font.
- Risolve un problema per cui alcuni percorsi Garmin Connect con nomi lunghi non venivano visualizzati sul dispositivo dopo la sincronizzazione.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la navigazione quando la lingua di sistema è il tedesco.
- Risolve un problema per cui le metriche relative al peso dello zaino non venivano visualizzate dopo alcune attività che lo utilizzavano.
- Risolve i problemi di visualizzazione della traduzione cinese.
- Risolve il problema del widget mancante per le prestazioni nel golf.
- Risolve il problema del selettore radiale delle buche nel golf che non funzionava.
- Risolve il problema degli avvisi di tempesta che utilizzavano lo stile di notifica del telefono anziché quello con tono e vibrazione.
- Risolve il problema per cui il polso per il nuoto veniva visualizzato come “Sconosciuto” dopo la selezione del polso.
- Risolve il problema della sovrapposizione del testo nelle notifiche di chiamata di Messenger.
- Risolve il problema degli avvisi di guida alla svolta non supportati che venivano visualizzati nelle impostazioni di navigazione.
- Risolve vari problemi di traduzione.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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