Garmin ha presentato ufficialmente Enduro 4, la nuova generazione del suo smartwatch GPS pensato soprattutto per chi pratica attività di resistenza, trail running e avventure di lunga durata. Rispetto al precedente Enduro 3 non ci sono però grandi rivoluzioni dal punto di vista hardware, visto che dimensioni, display e autonomia rimangono sostanzialmente invariati.

Le novità più interessanti riguardano soprattutto la memoria interna e le funzioni software dedicate all’allenamento, alla navigazione e alle attività che si protraggono per più giorni. Garmin Enduro 4 punta tutto sull’esperienza offerta dello smartwatch, con tantissime funzionalità software che rappresentano il vero punto di svolta rispetto alla precedente generazione.

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Specifiche tecniche di Garmin Enduro 4

Il Garmin Enduro 4 mantiene la stessa cassa da 51 x 51 x 15,7 mm di Enduro 3, con display touchscreen MIP transflettivo da 1,4 pollici e risoluzione di 280 x 280 pixel. Restano inviarati anche il vetro Power Sapphire, la lunetta in titanio, la cassa in polimero rinforzato con fibra e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM.

Anche sul fronte dell’autonomia non ci sono passi in avanti rispetto a Enduro 3, dato che la nuova generazione del dispositivo arriva con un’autonomia dichiarata di 36 giorni in modalità smartwatch, che possono arrivare fino a 90 giorni sfruttando la ricarica solare. In modalità GPS, invece, Garmin dichiara un’autonomia di circa 120 ore, mentre utilizzando a dovere la ricarica solare questo dato può arrivare fino a 320 ore.

La differenza hardware più importante riguarda invece la memoria interna, che passa dai 32 GB di Enduro 3 ai 64 GB di Enduro 4. Lo spazio aggiuntivo può tornare particolarmente utile per conservare mappe, musica e altri contenuti direttamente sull’orologio, sopratutto durante quelle attività eseguite lontano dallo smartphone. Altra differenza risiede invece nel cinturino, che abbandona il nylon ultraleggero di Enduro 3 in favore di un nuovo cinturino in tessuto ComfortFit, che porta il peso complessivo dell’orologio a 66 grammi.

Specifiche Garmin Enduro 4 Garmin Enduro 3 Dimensioni della cassa 51 x 51 x 15,7 mm 51 x 51 x 15,7 mm Display MIP da 1,4 pollici, 280 x 280 MIP da 1,4 pollici, 280 x 280 Vetro Power Sapphire Power Sapphire Ghiera Titanio Titanio Cassa Polimero rinforzato con fibre Polimero rinforzato con fibre Peso 66 g, 57 g senza cinturino 63 g, 57 g senza cinturino Cinturino ComfortFit Anello in nylon elastico ultraleggero Memoria 64 GB 32 GB Impermeabilità 10 ATM 10 ATM Autonomia in modalità smartwatch Fino a 36 giorni, 90 giorni con ricarica solare Fino a 36 giorni, 90 giorni con ricarica solare GPS a lunga durata Fino a 120 ore, 320 ore con ricarica solare Fino a 120 ore, 320 ore con ricarica solare GPS alla massima precisione Fino a 60 ore, 90 ore con ricarica solare Fino a 60 ore, 90 ore con ricarica solare Risparmio energetico Fino a 92 giorni, illimitato con ricarica solare Fino a 92 giorni, illimitato con ricarica solare

Le novità software di Garmin Enduro 4

Come detto in apertura, però, le vere novità di Garmin Enduro 4 risiedono nel software e nelle attività disponibili. L’azienda ha introdotto diversi strumenti pensati per chi affronta percorsi particolarmente impegnativi, a partire dagli allenamenti con ritmo corretto in base alla pendenza. In questo modo l’orologio può aiutare l’utente a mantenere il livello di sforzo previsto anche quando il percorso alterna salite e discese.

Garmin ha anche migliorato il sistema di navigazione con un nuovo motore per le mappe TopoActive, che secondo l’azienda permette una gestione più fluida delle mappe. La nuova visualizzazione prospettica dovrebbe rendere più semplice capire a cosa andrà incontro l’utente lungo il percorso. Non mancano inoltre le nuove metriche Stamina e la possibilità di indicare il peso dello zaino durante attività come corsa, escursionismo e camminata, così da tenere conto del carico aggiuntivo durante il rilevamento dell’allenamento.

La novità software più importante è sicuramente Garmin Epic, un nuovo strumento pensato per raccogliere all’interno di una singola esperienza i dati relativi ad attività che si sviluppano nell’arco di più giorni. Invece di mettere mano giornalmente all’orologio per avviare o bloccare un’attività, questo sistema permette di riunione dati relativi a salute e prestazioni e di analizzare l’andamento complessivo dell’attività direttamente attraverso Garmin Connect.

Come per Enduro 3, anche Garmin Enduro 4 presenta oltre 100 profili sportivi, con l’aggiunta di nuove funzioni per il canottaggio indoor e strumenti più completi per le attività che includono sport diversi. I percorsi round-trip dinamici, invece, permettono di creare autonomamente un nuovo percorso della stessa durata se l’utente decide di deviare dal percorso originale impostato.

Garmin Enduro 4 mantiene infine il sistema GPS multibanda con SatlQ, l’altimetro, il barometro, la bussola, il sensore per la frequenza cardiaca, il Pulse Ox, il sensore della temperatura cutanea e la torcia LED integrata. Il pacchetto hardware, insomma, risulta completo e di alta qualità come il suo predecessore Enduro 3.

Prezzo e disponibilità di Garmin Enduro 4

Nel complesso, Garmin Enduro 4 sembra più un’evoluzione di Enduro 3 che una nuova generazione completamente riprogettata. La struttura, il display e l’autonomia rimangono sostanzialmente invariati, mentre il salto più evidente riguarda le funzioni software e la memoria interna. Per chi possiede già un Enduro 3, quindi, l’aggiornamento potrebbe non essere particolarmente conveniente se non si ha bisogno delle nuove funzionalità software.

Per tutti gli altri, invece, Garmin Enduro 4 è disponibile in Italia al prezzo di 899,99 euro. Lo smartwatch sarà effettivamente acquistabile dal prossimo 9 ottobre direttamente dal sito ufficiale del produttore, che potete visualizzare qui in basso.

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