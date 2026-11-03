Negli ultimi giorni, dopo due mesi di attesa, Garmin ha finalmente avviato il primo ciclo di sviluppo in beta per i suoi smartwatch di punta più recenti dedicati alle attività ricreative outdoor: parliamo di Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto, Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e Marq 3, annunciato tre settimane fa.
Per tutti i dispositivi coinvolti è infatti arrivata la versione in anteprima inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, come parte di quello che sarà il prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.
Segui TuttoTech.net su Google Discover
Garmin Fenix 9: arriva la prima beta verso il prossimo major update
A distanza di un paio di settimane dalla distribuzione dell’aggiornamento più recente e a più di due mesi dall’aggiunta dei flagship più recenti al programma beta, Garmin ha finalmente deciso di aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.
Per Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, Enduro 4 e Marq 3 è appena partito il nuovo ciclo di sviluppo (il primo della loro storia), quello che ci farà compagnia fino al rilascio della futura versione 7 del software, inaugurato dalla versione 7.13 beta (prende il posto della versione 6.73 del software).
L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima è semplice: implementare nuove funzioni (ad esempio nuove schede post-attività o un’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia), modificare o migliorare funzioni esistenti (ad esempio il quadrante World Timer o il rilevamento dei colpi nel Golf) e risolvere svariati bug (che affliggono molte parti del sistema). Tutto ciò è raccontato dal lunghissimo changelog ufficiale.
Changelog – versione 7.13 beta (dalla 6.73)
- Aggiunge la modifica della distanza ai profili attività di sci di fondo indoor e ciclismo indoor.
- Aggiunge un suggerimento per la prima volta alle modalità di potenza.
- Aggiunge le schede post-attività Peso zaino e Calorie bruciate con peso zaino agli sport di camminata e corsa.
- Aggiunge l’impostazione di fluidità della lancetta dei secondi ad alcuni quadranti.
- Aggiunge l’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia.
- Corregge un elemento vuoto nel menu dei livelli della mappa.
- Corregge la visualizzazione dell’anteprima del percorso con le mappe TopoActive e OSM abilitate.
- Corregge la scheda del percorso Epic che non appare nella fase dell’attività.
- Corregge le interruzioni nella lettura della frequenza cardiaca in ArcheryX.
- Corregge il suono di una chiamata in arrivo o di una notifica dell’app in modalità silenziosa.
- Corregge il disegno errato del veicolo sulla mappa.
- Corregge un problema per cui l’accesso al menu del quadrante CIQ causava un ritardo.
- Corregge un problema per cui la resistenza di corsa visualizzava “Zona massima” quando la frequenza cardiaca dell’utente era inferiore alla zona minima.
- Corregge un problema per cui i dati meteo potrebbero non essere visualizzati in caso di interruzione di corrente.
- Corregge un problema con la modifica del peso della forza quando si utilizzano i pulsanti.
- Risolti i problemi relativi al posizionamento della freccia del nord sulla mappa.
- Corretta l’icona della tastiera nel menu Impostazioni (solo dispositivi Solar).
- Corretto il problema per cui il punteggio del giocatore 2 non veniva visualizzato nella pagina delle informazioni del round.
- Corretto un potenziale arresto anomalo durante il cambio di sport.
- Corretto un potenziale arresto anomalo quando si abilita la trasmissione della frequenza cardiaca da Garmin Connect.
- Corretto un potenziale arresto anomalo durante la selezione delle schermate dei dati dell’attività.
- Corretto un potenziale arresto anomalo all’avvio di un’attività HIIT.
- Corretto un potenziale arresto anomalo durante il cambio di playlist di Spotify.
- Corretto un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo di ClimbPro nell’attività Corsa.
- Corretto un potenziale arresto anomalo durante il download di contenuti di Outdoor Maps+.
- Corretto un potenziale arresto anomalo premendo ripetutamente il pulsante Indietro nell’app Musica.
- Corretto un potenziale arresto anomalo durante la ricerca di punti di interesse.
- Corretta la visualizzazione della barra di avanzamento nell’app LineMusic.
- Corretta la visualizzazione dell’icona del satellite (solo dispositivi Solar).
- Corretto il problema per cui le impostazioni del satellite non si aggiornavano quando si cambiava la modalità di alimentazione nel menu Fase attività.
- Migliorata la reattività nell’app Epic.
- Migliorato il quadrante World Timer.
- Miglioramenti al rilevamento dei colpi nel golf.
- Miglioramenti all’attività di vogatore indoor.
- Traduzioni aggiornate.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare i Garmin Fenix 9 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Volantino Lidl dal 5 novembre, Parkside con idropulitrice, trapano e kit ad aria compressa
- 📚 Approfitta ora e studia (o gioca) meglio: i migliori notebook MSI in offerta per il Back To School 2026
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo