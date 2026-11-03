Dopo quai un mese di utilizzo quotidiano, il nuovo Amazon Kindle (2026) ci ha convinto su una cosa: per la prima volta da tempo il modello base non è più semplicemente “il Kindle economico”, ma un e-reader ripensato quasi da zero. Schermo migliore, corpo più sottile e leggero, design a filo, nuove colorazioni e persino una batteria sostituibile: Amazon ha fatto i compiti sul fronte hardware.

Peccato che il software sia rimasto quasi fermo, che manchino ancora luce calda e resistenza all’acqua e che, soprattutto in Italia, il salto di prezzo rispetto al Kindle base precedente renda la scelta meno scontata di quanto dovrebbe essere. La versione base da 16 GB parte da 154,99 euro in Italia nelle colorazioni Viola Ube e Grafite, con pubblicità sulla schermata di blocco; la variante senza pubblicità costa 174,99 euro, mentre il nuovo Kindle in alluminio da 32 GB, senza pubblicità, è proposto a 194,99 euro in Azzurro Alpino e Verde Acqua.

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Un Kindle finalmente nuovo, non solo ricolorato

Con il Kindle 2024 avevamo avuto l’impressione che Amazon avesse fatto soprattutto un restyling estetico: bello, compatto, ma con pochi motivi concreti per cambiare dispositivo. Il Kindle (2026) è un’altra storia. Qui la sensazione, già dalle prime ore di utilizzo, è quella di tenere in mano un prodotto effettivamente aggiornato, non una variante di fine ciclo con una tinta nuova.

Il corpo è più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente, e questo si sente davvero dopo un’oretta di lettura. È il tipo di leggerezza che non colpisce al primo impatto, ma che dopo qualche sera consecutiva di lettura a letto diventa evidente: il polso fatica meno, il dispositivo si tiene comodamente anche con una sola mano e non dà mai quella sensazione di “mattoncino” che invece ho provato con alcuni e-reader più grandi.

Amazon ha anche cambiato la disposizione del pulsante di accensione/standby, ora posizionato sotto l’angolo superiore destro anziché sul bordo inferiore. All’inizio eravamo scettici: eravamo abituati alla vecchia posizione e temevamo di premere il tasto per errore. In pratica, invece, è una scelta migliore. Il dito lo trova in modo naturale quando si tiene il Kindle con la mano destra, e il rischio di attivazioni accidentali mentre si legge è praticamente nullo. È un dettaglio piccolo, ma racconta bene il lavoro di raffinamento fatto da Amazon.

Il fatto che lo schermo sia ora a filo con la cornice cambia parecchio la percezione complessiva. Il Kindle sembra più moderno, più pulito, più vicino a un oggetto premium. Polvere e residui non si accumulano più nel gradino tra display e cornice, un problema fastidioso dei modelli con schermo incassato. In più, sia la versione in plastica sia quella in alluminio non risultano particolarmente soggette alle impronte: dopo giorni di utilizzo, il Kindle resta sorprendentemente pulito, cosa che non posso dire di alcuni Kindle Paperwhite precedenti, vere calamite per le dita unte.

Design: plastica o alluminio?

Amazon propone il Kindle 2026 in due famiglie di materiali. La versione base è in plastica, con 16 GB di memoria, ed è disponibile in Viola Ube e Grafite. Quella in alluminio sale a 32 GB, è priva di pubblicità e arriva in Azzurro Alpino e Verde Acqua. La versione in plastica è quella che consigliamo alla maggior parte delle persone. Non perché quella in alluminio sia brutta, anzi, è molto elegante, con una finitura opaca che trasmette subito una sensazione più solida, ma perché il salto di prezzo non è giustificato soltanto da materiali e memoria. L’alluminio è bello da vedere e piacevole al tatto, ma non aggiunge luce calda, impermeabilità o funzioni software esclusive. È un upgrade estetico e di capacità, non un upgrade esperienziale completo.

