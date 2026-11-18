Un’immagine promozionale trapelata in Rete nelle ultime ore mostrerebbe il design di Huawei Watch Air, che richiamerebbe per certi versi quello di Apple Watch Series 12, ma con un approccio decisamente più “futuristico” e all’avanguardia, almeno dal punto di vista delle dimensioni. Come suggerisce il nome (e il suffisso “Air”, in particolare), il nuovo dispositivo della compagnia cinese potrebbe diventare di fatto uno degli smartwatch più sottili al mondo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Huawei Watch Air: spessore da record e design futuristico

Messo a paragone dell’ultimo Apple Watch, Huawei Watch Air potrebbe sembrare decisamente più futuristico, per una serie di motivazioni che hanno a che fare in primis col suo design, che si mette in mostra nella presunta immagine promozionale trapelata in Rete. Il primo motivo è rappresentato dal case unibody in titanio più arrotondato rispetto al modello rivale, aspetto che permetterebbe di creare un’integrazione senza soluzione di continuità tra il quadrante e il display.

Anche le cornici appaiono più sottili rispetto ad Apple Watch Series 12, ma in questo caso bisogna tenere a mente che le immagini promozionali della compagnia cinese mostrano sempre cornici più sottili di quelle effettive, quindi è un aspetto da prendere con le dovute pinze. Il terzo motivo riguarda, infine, lo spessore: con i suoi 6,9 millimetri, risulterebbe dunque poco meno di 3 millimetri più sottile della controparte di Cupertino.

Ovviamente, le misure sopracitate non include il modulo sensori, posizionato sulla superficie posteriore della cassa. Nello specifico, il nuovo modello prenderebbe “in prestito” i sensori installati su Huawei Watch 6, oltre che integrare le funzionalità dedicate al fitness e prese dal “parente” Huawei Watch GT 7 Pro: ciò significa che il nuovo modello dovrebbe includere un sensore per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno, un sensore per la temperatura cutanea e infine l’elettrocardiogramma (o ECG, in acronimo).

Al netto del case ultrasottile, il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria in carbonio-silicio ad alta densità energetica, capace (almeno sulla carta) di garantire fino a 5 giorni di autonomia per il dispositivo. Huawei Watch Air dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Silver, Gold e Black, in base alle preferenze del singolo utente.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela tali informazioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) direttamente dalla compagnia cinese a tempo debito: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Huawei, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.