Le iniziative dedicate al Black Friday iniziano a entrare nel vivo e anche MSI ha deciso di rinnovare il proprio catalogo di promozioni con una serie di sconti dedicati agli appassionati di hardware e gaming. Attraverso il proprio store ufficiale, il produttore propone infatti diverse occasioni per aggiornare la propria postazione, acquistare un nuovo PC oppure mettere mano alla configurazione attuale senza necessariamente affrontare una spesa particolarmente elevata.
La campagna coinvolge diverse categorie di prodotti, dai monitor gaming con pannelli QD-OLED alle schede madri, passando per alimentatori, notebook e PC desktop. Gli sconti arrivano fino al 40%, ma non mancano ulteriori vantaggi riservati a chi acquista direttamente sullo store MSI, tra cui il raddoppio dei punti del programma Reward e un codice Steam da 60 euro con l’acquisto di determinati PC desktop gaming.
Le promozioni sono già disponibili e resteranno attive fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento delle scorte. Vediamo quindi quali sono le occasioni più interessanti da tenere d’occhio.
Indice:
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Black Friday MSI: le migliori offerte sullo shop ufficiale
Tra le categorie che meritano maggiore attenzione troviamo sicuramente i monitor gaming, con diverse proposte QD-OLED pensate per chi cerca un’elevata qualità dell’immagine, frequenze di aggiornamento elevate e tempi di risposta ridotti. Non mancano, naturalmente, soluzioni più accessibili con pannelli tradizionali, adatte anche a chi vuole semplicemente migliorare la propria esperienza di gioco senza investire cifre importanti.
Lo store propone inoltre notebook e PC desktop con configurazioni differenti, comprese alcune soluzioni equipaggiate con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50. Per chi preferisce assemblare o aggiornare il proprio computer, sono disponibili anche diverse componenti come schede madri, alimentatori con supporto PCI-E 5.0 e dissipatori.
Un ulteriore incentivo riguarda il programma MSI Reward; gli acquisti effettuati durante il periodo promozionale consentono di ottenere il doppio dei punti, mentre l’acquisto di un PC desktop gaming idoneo dà diritto a un codice Steam del valore di 60 euro. Per maggiori dettagli o delucidazioni potete consultare il link a seguire, mentre più avanti vi segnaliamo le promozioni secondo noi più valide per categoria di prodotto.
Migliori offerte monitor MSI per il Black Friday 2026
- MSI MAG 274CXF | MSI Monitor Gaming disponibile a 139 euro invece di 199 euro
- MSI MAG 271QP QD-OLED X28 disponibile a 419 euro invece di 549 euro
- MSI MPG 322URX QD-OLED disponibile a 799 euro invece di 999 euro
- MSI MAG 321CUP QD-OLED disponibile a 699 euro invece di 899 euro
- MSI MAG 274QP QD-OLED X24 disponibile a 369 euro invece di 499 euro
- MSI MAG 242F disponibile a 94,90 euro invece di 119 euro
- MSI MAG 245F X24 disponibile a 109 euro invece di 179 euro
- MSI MAG 272QPW QD-OLED X28 disponibile a 429 euro invece di 599 euro
Migliori offerte PC desktop e notebook MSI per il Black Friday 2026
- MSI MPG Trident AS AI 2NVM7-073EU disponibile a 1.999 euro invece di 2.299 euro
- MSI MPG Infinite Z3 X3D 7NVRR7-875EU disponibile a 2.899 euro invece di 3.299 euro
- MSI MAG Infinite S3 14NVL5-2860EU disponibile a 1.499 euro invece di 1.999 euro
- MSI MAG Infinite S3 14NVL5-3276EU disponibile a 1.349 euro invece di 1.999 euro
- MSI MAG Infinite S3 14NVM5-2873EU disponibile a 1.599 euro invece di 1.999 euro
Notebook
- MSI Crosshair A16 HX MLG Edition disponibile a 1.699 euro invece di 1.899 euro
- MSI Pulse A17 AI+ C3XWFKG-024IT disponibile a 1.999 euro invece di 2.199 euro
- MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-214IT disponibile a 1.599 euro invece di 1.699 euro
Migliori offerte componenti MSI per il Black Friday 2026
- MSI MAG A750BN PCIE5 III disponibile a 74 euro invece di 79 euro
- MSI MPG CORELIQUID P13 360 WHITE disponibile a 159 euro invece di 179 euro
- MSI MPG A1250GS PCIE5 disponibile a 199 euro invece di 239 euro
- MSI PRO A850PL PCIE5 disponibile a 129 euro invece di 149 euro
- MSI MPG Z890 CARBON WIFI disponibile a 382 euro invece di 518 euro
- MSI MPG CORELIQUID P13 360 Black disponibile a 159 euro invece di 179 euro
- MSI XpertStation WS300 arriva in Italia: superchip NVIDIA GB300 e 748 GB di memoria
- MSI Prestige N16 Flip AI+ in preordine: il 2-in-1 con RTX Spark e fino a 128 GB di memoria
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