Il Viola Ube è probabilmente la colorazione più caratteristica: non è un viola acceso da gadget, ma una tonalità pastello morbida che rende il Kindle meno “freddo” e più personale. La Grafite resta la scelta più discreta e, a mio avviso, la più adatta a chi non vuole che l’e-reader attiri l’attenzione. Le finiture in alluminio, invece, hanno un carattere più raffinato: l’Azzurro Alpino è chiaro e delicato, mentre il Verde Acqua è forse il più originale dell’intera gamma.

Display: il vero motivo per aggiornarsi

Il display è il cuore di questa recensione, perché è qui che il Kindle 2026 fa il salto più netto. Amazon ha finalmente introdotto la tecnologia E Ink Carta 1300, che il modello 2024 non aveva. Il risultato è un pannello da 6 pollici più nitido, con neri più profondi e un contrasto complessivamente superiore.

In uso, la differenza si nota soprattutto nei testi densi: romanzi, saggistica, articoli lunghi e PDF. I caratteri appaiono più definiti, i bordi delle lettere sono più puliti e la pagina ha quell’aspetto “stampato” che dovrebbe essere la ragione di vita di ogni e-reader. Non è un cambiamento rivoluzionario se si proviene da un Kindle Paperwhite recente, ma se si ha ancora un Kindle base di qualche generazione fa la differenza è immediata.

La modalità scura è migliorata anch’essa. Il fondo nero risulta più omogeneo e profondo, quindi la lettura notturna è più confortevole. Non usiamo la dark mode come impostazione predefinita, per romanzi preferiamo ancora la pagina bianca tradizionale, ma per leggere articoli, documenti o manuali in ambienti poco illuminati è diventata una modalità che uso volentieri.

Il limite più grande resta l’assenza della luce calda. Dopo anni in cui la concorrenza, e persino i Kindle di fascia superiore, offrono una temperatura colore regolabile, vederla mancare ancora sul modello base nel 2026 è frustrante. La luce frontale è uniforme e sufficiente, ma la possibilità di scaldarne il tono la sera non è un vezzo: è una funzione che riduce l’affaticamento visivo e rende la lettura prima di dormire molto più piacevole. Amazon poteva includerla, almeno sulla versione in alluminio, e la sua assenza è una delle scelte più difficili da giustificare.

Anche l’impermeabilità manca. Non è indispensabile per tutti, ma per chi legge in bagno, in vasca, in piscina o al mare è una caratteristica che può pesare. E qui il paradosso è evidente: il Kindle base 2026 è più bello, più veloce e più moderno, ma resta meno adatto di un Paperwhite a essere portato in vacanza o usato vicino all’acqua.

Un dettaglio importante: la batteria sostituibile

Per la prima volta Amazon ha reso la batteria del Kindle base sostituibile. Sulla versione in plastica il pannello posteriore si apre facilmente, mentre su quella in alluminio serve un piccolo cacciavite a esagono. È una novità legata anche alle normative europee sulla riparabilità, ma è comunque una scelta che apprezziamo molto.

Non è ancora il massimo della riparabilità: Kobo, ad esempio, permette di sostituire non solo la batteria ma anche schermo e scheda madre su alcuni dei suoi e-reader. Tuttavia, su un dispositivo che può durare molti anni, poter sostituire la batteria cambia la prospettiva di longevità. Un Kindle può tranquillamente vivere parecchi anni; se la batteria degrada, poterla sostituire invece di buttare via tutto è un passo avanti concreto.

Software: familiare, efficiente, ma poco evoluto

Il Kindle 2026 arriva con un’interfaccia che chiunque abbia usato un Kindle negli ultimi anni riconoscerà immediatamente. C’è la home, c’è la libreria e poi tutte le impostazioni si raggiungono scorrendo dall’alto. È un sistema semplice, immediato, adatto anche a chi non è particolarmente tecnologico. In questo Amazon resta imbattibile: accendi il dispositivo, accedi al tuo account e la libreria è lì, sincronizzata, pronta all’uso.

