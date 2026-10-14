Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento minore in forma stabile per Garmin Fenix 8, Quatix 8 e Tactix 8, tre dei suoi smartwatch di fascia alta della precedente generazione (dopo l’arrivo dei Fenix 9) destinati alle attività ricreative outdoor.

Come è spesso avvenuto sin dalla distribuzione del più recente major update, l’azienda elvetico-statunitense ha tenuto fuori dal rilascio ancora una volta tutti i modelli Pro. L’obiettivo del team di sviluppo è quello di introdurre una novità e risolvere alcuni bug presenti sui modelli coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 8, Quatix 8 e Tactix 8 si aggiornano

A due settimane dal rilascio del più recente major update, poi evoluto ulteriormente con un primo aggiornamento minore, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione, occupandosi però solo delle versioni “non Pro”.

Su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Quatix 8Tactix 8 Solar Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) arriva la nuova versione 23.40 del software. Tutti i modelli Pro, Fenix E, Enduro 3 e D2 Mach 2 restano invece fermi alla versione 23.39 (sempre parlando di canale stabile).

Stando al changelog ufficiale (qui per Garmin Fenix 8, qui per Tactix 8), questo aggiornamento è utile perché va a risolvere alcuni bug fastidiosi che attanagliavano i modelli coinvolti con la precedente versione 23.39 del software.

Changelog – versione 23.40 (dalla 23.39)

  • Risolve il problema di arresto anomalo che si verifica quando si abilita la trasmissione attiva della frequenza cardiaca tramite GCM.
  • Risolve il problema per cui la modalità silenziosa non disattivava le notifiche.
  • Risolve il problema del sensore ottico di frequenza cardiaca non funzionante.
  • Risolve altri problemi minori.

Immaginiamo che, come avvenuto in precedenza, anche questo aggiornamento possa raggiungere Garmin Fenix 8 Pro e tutti gli altri modelli Pro di precedente generazione destinati alle attività ricreative outdoor.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Fenix 8 e, più in generale, tutti gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

  • Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
  • Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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