Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento minore in forma stabile per Garmin Fenix 8, Quatix 8 e Tactix 8, tre dei suoi smartwatch di fascia alta della precedente generazione (dopo l’arrivo dei Fenix 9) destinati alle attività ricreative outdoor.

Come è spesso avvenuto sin dalla distribuzione del più recente major update, l’azienda elvetico-statunitense ha tenuto fuori dal rilascio ancora una volta tutti i modelli Pro. L’obiettivo del team di sviluppo è quello di introdurre una novità e risolvere alcuni bug presenti sui modelli coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 8, Quatix 8 e Tactix 8 si aggiornano

A due settimane dal rilascio del più recente major update, poi evoluto ulteriormente con un primo aggiornamento minore, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione, occupandosi però solo delle versioni “non Pro”.

Su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) arriva la nuova versione 23.40 del software. Tutti i modelli Pro, Fenix E, Enduro 3 e D2 Mach 2 restano invece fermi alla versione 23.39 (sempre parlando di canale stabile).

Stando al changelog ufficiale (qui per Garmin Fenix 8, qui per Tactix 8), questo aggiornamento è utile perché va a risolvere alcuni bug fastidiosi che attanagliavano i modelli coinvolti con la precedente versione 23.39 del software.

Changelog – versione 23.40 (dalla 23.39) Risolve il problema di arresto anomalo che si verifica quando si abilita la trasmissione attiva della frequenza cardiaca tramite GCM.

Risolve il problema per cui la modalità silenziosa non disattivava le notifiche.

Risolve il problema del sensore ottico di frequenza cardiaca non funzionante.

Risolve altri problemi minori.

Immaginiamo che, come avvenuto in precedenza, anche questo aggiornamento possa raggiungere Garmin Fenix 8 Pro e tutti gli altri modelli Pro di precedente generazione destinati alle attività ricreative outdoor.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Fenix 8 e, più in generale, tutti gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: