L’intelligenza artificiale in locale sta cambiando il modo di utilizzare i computer, e il nuovo MSI EdgeMesa N AI+ ne è probabilmente uno degli esempi più interessanti. Un mini PC dal design ricercato, con NVIDIA RTX Spark N1X, ben 128 GB di memoria unificata e 4 TB di SSD, che può trasformarsi in un vero server AI personale, accessibile anche da remoto. Lo abbiamo messo alla prova per capire se questa soluzione desktop possa essere ancora più convincente del notebook ASUS ProArt P16 che avevamo già recensito.

Design da salotto, anima da workstation

MSI ha realizzato un mini PC veramente fantastico sotto il profilo estetico. L’EdgeMesa N AI+ è uno di quei prodotti che trasmettono immediatamente una sensazione di qualità, grazie a un telaio in alluminio, una bellissima finitura argentata e linee essenziali che richiamano più un oggetto di design che una workstation tradizionale. La costruzione è estremamente solida e tutto appare studiato per ottenere un risultato elegante, senza ricorrere a illuminazioni RGB o elementi estetici superflui.

Anche le dimensioni sono impressionanti, con un volume di circa 1,2 litri. È difficile immaginare, osservandolo dall’esterno, che all’interno possa trovare posto una piattaforma con una GPU Blackwell, una CPU ARM a 20 core e 128 GB di memoria unificata. Eppure MSI è riuscita a concentrare tutto questo in un dispositivo che può tranquillamente essere posizionato su una scrivania, accanto al monitor oppure in uno spazio dedicato alla propria infrastruttura informatica.

La scelta più particolare riguarda probabilmente la connettività, concentrata quasi interamente nella parte posteriore. Sono presenti quattro porte USB-C, una delle quali utilizzata per l’alimentazione, un’uscita HDMI, una porta Ethernet da ben 10 Gigabit e uno slot Kensington. La dotazione wireless comprende invece Wi-Fi 7 e Bluetooth. La porta Ethernet è particolarmente interessante per chi dispone di un NAS o di un’infrastruttura di rete veloce, perché permette di sfruttare connessioni ad alta velocità per trasferire grandi quantità di dati.

Sul frontale non ci sono porte, nemmeno le tradizionali USB-A. Persino il pulsante di accensione è stato posizionato dietro, una scelta poco comoda, anche se rimane abbastanza accessibile.

È evidente, però, che la filosofia di questo prodotto sia diversa da quella dei mini PC tradizionali. Non è una macchina pensata per collegare e scollegare continuamente periferiche, ma un sistema da configurare, collegare alla rete e lasciare lavorare, magari utilizzandolo prevalentemente da remoto. E proprio in quest’ottica alcune delle scelte progettuali di MSI acquistano molto più senso.

Smontare l’EdgeMesa è di una semplicità estrema: bastano quattro viti e l’intero rivestimento esterno in alluminio può scorrere via dal telaio interno, lasciando accessibili i componenti principali.

Una soluzione veramente elegante, che conferma l’attenzione dedicata da MSI anche agli aspetti meno visibili del prodotto. La struttura interna è ben organizzata, l’assemblaggio trasmette una sensazione di qualità e il sistema di dissipazione appare piuttosto sofisticato.

MSI lo chiama AI Pulse Cooling e comprende una vapor chamber abbinata a due ventole. L’azienda dichiara una capacità di gestione termica fino a 140 watt, un dato che non va confuso con l’assorbimento elettrico complessivo del computer, ma che fornisce un’indicazione delle ambizioni del progetto.

L’aria fresca viene aspirata principalmente dalla parte inferiore, dove è presente anche una retina antipolvere integrata nella scocca. Qualche apertura aggiuntiva avrebbe favorito ulteriormente l’ingresso dell’aria, ma il sistema funziona molto bene, soprattutto considerando la rumorosità decisamente contenuta che abbiamo riscontrato durante le prove.

Anche le ventole, osservandole da vicino, sembrano componenti di buona qualità, una sensazione che trova riscontro nel comportamento acustico del mini PC. Naturalmente l’aspetto visivo non basta per giudicarne la durata nel tempo, ma la prima impressione è positiva.

Per quanto riguarda l’aggiornabilità, l’SSD è sostituibile, ma bisogna prestare attenzione al formato compatto del modulo e alla compatibilità con la variante in proprio possesso. Il formato M.2 2242 indicato per alcune configurazioni è sensibilmente più corto del tradizionale 2280 e può comportare una scelta più limitata di unità sostitutive, soprattutto cercando capacità elevate.

