La Settimana del Black Friday è ufficialmente partita su Amazon, e ha portato una miriade di offerte su tantissimi prodotti, tech e non. Gli sconti sono validi questa volta dal 19 al 30 novembre 2026 e coinvolgono parecchi prodotti: in questa sede andiamo in particolare a scoprire una selezione di offerte da non perdere di questo Black Friday Amazon, che spazia tra smart home, PC e informatica, prodotti per la pulizia intelligente, wearable e non solo.
Una selezione di sconti da sfruttare tra le offerte del Black Friday 2026 di Amazon
La data di inizio del Black Friday di Amazon, o meglio, della Settimana del Black Friday, è stata annunciata anche stavolta con qualche giorno di anticipo, affiancata da qualche ribasso “precoce”: i veri e propri sconti sono partiti alla mezzanotte di oggi, 19 novembre, e proseguiranno per tutta la settimana prossima, superando il venerdì nero (27 novembre) e arrivando fino al 30 novembre con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.
Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Per aiutarvi, stiamo per mostrarvi una selezione di offerte tra le più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Ecco dunque una selezione di promozioni da non perdere in queste prime ore di Black Friday Amazon.
Offerte informatica
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msi Raider 16 HX B2WH-234IT, Notebook Gaming, 16" QHD+ 240Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA RTX 5070Ti, 12GB GDDR7, 32GB DDR5, 1TB PCIe 4, Win 11 Home, [Layout e Garanzia ITA]
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HP Victus Gaming Laptop, 15,6" FHD 144Hz, Core 5-210H, RTX 3050, FreeDOS | Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB VRAM, Intel Core 5-210H, 16GB DDR5, 512GB SSD, 144Hz, Argento, QWERTY Italiano
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-5%
GEEKOM IT13MAX Mini PC,Intel Ultra 9-185H,24 GB di RAM LPDDR5 SSD 500 GB | Stabilità di grado industriale 2026, display quadruplo 8K,doppia USB4,doppia LAN 2.5 Gbps,WiFi7 per editing video e design
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HP OmniBook 3 17-dk0000slx 17,3" FHD, Core 7 150U, 16GB, 512GB, Win11 | Intel Core 7 150U, 17,3" FHD Antiriflesso IPS, 512GB SSD, Windows 11, notebook, laptop, portatile per lavoro, Argento, QWERTY
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ASUS ROG STRIX OLED XG27UQDMS, Monitor Gaming da 26,5" 4K QD-OLED, Nero | (3840 x 2160), 240 Hz, 0,03 ms (GTG), Compatibile con G-SYNC, Sensore Neo Proximity, DisplayWidget Center
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-7%
HP OmniBook 5 14-mh0003slx, AI PC, Laptop, Intel Core 5, Notebook, Grigio | 14" (1920 x 1200) OLED 16:10, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11, QWERTY Italiano, PC Portatile, per Studenti e Professionisti
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HP OmniBook 3 16-bu0003slx 16", Core 7 150U, 12GB, 512GB, Win11 | Intel Core 7 150U, 16" 2K (1920 x 1200) IPS, 512GB SSD, Windows 11, notebook, laptop, portatile per lavoro, Argento, QWERTY
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HP OmniBook 5 14-mh0002slx, AI PC, Laptop, Intel Core 5, Notebook, Blu | 14" (1920 x 1200) OLED 16:10, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11, QWERTY Italiano, PC Portatile, per Studenti e Professionisti
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-7%
HP OmniBook 5 Flip 14" Touch, Intel Core 5 120U, 8GB, 512GB, Win11 | Intel Core 5 120U, 14" 2K (1920 x 1200) Touch IPS, 512GB SSD, Win11, laptop convertibile, 2 in 1 portatile, Blu, QWERTY
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HP OmniBook 5 16-ag1000slx 16" IPS, Ryzen AI 5 330, 16GB, 512GB | Notebook 2K (1920 x 1200) IPS, AMD Radeon 820M, Windows 11, per lavoro, portatile, 16-ag1000slx, Argento, QWERTY Italiano
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HP OmniBook 3 17-dk0001slx 17,3" FHD, Core 5 120U, 12GB, 512GB, Win11 | Intel Core 5 120U, 17,3" FHD Antiriflesso IPS, 512GB SSD, Windows 11, notebook, laptop, portatile per lavoro, Argento, QWERTY
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HP 24" All-in-One, Intel Core i5 1335U, 8GB, 512GB, Windows 11 | Il Display non è Touch, 23,8" FHD, 24-cr0009sl, QWERTY Italiano
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-19%
