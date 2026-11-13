All’inizio del mese di novembre, dopo due mesi di attesa, Garmin ha avviato il primo ciclo di sviluppo in beta per i suoi smartwatch di punta più recenti dedicati alle attività ricreative outdoor: parliamo di Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto, Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e Marq 3, annunciato tre settimane fa.
Nel giro di una decina di giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha già rilasciato la quarta beta del ciclo di sviluppo, accompagnata da un changelog ricchissimo che fa luce su alcune novità e tante correzioni messe a disposizione dei beta tester come anteprima del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.
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Quarta beta del ciclo di sviluppo per la gamma Fenix 9
A pochi giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima (versione 7.15 beta), come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare in beta i suoi flagship più recenti: stavolta si aggiornano tutti i modelli, ovvero Fenix 9, Fenix 9 Pro, Fenix 9 Pro Solar, Enduro 4 e Marq 3.
Su ognuno di loro è arrivata la nuova versione 7.19 beta del software che, stando al lunghissimo changelog ufficiale, va a introdurre alcune novità (cinque in tutto, legate agli allenamenti), alcuni miglioramenti (soprattutto alla visualizzazione dell’interfaccia utente e ad alcuni quadranti) e tantissime correzioni di problematiche presenti con la precedente versione.
Changelog – versione 7.19 beta (dalla 7.15 beta)
- Aggiunge la modifica della distanza ai profili attività di sci di fondo indoor e ciclismo indoor.
- Aggiunge un suggerimento per la prima volta alle modalità di potenza.
- Aggiunge le schede post-attività Peso zaino e Calorie bruciate con peso zaino agli sport di camminata e corsa.
- Aggiunge l’impostazione di fluidità della lancetta dei secondi ad alcuni quadranti.
- Aggiunge l’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia.
- Corregge un elemento vuoto nel menu dei livelli della mappa.
- Corregge la visualizzazione dell’anteprima del percorso con le mappe TopoActive e OSM abilitate.
- Corregge la scheda del percorso Epic che non appare nella fase dell’attività.
- Corregge le interruzioni nella lettura della frequenza cardiaca in ArcheryX.
- Corregge il suono di una chiamata in arrivo o di una notifica dell’app in modalità silenziosa.
- Corregge il disegno errato del veicolo sulla mappa.
- Corregge un problema per cui l’accesso al menu del quadrante CIQ causava un ritardo.
- Corregge un problema per cui la resistenza di corsa visualizzava “Zona massima” quando la frequenza cardiaca dell’utente era inferiore alla zona minima.
- Corregge un problema per cui i dati meteo potrebbero non essere visualizzati in caso di interruzione di corrente.
- Corregge un problema con la modifica del peso della forza quando si utilizzano i pulsanti.
- Risolve i problemi relativi al posizionamento della freccia del nord sulla mappa.
- Corregge l’icona della tastiera nel menu delle impostazioni (solo dispositivi Solar).
- Corregge il problema per cui il punteggio del giocatore 2 non veniva visualizzato nella pagina delle informazioni del round.
- Corregge un possibile problema con l’associazione e la disassociazione di Alipay.
- Corregge un potenziale arresto anomalo durante il cambio di sport.
- Corregge un potenziale arresto anomalo durante il download di contenuti di Outdoor Maps+.
- Corregge un potenziale arresto anomalo quando si abilita la trasmissione della frequenza cardiaca da Garmin Connect.
- Corregge un potenziale arresto anomalo premendo ripetutamente il pulsante Indietro nell’app Musica.
- Corregge un potenziale arresto anomalo durante la ricerca di punti di interesse.
- Corregge un potenziale arresto anomalo quando si selezionano le schermate dei dati dell’attività.
- Corregge un potenziale arresto anomalo all’avvio di un’attività HIIT.
- Corregge un potenziale arresto anomalo durante il cambio di playlist di Spotify.
- Corregge un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo di ClimbPro nell’attività Corsa.
- Corregge il disegno della barra di avanzamento nell’app LineMusic.
- Corregge il disegno dell’icona del satellite (solo dispositivi Solar).
- Corregge il problema per cui le impostazioni del satellite non si aggiornavano quando si cambiava la modalità di alimentazione nel menu Fase attività.
- Reattività migliorata nell’app Epic.
- Quadrante World Timer migliorato.
- Miglioramenti al rilevamento dei colpi nel golf.
- Miglioramenti all’attività di canottaggio indoor.
- Miglioramento del caricamento delle mappe quando sono installate più mappe.
- Vari miglioramenti alla visualizzazione.
- Traduzioni aggiornate.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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