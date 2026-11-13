All’inizio del mese di novembre, dopo due mesi di attesa, Garmin ha avviato il primo ciclo di sviluppo in beta per i suoi smartwatch di punta più recenti dedicati alle attività ricreative outdoor: parliamo di Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto, Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e Marq 3, annunciato tre settimane fa.

Nel giro di una decina di giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha già rilasciato la quarta beta del ciclo di sviluppo, accompagnata da un changelog ricchissimo che fa luce su alcune novità e tante correzioni messe a disposizione dei beta tester come anteprima del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

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Quarta beta del ciclo di sviluppo per la gamma Fenix 9

A pochi giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima (versione 7.15 beta), come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare in beta i suoi flagship più recenti: stavolta si aggiornano tutti i modelli, ovvero Fenix 9, Fenix 9 Pro, Fenix 9 Pro Solar, Enduro 4 e Marq 3.

Su ognuno di loro è arrivata la nuova versione 7.19 beta del software che, stando al lunghissimo changelog ufficiale, va a introdurre alcune novità (cinque in tutto, legate agli allenamenti), alcuni miglioramenti (soprattutto alla visualizzazione dell’interfaccia utente e ad alcuni quadranti) e tantissime correzioni di problematiche presenti con la precedente versione.

Changelog – versione 7.19 beta (dalla 7.15 beta) Aggiunge la modifica della distanza ai profili attività di sci di fondo indoor e ciclismo indoor. Aggiunge un suggerimento per la prima volta alle modalità di potenza. Aggiunge le schede post-attività Peso zaino e Calorie bruciate con peso zaino agli sport di camminata e corsa. Aggiunge l’impostazione di fluidità della lancetta dei secondi ad alcuni quadranti. Aggiunge l’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia. Corregge un elemento vuoto nel menu dei livelli della mappa. Corregge la visualizzazione dell’anteprima del percorso con le mappe TopoActive e OSM abilitate. Corregge la scheda del percorso Epic che non appare nella fase dell’attività. Corregge le interruzioni nella lettura della frequenza cardiaca in ArcheryX. Corregge il suono di una chiamata in arrivo o di una notifica dell’app in modalità silenziosa. Corregge il disegno errato del veicolo sulla mappa. Corregge un problema per cui l’accesso al menu del quadrante CIQ causava un ritardo. Corregge un problema per cui la resistenza di corsa visualizzava “Zona massima” quando la frequenza cardiaca dell’utente era inferiore alla zona minima. Corregge un problema per cui i dati meteo potrebbero non essere visualizzati in caso di interruzione di corrente. Corregge un problema con la modifica del peso della forza quando si utilizzano i pulsanti. Risolve i problemi relativi al posizionamento della freccia del nord sulla mappa. Corregge l’icona della tastiera nel menu delle impostazioni (solo dispositivi Solar). Corregge il problema per cui il punteggio del giocatore 2 non veniva visualizzato nella pagina delle informazioni del round. Corregge un possibile problema con l’associazione e la disassociazione di Alipay. Corregge un potenziale arresto anomalo durante il cambio di sport. Corregge un potenziale arresto anomalo durante il download di contenuti di Outdoor Maps+. Corregge un potenziale arresto anomalo quando si abilita la trasmissione della frequenza cardiaca da Garmin Connect. Corregge un potenziale arresto anomalo premendo ripetutamente il pulsante Indietro nell’app Musica. Corregge un potenziale arresto anomalo durante la ricerca di punti di interesse. Corregge un potenziale arresto anomalo quando si selezionano le schermate dei dati dell’attività. Corregge un potenziale arresto anomalo all’avvio di un’attività HIIT. Corregge un potenziale arresto anomalo durante il cambio di playlist di Spotify. Corregge un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo di ClimbPro nell’attività Corsa. Corregge il disegno della barra di avanzamento nell’app LineMusic. Corregge il disegno dell’icona del satellite (solo dispositivi Solar). Corregge il problema per cui le impostazioni del satellite non si aggiornavano quando si cambiava la modalità di alimentazione nel menu Fase attività. Reattività migliorata nell’app Epic. Quadrante World Timer migliorato. Miglioramenti al rilevamento dei colpi nel golf. Miglioramenti all’attività di canottaggio indoor. Miglioramento del caricamento delle mappe quando sono installate più mappe. Vari miglioramenti alla visualizzazione. Traduzioni aggiornate.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.