È presente anche quello che sembra un modulo Wi-Fi sostituibile. C’è una vite di fissaggio e alcuni elementi fanno pensare a una scheda separata, ma non è stato possibile verificarlo con certezza senza procedere a uno smontaggio più approfondito. La possibilità di sostituire la soluzione wireless MediaTek con un’alternativa Intel sarebbe interessante, previa verifica della compatibilità fisica ed elettrica.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

128 GB di RAM, la memoria che cambia le regole

Il cuore dell’EdgeMesa N AI+ è RTX Spark N1X, una piattaforma che avevamo già analizzato approfonditamente nella recensione del ProArt P16 e sulla quale non è necessario soffermarsi nuovamente troppo a lungo.

In breve, NVIDIA ha collaborato con MediaTek per realizzare un superchip che combina una CPU Grace basata su architettura ARM, con 20 core, e una GPU Blackwell da 6.144 CUDA core. Non mancano Tensor Core di quinta generazione, supporto CUDA, TensorRT e tutte le tecnologie NVIDIA legate al rendering, al gaming e all’intelligenza artificiale.

La caratteristica realmente distintiva rimane però la presenza di 128 GB di memoria unificata, condivisa tra CPU e GPU. Attraverso il software NVIDIA è possibile regolare la quantità di memoria riservata alla parte grafica, arrivando fino a 96 GB sulla configurazione in prova.

Questo cambia radicalmente le possibilità di utilizzo con l’intelligenza artificiale. Un desktop tradizionale può disporre di una grande quantità di RAM di sistema, ma la GPU continua a essere vincolata principalmente alla capacità della propria memoria video. Qui, invece, è possibile caricare modelli molto grandi, sfruttando un pool condiviso decisamente più ampio.

Attenzione, però, perché più memoria non significa essere automaticamente più veloci di una GeForce RTX 5090. Anzi, una scheda desktop di fascia altissima può garantire prestazioni nettamente superiori in numerosi carichi grafici e di calcolo. Il vantaggio di RTX Spark è soprattutto nella capacità di gestire modelli e applicazioni che richiedono molta memoria, senza dover necessariamente ricorrere a GPU professionali con quantitativi elevati di VRAM.

C’è Windows on ARM

Proprio come sul ProArt, anche in questo caso il sistema operativo è Windows on ARM. Il primo avvio ha richiesto parecchio tempo per completare la configurazione iniziale, ma successivamente l’esperienza è stata sostanzialmente quella classica di Windows.

Rimangono naturalmente le particolarità dell’architettura ARM. Diverse applicazioni sono già disponibili in versione nativa, mentre altre funzionano attraverso Prism, il sistema di traduzione sviluppato da Microsoft. In alcuni contesti possono quindi emergere limitazioni di compatibilità oppure prestazioni inferiori rispetto a quelle ottenibili su sistemi x86 tradizionali.

Anche la CPU Grace, nonostante i suoi venti core, non rappresenta necessariamente il riferimento assoluto del settore in tutti i carichi di lavoro. È un’architettura interessante, ma Intel, AMD e Apple continuano a offrire soluzioni estremamente competitive.

Nel caso dell’EdgeMesa, tuttavia, questi compromessi risultano meno problematici rispetto a quelli di un notebook utilizzato quotidianamente per qualsiasi attività. Se lo scopo principale è trasformarlo in un server di elaborazione AI, basta configurare i software necessari e utilizzare gli altri dispositivi per tutte le operazioni tradizionali. Ed è qui che questa macchina comincia a diventare veramente interessante.

L’AI resta a casa, ma è accessibile ovunque

Pensare all’EdgeMesa esclusivamente come a un computer Windows molto potente rischia di mettere in secondo piano le sue caratteristiche più interessanti. Una delle possibilità più interessanti è utilizzarlo come un vero e proprio server AI personale, accessibile da tutti i dispositivi collegati alla rete.

Attraverso strumenti come Ollama oppure llama.cpp è possibile installare ed eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni, scegliendo tra diverse famiglie come Qwen, Llama o Nemotron. Questi modelli permettono di analizzare documenti, riassumere PDF, elaborare dati, scrivere codice e affrontare numerose attività senza necessariamente ricorrere a servizi cloud.