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Con il firmware 5.20.1.02, Amazon ha introdotto il raggruppamento delle serie di libri nella scheda Libreria. È una funzione utile, soprattutto per chi legge fantasy, gialli o saghe lunghe: ritrovare tutti i volumi della stessa serie insieme rende la libreria più ordinata. Il limite è che funziona solo con libri acquistati o presi in prestito dal Kindle Store o tramite Kindle+. I libri caricati manualmente tramite Send to Kindle continuano a comparire come titoli separati.

È questa una distinzione che potrebbe irritare un po’. Capisco che Amazon voglia spingere il proprio ecosistema, ma un utente che carica EPUB convertiti o PDF personali dovrebbe avere la stessa esperienza di chi compra tutto dallo store. È un piccolo esempio di come l’esperienza Kindle resti ottima se vivi dentro Amazon, ma meno fluida se il tuo rapporto con l’ecosistema è più indipendente.

La schermata home è l’altro punto in cui il Kindle mostra i suoi limiti. È funzionale, ma è anche molto orientata ai contenuti Amazon: suggerimenti, offerte, novità, consigli basati sulle letture. Se acquisti spesso dal Kindle Store o usi Kindle+, può essere comoda. Se invece vuoi solo aprire il tuo libro e leggere, quella quantità di suggerimenti può sembrare rumore. Kobo, a questo proposito, ha un approccio più pulito e meno commerciale.

Le nuove wallpaper della modalità standby sono un tocco carino. Non cambiano la vita, ma rendono il dispositivo più personale quando è appoggiato sul comodino o sulla scrivania. Si può comunque scegliere di mostrare le copertine dei libri che personalmente preferisco: vedere il romanzo che sto leggendo mentre il Kindle è in standby ha un fascino molto più “analogico”.

Prestazioni: più reattivo, non miracoloso

La velocità di cambio pagina è rimasta simile a quella del Kindle 2024, ma quasi tutto il resto è più rapido: apertura dei libri, navigazione nei menu, ricerca in libreria, impostazioni e aggiornamento dello schermo. Amazon non ha dichiarato ufficialmente se abbia aggiornato il processore, ma l’esperienza d’uso suggerisce un miglioramento, anche se contenuto.

Nell’uso quotidiano questo significa meno attese. Aprire un libro non richiede più quel piccolo momento di riflessione tipico dei Kindle più vecchi, e spostarsi tra libreria, home e impostazioni è più fluido. Anche i refresh automatici dello schermo sono così rapidi che, nella maggior parte dei casi, non li si nota davvero. È un progresso silenzioso, ma importante: un e-reader deve sparire tra le mani, non ricordarci continuamente di essere un dispositivo elettronico.

Il vero limite resta la dimensione dello schermo. Sei pollici sono perfetti per portabilità e peso, ma per chi usa caratteri grandi o legge molto saggistica diventano piccoli. Noi, ad esempio, troviamo che 7 pollici siano il punto di equilibrio ideale: abbastanza spazio per testo e impaginazioni, senza perdere la comodità di un dispositivo da una mano. Con il Kindle base, usando font più grandi, si gira pagina più spesso; e più giri di pagina significano anche un consumo maggiore della batteria.

Autonomia: buona sulla carta, meno in pratica

Amazon dichiara fino a sei settimane di autonomia, calcolate su mezz’ora di lettura al giorno. È un dato realistico con condizioni ideali: Wi-Fi disattivato, Bluetooth spento, luce frontale spenta e nessuna navigazione nello store. Nella nostra esperienza, con alcune ore di lettura al giorno, Wi-Fi sempre attivo e luminosità intorno al livello 7, abbiamo ottenuto almeno 4 settimane di utilizzo. Un ottimo risultato anche se meno convincente rispetto a Paperwhite, che nella nostra esperienza regge molto meglio l’uso intenso.

La ricarica, oltretutto, è veloce. Da circa l’11% a piena carica ci vogliono circa un’ora con un alimentatore USB-C da 25 W e un buon cavo USB-C to USB-C. È un aspetto che apprezziamo perché riduce l’impatto pratico del problema.

