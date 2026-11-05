Un calo di prezzo così deciso su un notebook con processore di ultima generazione e NPU dedicata all’intelligenza artificiale non capita spesso. ASUS Vivobook 15 F1504MA, equipaggiato con Intel Core 5 320, 16GB di RAM DDR5 e 512GB di SSD NVMe PCIe 4.0, ha appena toccato il suo minimo storico su Amazon. La configurazione in questione, pensata per studio, smart working e produttività quotidiana, non era mai scesa così in basso da quando è disponibile sul mercato italiano. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché conviene approfittarne ora.

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ASUS Vivobook 15 F1504MA: potenza AI e multitasking in formato sottile

Il punto di forza di questo notebook è senza dubbio il processore Intel Core 5 320, un chip a 6 core e 6 thread capace di raggiungere 4.6GHz in turbo, con 6MB di cache e una NPU integrata fino a 16 TOPS dedicata alle funzionalità di intelligenza artificiale. Si tratta di una componente che rende ASUS Vivobook 15 F1504MA pronto per affrontare i nuovi carichi di lavoro basati su AI, un aspetto sempre più rilevante anche nei notebook generalisti.

A supportare il processore troviamo 16GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 32GB) e un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 512GB, una combinazione che garantisce fluidità nel multitasking e tempi di caricamento ridotti, elementi fondamentali per chi lavora con più applicazioni aperte contemporaneamente o segue videolezioni e riunioni online.

Il display da 15,6 pollici Full HD con pannello IPS-level offre angoli di visione ampi e un trattamento antiriflesso certificato TÜV Rheinland, pensato per ridurre l’affaticamento visivo durante le sessioni di lavoro prolungate. Tra le altre caratteristiche degne di nota:

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 per una connettività moderna e stabile

e per una connettività moderna e stabile Webcam 720p con otturatore per la privacy

con otturatore per la privacy Sistema audio SonicMaster con microfono ad array integrato

con microfono ad array integrato Porte USB 3.2 Gen 1 (Type-C e Type-A), HDMI 1.4 e jack audio 3,5mm

Peso contenuto di 1,7 kg , pratico da trasportare

, pratico da trasportare Garanzia estesa a 3 anni offerta da ASUS

La scocca in plastica e il refresh rate limitato a 60Hz sono gli unici compromessi di un prodotto che, a questo prezzo, risulta comunque estremamente competitivo per chi cerca un notebook affidabile per l’uso quotidiano.

Prezzo in caduta libera: occasione da cogliere al volo

Il prezzo di listino di 999€ per questa configurazione è crollato fino a 599€ su Amazon.it, un calo che porta lo sconto al 40% circa. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello specifico con Core 5 320 e 16GB di RAM, una condizione che rende l’offerta particolarmente interessante per chi stava aspettando il momento giusto per l’acquisto.

Vista l’entità del ribasso, la disponibilità a queste condizioni potrebbe non durare a lungo: le offerte di questo tipo tendono a esaurirsi rapidamente o a tornare ai prezzi originali in tempi brevi.

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