HP OmniBook 3 16-by0002slx 16" IPS, AMD Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, Win11 | Notebook, AMD Radeon 610M, Display 16" 2K (1920 x 1200) IPS 300 Nits, Windows 11, 16-by0002slx, Argento, QWERTY Italiano
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-8%
HP OmniBook 3 17-dp0002slx 17,3" FHD, AMD Ryzen 5, 8GB, 512GB, Win11 | Notebook, AMD Radeon 610M, Display 17,3" FHD Antiriflesso IPS 300 Nits, Windows 11, 17-dp0002slx, Argento, QWERTY Italiano
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-15%
msi MAG 322UPA QD-OLED E16 Monitor Gaming 32 4K UHD Pannello Quantum Dot OLED 3840x2160 165 Hz 003 ms DisplayHDR True Black 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible HDMI 2.1 DP 1.4a Nero
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-5%
NiPoGi AM21 Mini PC,АMD Ryzen 7 8745HS,16GB DDR5,1TB NVME SSD | (Superare 6800H,fino a 4,9 GHz),Mini Gaming Computer con АMD Radeon 780M,4K Quad-Pantalla-Display per Ufficio/Casa/Gaming
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-5%
GEEKOM A7 con AMD Ryzen 5 7535HS,1TB SSD,16GB DDR5 RAM | (Memoria DDR Espandibile),LAN 2.5G Ultra Veloce,Sistema Già Pronto per l'uso,USB4.0,Slot SD per Creatività/Ufficio/Casa
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-5%
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HP OmniBook 3 16-by0003slx 16" IPS, AMD Ryzen 5 40, 8GB, 512GB, Win11 | Notebook, AMD Radeon 610M, Display 16" 2K (1920 x 1200) IPS 300 Nits, Windows 11, 16-by0003slx, Argento, QWERTY Italiano
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GEEKOM A5 Edizione 2027 Mini PC con AMD Ryzen 7 7730U,16GB RAM e 256GB SSD | Doppia HDMI,4 Schermi,WiFi 6 e BT5.4,Gigabit Ethernet,Lettore di Schede SD,Mini Computer Desktop Multiuso
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HP OmniBook 3 16, Laptop, AMD Ryzen 3 30, Notebook, Windows 11 | 16" (1920 x 1200) IPS, 8 GB RAM, 512 GB SSD, 16-by0004slx, Argento, Windows 11, QWERTY Italiano, Lavoro e Studio
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-20%
HP OmniBook 3 16-bu0005slx 16", Intel Core 3 100U, 8GB, 512GB, Win11 | Intel Core 3 100U, 16" 2K (1920 x 1200) IPS, 512GB SSD, Windows 11, notebook, laptop, portatile per lavoro, QWERTY
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-4%
HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 Tablet con Display PaperMatte ultra-luminoso 2.8K 144Hz, 12+256GB, Batteria da 8800 mAh, SuperCharge 40W, WiFi 6+, Bluetooth 5.2, Notes, GoPaint, Garanzia di 30 mesi
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-5%
NiPoGi P2 Mini PC W-11 Pro, АMD Ryzen 5400U(Superare 5300U/ R5 3501U) | 4C/8T,fino a 4,00 GHz,16GB RAM 512GB SSD,Mini Computer per Ufficio/Casa/Scuola,4K Triple Display,Wi-Fi5/BT/LAN
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Gigabyte M27UP ICE Monitor da gioco 27” 4K UHD - Modalità doppia (4K 160Hz o FHD 320Hz) 3840 x 2160 1ms 350 cd/m² FreeSync Premium DisplayHDR400 HDMI 2.1 DisplayPort 1.4
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-21%
SANDISK Optimus GX PRO 8100 PCIe Gen 5 NVMe SSD, 1 TB (Fino a 14.900/11.000 MB/s velocità di lettura/scrittura sequenziali, TLC 3D CBA NAND)
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HP Chromebook 14a-nm0002slx 14" FHD, Kompanio 540, 4GB, 64GB, ChromeOS | ChromeOS, MediaTek Kompanio 540, Mali Grafica, FHD IPS 300 Nits, chromebook, chromebook per scuola, QWERTY Italiano
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SANDISK Optimus GX PRO 850X SSD NVMe 1 TB, lettura fino a 7300 MB/s | Scrittura fino a 6300 MB/s, PCIe 4.0, M.2 2280, NAND 3D TLC, SSD Interno per PC da gaming e workstation
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Samsung P7 SSD Portatile, 1 TB, SSD Esterno, USB4 Gen 3x2, MU-PF1T0G/WW | Disco Solido SSD esterno, 4.000/3.800 MB/s in lettura/scrittura, Per smartphone, Mac, PC e fotocamere, Nero
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ASUS PROART DISPLAY PA248QFV, Monitor Professionale da 24,1" WUXGA, Nero | IPS (1920 x 1200), 100Hz, 5ms (GTG), 100% sRGB, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, Supporto Ergonomico
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-10%
Samsung Monitor HRM ViewFinity S7 S70H (LS27H704EAUXEN), Flat, 27", 4K | 16:9, 4K UHD (3840 x 2160), HDR10, Modalità Eye Saver, Angolo di Visione 178°, Samsung Display Manager, HDMI, DP
