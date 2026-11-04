Le iniziative dedicate al Black Friday iniziano a entrare nel vivo e anche MSI ha deciso di rinnovare il proprio catalogo di promozioni con una serie di sconti dedicati agli appassionati di hardware e gaming. Attraverso il proprio store ufficiale, il produttore propone infatti diverse occasioni per aggiornare la propria postazione, acquistare un nuovo PC oppure mettere mano alla configurazione attuale senza necessariamente affrontare una spesa particolarmente elevata.

La campagna coinvolge diverse categorie di prodotti, dai monitor gaming con pannelli QD-OLED alle schede madri, passando per alimentatori, notebook e PC desktop. Gli sconti arrivano fino al 40%, ma non mancano ulteriori vantaggi riservati a chi acquista direttamente sullo store MSI, tra cui il raddoppio dei punti del programma Reward e un codice Steam da 60 euro con l’acquisto di determinati PC desktop gaming.

Le promozioni sono già disponibili e resteranno attive fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento delle scorte. Vediamo quindi quali sono le occasioni più interessanti da tenere d’occhio.

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Black Friday MSI: le migliori offerte sullo shop ufficiale

Tra le categorie che meritano maggiore attenzione troviamo sicuramente i monitor gaming, con diverse proposte QD-OLED pensate per chi cerca un’elevata qualità dell’immagine, frequenze di aggiornamento elevate e tempi di risposta ridotti. Non mancano, naturalmente, soluzioni più accessibili con pannelli tradizionali, adatte anche a chi vuole semplicemente migliorare la propria esperienza di gioco senza investire cifre importanti.

Lo store propone inoltre notebook e PC desktop con configurazioni differenti, comprese alcune soluzioni equipaggiate con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50. Per chi preferisce assemblare o aggiornare il proprio computer, sono disponibili anche diverse componenti come schede madri, alimentatori con supporto PCI-E 5.0 e dissipatori.

Un ulteriore incentivo riguarda il programma MSI Reward; gli acquisti effettuati durante il periodo promozionale consentono di ottenere il doppio dei punti, mentre l’acquisto di un PC desktop gaming idoneo dà diritto a un codice Steam del valore di 60 euro. Per maggiori dettagli o delucidazioni potete consultare il link a seguire, mentre più avanti vi segnaliamo le promozioni secondo noi più valide per categoria di prodotto.

Migliori offerte monitor MSI per il Black Friday 2026

Migliori offerte PC desktop e notebook MSI per il Black Friday 2026

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