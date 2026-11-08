Garmin porta avanti l’ottimo lavoro di distribuzione di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor delle ultime due generazioni.

Per i due modelli Pro della gamma Garmin Fenix 9 (annunciata a fine agosto) e per gli ex flagship come Fenix 8 (e tutti i modelli simili) arrivano nuove beta negli attuali cicli di sviluppo verso il prossimo major update. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin aggiorna in beta Fenix 9 Pro e Pro Solar

Garmin torna ad aggiornare in beta i suoi flagship più recenti. Non tutti i modelli però ricevono una nuova versione in anteprima: ad aggiornarsi sono Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, mentre non arrivano nuove beta per gli altri modelli della gamma (Fenix 9 “base”, Enduro 4 e Marq 3).

L’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 7.15 beta del software (prende il posto della versione 7.13 beta) per i due Fenix 9 Pro: stando al changelog ufficiale, questa nuova beta risolve un problema e apporta un paio di miglioramenti (caricamento delle mappe e visualizzazione).

Changelog – versione 7.15 beta (dalla 7.14 beta) Risolve un possibile problema con l’associazione e la disassociazione di Alipay. Migliora il caricamento delle mappe quando sono installate molte mappe. Miglioramenti vari alla visualizzazione.

Quinta beta del ciclo di sviluppo per la gamma Fenix 8

A poco più di tre settimane dall’inaugurazione dell’attuale ciclo di sviluppo per gli ex flagship dedicati alle attività ricreative outdoor, Garmin continua a correre veloce e, nelle ultime ore, ha avviato il rilascio della quinta beta del ciclo di sviluppo.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è arrivata la nuova versione 24.16 beta del software (prende il posto della 24.15 beta rilasciata qualche giorno fa).

L’obiettivo della nuova versione in anteprima, come racconta il changelog ufficiale, è quello di aggiungere una piccola novità e continuare a correggere i bug presenti su tutti gli smartwatch coinvolti (ciò è normale durante un ciclo di sviluppo votato principalmente a ottimizzare il sistema).

Changelog – versione 24.16 beta (dalla 24.15 beta) Aggiunge ulteriore supporto per i simboli di valuta nei font. Risolve un problema per cui alcuni percorsi Garmin Connect con nomi lunghi non venivano visualizzati sul dispositivo dopo la sincronizzazione. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la navigazione quando la lingua di sistema è il tedesco. Risolve un problema per cui le metriche relative al peso dello zaino non venivano visualizzate dopo alcune attività che lo utilizzavano. Risolve i problemi di visualizzazione della traduzione cinese. Risolve il problema del widget mancante per le prestazioni nel golf. Risolve il problema del selettore radiale delle buche nel golf che non funzionava. Risolve il problema degli avvisi di tempesta che utilizzavano lo stile di notifica del telefono anziché quello con tono e vibrazione. Risolve il problema per cui il polso per il nuoto veniva visualizzato come “Sconosciuto” dopo la selezione del polso. Risolve il problema della sovrapposizione del testo nelle notifiche di chiamata di Messenger. Risolve il problema degli avvisi di guida alla svolta non supportati che venivano visualizzati nelle impostazioni di navigazione. Risolve vari problemi di traduzione.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.