La differenza fondamentale rispetto a un normale PC con funzioni AI è che l’elaborazione non deve necessariamente avvenire sul dispositivo in uso. Basta lasciare l’EdgeMesa acceso a casa e collegato alla rete. Un notebook, anche molto più leggero e meno potente, può inviare le richieste al modello in esecuzione sul mini PC attraverso un’applicazione compatibile. Quest’ultimo esegue l’elaborazione e restituisce il risultato, mentre il portatile si limita a fornire l’interfaccia per interagire con l’intelligenza artificiale.

Lo stesso principio può essere esteso ad altri computer, smartphone e servizi compatibili. NVIDIA ha previsto anche strumenti come PAIR per collegare diversi dispositivi e mettere a disposizione le risorse AI della piattaforma. Configurando correttamente un collegamento privato, per esempio attraverso una VPN, è possibile raggiungere il sistema anche da fuori casa, senza dover esporre direttamente i servizi di inferenza alla rete pubblica.

È un concetto semplice ma dalle implicazioni importanti: è possibile utilizzare un notebook estremamente portatile in viaggio, mantenendo comunque accesso alla potenza di calcolo e ai 128 GB di memoria unificata del computer lasciato acceso a casa. Naturalmente tutto dipende dalla connettività disponibile, dalla configurazione del server e dalle applicazioni utilizzate, ma è uno scenario già concretamente realizzabile.

Gli agenti AI sono la vera svolta

Un altro ambito particolarmente interessante riguarda gli agenti AI, cioè sistemi capaci non soltanto di rispondere alle domande, ma anche di utilizzare strumenti e applicazioni per completare determinate attività.

Un esempio è un assistente personale che ogni mattina analizza gli appuntamenti della giornata, consulta le email importanti, individua eventuali scadenze e prepara un riepilogo delle attività da svolgere. Oppure a un sistema che gestisce un archivio di fatture, contratti e documenti, consentendo di recuperare rapidamente informazioni attraverso semplici richieste in linguaggio naturale.

In quest’ultimo caso entrano in gioco anche tecnologie come RAG, acronimo di Retrieval-Augmented Generation, che permettono al modello di recuperare informazioni direttamente dai documenti presenti nell’archivio, anziché affidarsi esclusivamente alle conoscenze acquisite durante l’addestramento. È una soluzione particolarmente interessante per professionisti e aziende che gestiscono grandi quantità di informazioni.

Un altro esempio riguarda lo sviluppo software. È possibile configurare agenti che analizzano un progetto, individuano possibili errori nel codice, propongono correzioni ed eseguono test in un ambiente controllato, sottoponendo poi i risultati all’approvazione dell’utente.

La possibilità di lasciare questi processi attivi sull’EdgeMesa permette inoltre di separare le attività automatizzate dal computer principale. Attraverso integrazioni compatibili con Telegram o Discord è possibile inviare richieste dallo smartphone e ricevere i risultati anche lontano dalla scrivania.

Chiaramente non si tratta di funzionalità già pronte semplicemente accendendo il mini PC. È necessario installare e configurare i software, gestire i permessi, stabilire quali strumenti gli agenti possano utilizzare e soprattutto proteggere correttamente l’accesso ai dati.

Esistono poi scenari legati alla domotica, per esempio integrando modelli AI locali con piattaforme come Home Assistant. In questo modo si possono sviluppare automazioni capaci di interpretare richieste vocali, analizzare i consumi energetici o elaborare informazioni raccolte dai sensori domestici. È un ambito ancora piuttosto tecnico, ma interessante per comprendere le potenzialità di un sistema AI sempre operativo.

Intelligenza artificiale locale e cloud possono convivere. Il futuro potrebbe essere soprattutto ibrido, con modelli locali utilizzati per le operazioni quotidiane e per i dati riservati, mentre i servizi cloud rimangono disponibili quando servono capacità di ragionamento più avanzate.

NVIDIA sta lavorando proprio in questa direzione con NeMo Switchyard, una tecnologia che permette di instradare le richieste tra modelli locali e remoti, cercando di sfruttare la soluzione più adatta alle esigenze del momento.

Per chi utilizza moltissimo l’intelligenza artificiale, tutto questo può diventare interessante anche economicamente, riducendo il ricorso alle API cloud a consumo. Naturalmente bisogna considerare il costo iniziale del computer, dell’elettricità e della manutenzione: l’elaborazione locale non è automaticamente gratuita.