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Intel® Core™ i5-14400F Processore per sistemi desktop 14400F 10 core 6 P-core + 4 E-core fino a 4,7 GHz
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AOC Monitor CQ27G4Z2AD 27 pollici Curvo 2560x1440, WQHD, 260Hz (OC, Native 240Hz), Fast VA Panel, 1ms GtG, Height Adjustment, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR400, FreeSync Premium, Nero
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AOC Gaming Monitor CQ32G4VEAD 32 pollici Curvo 2560x1440, WQHD, 180Hz, Fast VA Panel, 1ms GtG, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) HDR10, FreeSync, Nero
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-20%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G4, 25'', (S25HG402EU) | Flat, 1920x1080 FHD, Fast IPS, 300Hz, 1ms, HDR10, AMD FreeSync Premium, HAS, Pivot, Tilt, Swivel, HDMI, Display Port
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Acer Predator GM7 SSD NVMe 512GB M.2 2280 PCIe Gen4 x4, Fino a 7400 MB/s, Con Tecnologia HMB+SLC, Unità SSD Interna per PC Portatile, Desktop e PS5
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Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 G30H (LS24HG302EUXEN), Flat, 24" | 16:9, FHD (1920x1080), HDR10, Frequenza di Aggiornamento 200Hz, Tempo di Risposta 1ms, AMD FreeSync Premium, HDMI, DP
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-17%
PHILIPS Monitor 27E2N1590L 27 pollici 2560x1440, WQHD, 75Hz, IPS Panel, 4ms GtG, (HDMI1x 1.4 DP 1x 1.4) HDR10, Nero
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AOC Monitor 27G4ZREAD 27 pollici 1920x1080, FHD, 260Hz (OC, Native 240Hz), Fast IPS Panel, 1ms GtG, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR10, G-Sync Compatible, Nero
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SATECHI Hub USB C 6 in 1 Slim Plus, PD 100W, HDMI 4K@60Hz, Grigio Siderale | Porte USB-A 10Gbps e USB-A 2.0, lettori SD/microSD (UHS-I), uscita 75W per laptop, per MacBook Air/Pro/Neo e iPad
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-4%
Baseus Docking Station USB-C 3 Monitor, Chip Ottimizzato,13-In-1 Hub USB-C, 2*HDMI e 1*DP 4K 60Hz, VGA, USB 3.1, PD 100W, Ethernet, Per Laptop
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Logitech G G413 TKL SE Tastiera Meccanica Gaming (Nero) ITA QWERTY | Tastiera compatta Retroilluminata, Switch Meccanici Tattili, Anti-ghosting, Compatibile Windows/macOS
Offerte wearable
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Google Pixel Watch 5 (45mm) Smartwatch Pirite/Cinturino Verde Oliva, LTE | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-10%
Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Pirite / Cinturino Verde Oliva, LTE | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-10%
Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Oro / Cinturino Rosa Opaco, LTE | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-10%
Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Nero / Cinturino Nero Ossidiana, LTE | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-10%
Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Argento/Cinturino Grigio Nebbia, LTE | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Argento/Grigio Nebbia, Wi-Fi | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-7%
Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Oro/Cinturino Rosa Opaco, Wi-Fi | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-14%
HUAWEI WATCH 5, 42mm Smartwatches, Tecnologia Multi-sensing X-TAP, Verde | SpO2 dal Polpastrello, Health Glance, eSIM, con App ECG, HRV, 30 mesi di Garanzia, Android e iOS
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HUAWEI Watch D2, Smartwatch con Monitoraggio Pressione Sanguigna, Stress | ECG a Singola Derivazione in Grado di Rilevare Solo la Fibrillazione Atriale, Sonno, SpO2 e compatibile con iOS e Android
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Google Pixel Watch 4 (41 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio oro champagne - Cinturino sportivo verde cedro - LTE
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Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - LTE