Prezzi e versioni in Italia

In Italia la gamma del Kindle base 2026 si articola così:

La versione da 16 GB con pubblicità è quella che consigliamo alla maggior parte degli utenti. Le pubblicità compaiono solo nella schermata di blocco, non durante la lettura, quindi non rovinano l’esperienza principale. Se invece il Kindle resta spesso sul comodino e la schermata di blocco è la prima cosa che vedi al mattino, i 20 euro in più per la versione senza pubblicità possono valere la pena.

La versione in alluminio da 32 GB è più difficile da consigliare. È più bella, ha più spazio e non mostra pubblicità, ma a 194,99 euro si avvicina troppo al territorio del Paperwhite, che offre schermo più grande, luce calda, impermeabilità e un’autonomia superiore. A meno che non si sia particolarmente attratti dal design in metallo o non si abbia davvero bisogno di 32 GB, il Kindle base in plastica resta l’acquisto più razionale.

Chi dovrebbe comprarlo

Il Kindle 2026 ha senso soprattutto per tre tipi di utenti. Il primo è chi ha un Kindle vecchio, magari di diverse generazioni fa, che oggi risulta lento, con uno schermo meno brillante e un’esperienza complessivamente datata. Per questa persona il salto è netto e giustificato.

Il secondo è chi cerca il Kindle più compatto e leggero possibile. Il formato da 6 pollici non è il mio preferito per l’uso domestico, ma per viaggi, pendolarismo e lettura in movimento è eccellente. Si infila in una giacca, in una borsa piccola o persino in una tasca larga senza pensieri. Il terzo è chi dà valore alla longevità. La batteria sostituibile, anche se non trasforma il Kindle in un dispositivo completamente modulare, è un segnale positivo e una ragione in più per considerarlo un acquisto a lungo termine.

Chi dovrebbe evitarlo

Chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo dovrebbe valutare con attenzione il Paperwhite. Il Kindle base 2026 è migliorato molto, ma il Paperwhite offre luce calda, resistenza all’acqua, schermo più grande e un’autonomia più generosa. Se la differenza di prezzo non è proibitiva, il modello da 7 pollici resta l’acquisto più completo.

Chi legge con font grandi farebbe meglio a puntare su un e-reader da 7 o 8 pollici. Il Kindle base è eccellente per romanzi con impaginazioni standard, ma con testi densi o caratteri ingranditi lo schermo da 6 pollici inizia a sentirsi piccolo.

Chi legge spesso vicino all’acqua dovrebbe evitare il Kindle base, a meno che non usi una custodia protettiva. L’assenza di certificazione di impermeabilità è una mancanza che, nel 2026, pesa ancora.

Verdetto

L’Amazon Kindle (2026) è il miglior Kindle base mai realizzato. Amazon ha finalmente portato sul modello entry-level uno schermo più nitido, un design più curato, un corpo più leggero, prestazioni più reattive e una batteria sostituibile. È un dispositivo che si usa con piacere, che scompare nella mano durante la lettura e che rende l’atto di aprire un libro semplice e immediato.

Il software è rimasto quasi immutato, la luce calda continua a mancare, l’impermeabilità è assente e la versione in alluminio costa abbastanza da avvicinarsi pericolosamente al Paperwhite. La nostra raccomandazione è chiara: prendete il Kindle base 2026 da 16 GB, possibilmente in Viola Ube o Grafite, se cercate un e-reader compatto, leggero e moderno. Evitate invece di salire all’alluminio se il vostro obiettivo è il miglior rapporto tra prezzo e funzioni: in quel caso, il Paperwhite resta la scelta più intelligente.

Il Kindle 2026 non è perfetto, ma è finalmente un aggiornamento vero. E, dopo anni di modelli base un po’ troppo conservativi, questo già significa molto.

Pro: Design più sottile, leggero e moderno



Schermo più nitido e con miglior contrasto



Interfaccia e apertura libri più reattive



Batteria sostituibile



Colori curati e versione in alluminio elegante Contro: Niente luce calda



Non è impermeabile



Software quasi invariato



Versione alluminio troppo costosa rispetto al Paperwhite