La sorpresa è alla presa: bastano 120 watt

Il confronto con il ProArt P16 permette di valutare quanto il formato desktop influisca sulle prestazioni della stessa piattaforma RTX Spark. I risultati sono interessanti, soprattutto sul fronte dell’efficienza.

Abbiamo ripetuto alcune prove dedicate all’intelligenza artificiale e ottenuto valori molto simili a quelli del notebook ASUS. A seconda del benchmark, l’EdgeMesa ha fatto registrare risultati leggermente superiori oppure inferiori, ma senza differenze sufficientemente consistenti da parlare di un vantaggio prestazionale significativo.

È anche un ottimo esempio delle difficoltà che si incontrano quando si confrontano benchmark dedicati all’intelligenza artificiale. Framework, quantizzazione, gestione della memoria, caching e variabilità delle singole esecuzioni possono influenzare i risultati. Per questo è importante non attribuire eccessivo significato a differenze percentuali ridotte, soprattutto quando non emergono in maniera costante.

I risultati confermano comunque le buone impressioni che avevamo maturato sul ProArt. RTX Spark rimane una piattaforma molto interessante per l’esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni e per la generazione di contenuti attraverso strumenti ottimizzati per l’ecosistema NVIDIA. La vera sorpresa dell’EdgeMesa riguarda però i consumi.

Utilizzando un wattmetro direttamente alla presa elettrica abbiamo osservato un assorbimento complessivo massimo di circa 120 watt, peraltro raggiunto soltanto come picco durante le prove effettuate. Un risultato particolarmente interessante considerando la presenza di una GPU Blackwell con 6.144 CUDA core e 128 GB di memoria unificata.

Analizzando i singoli componenti abbiamo registrato consumi della CPU nell’ordine dei 30 watt, mentre la GPU ha raggiunto circa 90 watt, con picchi campionati fino a 98 watt. Si tratta naturalmente di misurazioni riferite a componenti e momenti differenti, che non possono essere semplicemente sommate per ricostruire l’assorbimento complessivo del sistema. Anche la gestione termica è risultata convincente. Durante gli stress test più impegnativi abbiamo osservato temperature massime nell’ordine dei 90 gradi, valori elevati in termini assoluti ma raggiunti soltanto nelle condizioni di carico più gravose.

Ancora più convincente è il comportamento acustico. L’EdgeMesa è un computer molto silenzioso e, anche quando viene spinto al massimo, le ventole rimangono decisamente meno fastidiose rispetto a quelle di numerosi notebook gaming e workstation tradizionali. Si fanno sentire, naturalmente, ma senza diventare particolarmente invasive.

Durante i carichi di lavoro più impegnativi si percepisce anche un progressivo riscaldamento della scocca in alluminio. Appoggiando la mano sul telaio è evidente che una parte del calore raggiunge la struttura esterna, mentre il sistema di ventilazione provvede a smaltire quello generato dai componenti interni. Nel complesso la dissipazione funziona bene, soprattutto considerando le dimensioni estremamente compatte.

Il risultato è una macchina che offre le prestazioni AI già apprezzate sul ProArt, ma con una gestione di consumi e rumorosità particolarmente convincente. Per un computer destinato potenzialmente a rimanere acceso molte ore al giorno, è un aspetto fondamentale. Naturalmente il consumo massimo non permette da solo di stabilire quanto costerebbe mantenerlo operativo ventiquattro ore su ventiquattro: per quello sarebbe necessario conoscere anche gli assorbimenti medi nei diversi scenari di utilizzo.

Creator e gaming, oltre i modelli AI

Nonostante l’intelligenza artificiale rappresenti il principale elemento distintivo di RTX Spark, la GPU Blackwell permette di sfruttare anche numerose applicazioni professionali tradizionali.

Software come Blender, DaVinci Resolve e Premiere Pro possono beneficiare delle accelerazioni NVIDIA, naturalmente in funzione delle caratteristiche dei singoli programmi e dell’ottimizzazione disponibile per Windows on ARM. La grande quantità di memoria unificata può essere particolarmente utile per scene tridimensionali complesse e progetti che richiedono una capacità di memoria superiore a quella normalmente disponibile sulle GPU consumer.

Ancora più interessante è utilizzare l’EdgeMesa come macchina dedicata alla generazione AI. ComfyUI permette di configurare workflow per immagini e video, lasciando che sia il mini PC a occuparsi dell’elaborazione senza interrompere il lavoro sul computer principale.