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OPPO Watch X3 Smartwatch, 16 Giorni, ECG & Controllo Salute, Misty Titanium | 1,5" LTPO AMOLED Lega Titanio Ultra-Leggera Display 3000 Nits, Wear OS, GPS, Sistema Doppio Chip, 100+ Modalità Sport
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-25%
OPPO Watch X3 Smartwatch 16 Giorni ECG & Controllo Salute Obsidian Black | 15 LTPO AMOLED Lega Titanio Ultra-Leggera Display 3000 Nits Wear OS GPS Sistema Doppio Chip 100+ Modalità Sport
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Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 40mm), Galaxy AI [Versione Italiana] | Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno
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Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - Wi-Fi
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Google Pixel Watch 4 (41 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio argento lucido - Cinturino sportivo grigio creta - Wi-Fi
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OPPO Watch X2 Mini Smartwatch, 1,32", 100+ Modalità Sport, Glimmer Gold | 1,32 Pollici AMOLED 18K, Wear OS di Google, GPS, 100+ sport, impermeabile IP68, monitor FC e SpO2, 7 giorni di batteria
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OPPO Watch X2 Mini Smartwatch, 1,32", 100+ Modalità Sport, Nebula Black | 1,32 Pollici AMOLED 18K, Wear OS di Google, GPS, 100+ sport, impermeabile IP68, monitor FC e SpO2, 7 giorni di batteria
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-3%
Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Verde oliva
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Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio verde
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Google Fitbit Sense 2 Smartwatch per fitness e benessere con GPS integrato, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con Compatible with iOS 15 & Android OS 9.0
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Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Rosa peonia
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Google Fitbit Sense 2 Smartwatch per fitness e benessere con GPS integrato, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con Compatible with iOS 15 & Android OS 9.0
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Google Fitbit Sense 2 Smartwatch per fitness e benessere con GPS integrato, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con Compatible with iOS 15 & Android OS 9.0
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Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Green [Versione italiana]
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-6%
Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio Argento
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Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio creta
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-25%
OPPO Enco X4 Auricolari True Wireless, Suono Dynaudio, IP55, Aurora Violet | ANC adattivo, audio lossless, chip 6nm, Monitoraggio del sonno, Bluetooth 6.1, batteria 53H
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OPPO Enco X4 Auricolari True Wireless, Suono Dynaudio, IP55, Glacier White | ANC adattivo, audio lossless, chip 6nm, Monitoraggio del sonno, Bluetooth 6.1, batteria 53H
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Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana]
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Fitbit Versa 4 Smartwatch per il fitness con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS & Android, Blu avio / Alluminio grigio platino
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OPPO Enco Clip2 Cuffie Open Ear, Chiamate Conduzione Ossea, Blush Pink | Resistenza alla polvere e all'acqua IP55, Al Translate,Bluetooth 6.1 Doppia Connessione, 40 ore modalità AAC
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OPPO Watch S Smartwatch ECG Acciaio 10Giorni 3000Nits, Silver Gleam | Display 1,46" AMOLED, 100+ sport, 5ATM+IP68, monitoraggio sonno/FC/SpO2, doppio abbinamento, Batteria fino a 10 Giorni.
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OPPO Watch S Smartwatch ECG Acciaio 10Giorni 3000Nits, Phantom Black | Display 1,46" AMOLED, 100+ sport, 5ATM+IP68, monitoraggio sonno/FC/SpO2, doppio abbinamento, Batteria fino a 10 Giorni.
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Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Rosso lampone
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HUAWEI FreeClip, Design innovativo con clip per un comfort senza pari, Ascolta con open-ear, Cancellazione del rumore AI per chiamate, Batteria lunga durata, Android & iOS, Loss Care, Rose Gold
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Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Viola ametista
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Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Grigio nebbia
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-1%
Nothing Headphone (a) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 135h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Controlli Tattili – Nero
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-1%
Nothing Headphone (a) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 135h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Controlli Tattili – Giallo
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-21%
OPPO Enco Clip2 Cuffie Open Ear, Chiamate Conduzione Ossea, Slate Grey | Resistenza alla polvere e all'acqua IP55, Al Translate,Bluetooth 6.1 Doppia Connessione, 40 ore modalità AAC
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OPPO Enco Air5 Auricolari BT 6.1 52dB ANC 12mm 54h, Glossy White | IP55, 4,3g ciascuno, 10min carica=11h, chiamate IA 3 microfoni, doppia connessione dispositivi, OPPO Alive Audio.
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-8%
CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale 2025 - Arancione
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-8%
CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale 2025 - Blu
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-7%
CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Grigio Scuro
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-7%
CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Arancione
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-7%
CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Verde Chiaro
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OPPO Enco Buds3 Pro Cuffie Wireless, 54 ore di batteria, Graphite Grey | Driver 12,4 mm, Resistente all'acqua IP55, Bluetooth 5.4, Enco Master EQ
Offerte per la pulizia smart
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DREAME X60 Pro Ultra Matrix Robot Aspira e Lava, 42.000 Pa | Cambio Automatico Moci, Triplo Scomparto Detergenti, 2 Bracci UltraExtend, 2 Telecamere con IA, Ostacoli 10 cm, Antigroviglio
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NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop,Nero | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Freo Mind 4.0
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NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Bianco
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-3%
Robot Aspirapolvere NARWAL Flow con Base Compatta da 28 cm e Cingoli | 22.000 Pa, lavaggio mocio a 80°C, asciugatura aria calda 40°C, anti-groviglio, CarpetFocus, 2 cam IA, Freo Mind 4.0
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Robot Aspirapolvere NARWAL Flow con Base Compatta da 28 cm e Cingoli | 22.000 Pa, lavaggio mocio a 80°C, asciugatura aria calda 40°C, anti-groviglio, CarpetFocus, 2 cam IA, Freo Mind 4.0
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ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
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-16%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm | Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock
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-47%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO Robot Tagliaerba senza Filo Perimetrale 1600m² | Dual-LiDAR 360°, Tagliabordi TruEdge, 400 M²/H, Ricarica Rapida ed Evitamento Ostacoli AI 3D
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-5%
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli | 31.000 Pa, Mop a Rullo Autopulente FlowWash, 100 °C Lavaggio Mocio,60 °C Asciugatura,Videochiamata,Modalità Animali Domestici
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ECOVACS O1200 LiDAR PRO Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale Care Kit | Dual-LiDAR 360°, Mappatura Automatica, Tagliabordi TruEdge Integrato ed Evitamento Ostacoli AI 3D
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-7%
Tineco Floor ONE Station S9 Artist Lavapavimenti, Serbatoio acqua 5 L | Serbatoio dell'acqua capiente, HydroBurst, StreakFree
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-30%
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli | 31.000 Pa, Mop a Rullo Autopulente FlowWash, 100 °C Lavaggio Mocio,60 °C Asciugatura,Videochiamata,Modalità Animali Domestici
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DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, Robot aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
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ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000Pa | FocusJet anti-macchie, PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3, Rullo Esteso, PureCyclone Gen 2, AGENTE YIKO
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roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
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ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Spazzola anti-groviglio, Navigazione. AI, Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
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-14%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
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DREAME L60 Ultra CE Robot Aspira e Lava, 35.000 Pa, Spazzola Antigroviglio | Auto-pulizia Moci 100 ℃, Spazzola Laterale e Mocio Estensibili, Sollevamento Mocio 10,5 mm e Controllo Tramite App e Voce
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-39%