È un approccio che può avere senso per creator, studi grafici e professionisti che vogliono separare la postazione utilizzata per il montaggio e la produzione dalla macchina dedicata ai processi di intelligenza artificiale.

Naturalmente non manca il gaming, con supporto alle tecnologie NVIDIA come ray tracing, DLSS e Multi Frame Generation. Le prestazioni sono sostanzialmente in linea con quelle che avevamo già osservato sul ProArt P16, consentendo di affrontare anche titoli impegnativi con gli opportuni compromessi grafici e sfruttando le tecnologie di ricostruzione e generazione dei fotogrammi. Rimangono comunque le limitazioni legate alla compatibilità dei singoli giochi con Windows on ARM.

È importante sottolineare che gli FPS ottenuti con Frame Generation non equivalgono alle prestazioni native della GPU e che, soprattutto, l’EdgeMesa non è un mini PC da acquistare principalmente per giocare. Con lo stesso budget è possibile assemblare configurazioni desktop decisamente più performanti in ambito gaming.

Il futuro dell’AI personale ha un prezzo salato

Il prezzo resta l’aspetto più difficile da giustificare. La configurazione italiana dell’MSI EdgeMesa N AI+ in prova, con 128 GB di memoria unificata e SSD da 4 TB, presenta un listino di circa 8.319 euro.

Una cifra veramente importante, che inevitabilmente restringe il pubblico a professionisti, sviluppatori e utenti con esigenze molto specifiche. Con un budget del genere è infatti possibile assemblare workstation desktop estremamente potenti, dotate di CPU e GPU dedicate di fascia altissima, maggiore espandibilità e prestazioni superiori in numerosi scenari tradizionali.

Il confronto, però, non può fermarsi alla sola potenza di calcolo. La caratteristica distintiva di RTX Spark rimane l’enorme quantità di memoria condivisa utilizzabile dalla GPU, che permette di eseguire modelli AI di grandi dimensioni senza dover necessariamente ricorrere a schede video professionali particolarmente costose.

A questo si aggiungono dimensioni ridottissime, una costruzione di ottimo livello, connettività di rete particolarmente interessante e soprattutto un’efficienza energetica convincente durante le prove. Rimangono naturalmente alcuni compromessi. Windows on ARM deve continuare a maturare, la CPU Grace non è sempre competitiva con le migliori soluzioni tradizionali e sfruttare davvero tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale locale richiede ancora competenze tecniche non banali. Inoltre, il prezzo rende difficile consigliare una macchina del genere a chi non abbia già individuato applicazioni concrete con cui utilizzarla.

L’MSI EdgeMesa N AI+ convince soprattutto per un aspetto: il formato desktop compatto potrebbe essere una delle interpretazioni più sensate della piattaforma NVIDIA RTX Spark. Il ProArt P16 aveva già dimostrato l’interesse di una GPU Blackwell e 128 GB di memoria unificata all’interno di un notebook sottile. Con questo mini PC il concetto diventa ancora più interessante, perché cambia il modo di sfruttare l’hardware.

Il computer che fornisce la potenza di calcolo non deve necessariamente coincidere con la postazione quotidiana. L’EdgeMesa può restare acceso a casa o in ufficio, collegato alla rete e configurato come un nodo AI personale, raggiungibile dagli altri dispositivi e capace di gestire elaborazioni complesse anche da remoto. Non serve portare con sé un computer con 128 GB di memoria: basta poter accedere alla sua intelligenza artificiale. È il concetto più affascinante dell’intero progetto.

NVIDIA sta cercando di portare il proprio ecosistema CUDA al centro di una nuova generazione di computer Windows, nella quale CPU, GPU, memoria e software lavorano insieme non soltanto per aumentare le prestazioni, ma anche per rendere possibili modalità di utilizzo differenti rispetto al passato.

Il settore è ancora in una fase iniziale, con prezzi elevatissimi e un’esperienza che deve necessariamente diventare più accessibile. Ma prodotti come l’EdgeMesa dimostrano che il futuro dell’intelligenza artificiale personale potrebbe non essere rappresentato esclusivamente da notebook e smartphone sempre più potenti, bensì anche da piccoli sistemi dedicati, capaci di mettere la propria intelligenza al servizio di tutti gli altri dispositivi.