Narwal Freo 20 Edge Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Track Mop Autopulente | 31.000 Pa, Stazion Senza Manutenzione, Pulizia Bordi e Angoli, Anti-Groviglio, 120 Giorni di Svuotamento, 12N Lavaggio
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-8%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco
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-17%
ECOVACS WINBOT W2S PRO Omni Robot lavavetri con stazione multifunzione | Pulizia da bordo a bordo, Navigazione intelligente, Serbatoio capiente, Funzionamento silenzioso, Adatto a diverse superfici
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-38%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione | Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-16%
roborock F25 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore 86°C Senza Fili | Vapore Senza fili Riscaldamento a 180 °C, Asciugatura 90 °C in 5 min, Aspirazione 22 kPa,Sistema Anti-groviglio
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-27%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-16%
roborock Qrevo 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa ,Nero | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-31%
roborock F25 Pro Turbo Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Tecnologia di Pulizia HyperScrub, 25.000 Pa, Autopulizia e Asciugatura a 95 °C, Design Piatto a 180°, Anti-Groviglio, 60 min, Wi-Fi
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-24%
Narwal V50 Cube Aspirapolvere Senza Fili Sistema Anti-groviglio，210AW | Scopa Elettrica, Sistema Anti-groviglio, Ricarica con un tocco, LED 145° per polvere, Fino a 180 min, peli e pavimenti duri
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-8%
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Aspirazione da 25.000 Pa,Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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-22%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 270mm, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, 20.000Pa, Antigroviglio, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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Dreame H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Acqua Calda 85 °C | Braccio robotico GapFree AI, sensore RGB, 22.000 Pa, 0 grovigli, lavaggio spazzola 100 °C, asciugatura 90 °C in 5 min, app
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ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0, Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda, Stazione OMNI Auto Svuota, 95 mm Ultra-sott
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SwitchBot K10+ Pro Combo Robot Vacuum con Dual Auto-Empty Dock per 70 giorni di pulizia, Aspirapolvere Senza Filo con Luci LED per la Pulizia dei Capelli degli Animali Domestici
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-9%
dreame L40 Ultra A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 24.000 Pa | Spazzola TriCut, Sollevamento Mocio 10,5 mm, Stazione Base Multifunzione, Auto-Pulizia Mocio e Rilevamento Intellig. Ostacoli
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roborock QV 35A Robot Aspirapolvere Bianco (Ricondizionato) | Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno
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-2%
DREAME V20 Pro-A Aspirapolvere senza Fili, 24.000 Pa/210 AW, 0 mm dai Bordi | Spazzola TangleCut, Pieghevole 90°, Estensibile 4 Posizioni, Autonomia 90 min, Filtrazione 99,99%, Adatto a Peli di Animali
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Tineco PURE ONE A70S Aspirapolvere senza Fili, Aspirazione 320AW | Tecnologia PureCyclone, Separa efficacemente aria e polvere
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Narwal V50 Aspirapolvere Senza Fili, Base di ricarica, 210AW | Scopa Elettrica con Sistema Anti-groviglio, Ricarica automatica, LED 145° rileva polvere, peli di animali e allergeni
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DREAME H14 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180° | Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App, Aspirazione da 18.000 Pa
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Tineco PURE ONE S50 PRO Pet Aspirapolvere, senza Fili, Aspirazione 220AW | Spazzola ZeroTangle, HEPA 13, Filtrazione a 6 Stadi, Tubo Pieghevole 180°, fino a 90 min, 3 Modalità, Dock da Parete
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dreame H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180° | 18.000 Pa, 5 min di Asciugatura, Pulizia a Caldo a 90 °C, Pulizia dei Bordi su Due Lati, 50 Minuti di Pulizia Continua
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roborock F25 LT GEN2 Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000Pa, Design Piatto a 180° Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C, Design Piatto 180°,Fino a 38 min di autonomia, Design Piatto 12,5 cm
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Tineco Floor ONE i5 Stretch Lavapavimenti, 20.000Pa Potente aspirazione | Design anti-groviglio, Design piatto a 180°, Autopulizia, Pulizia dei bordi su entrambi i lati
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EZVIZ CP4 Spioncino Digitale WiFi 1080P con Schermo Touch 4,3" | Batteria 4600mAh, Campo Visivo 166°, Rilevazione Umana PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna 5m, 2.4 GHz
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SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, 2 Pezzi
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SwitchBot Hub 2, Termometro di WiFi, Igrometro, Telecomando con IR, collega SwitchBot alla Rete Wi-Fi (2,4 GHz), compatibile con Alexa&Google Assistant
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SwitchBot RGBICWW Plafoniera 30cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 2000LM, 2700–6500K, 20W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina, 2 Pezzi
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SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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