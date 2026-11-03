Negli ultimi giorni, dopo due mesi di attesa, Garmin ha finalmente avviato il primo ciclo di sviluppo in beta per i suoi smartwatch di punta più recenti dedicati alle attività ricreative outdoor: parliamo di Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto, Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e Marq 3, annunciato tre settimane fa.

Per tutti i dispositivi coinvolti è infatti arrivata la versione in anteprima inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, come parte di quello che sarà il prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 9: arriva la prima beta verso il prossimo major update

A distanza di un paio di settimane dalla distribuzione dell’aggiornamento più recente e a più di due mesi dall’aggiunta dei flagship più recenti al programma beta, Garmin ha finalmente deciso di aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.

Per Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, Enduro 4 e Marq 3 è appena partito il nuovo ciclo di sviluppo (il primo della loro storia), quello che ci farà compagnia fino al rilascio della futura versione 7 del software, inaugurato dalla versione 7.13 beta (prende il posto della versione 6.73 del software).

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima è semplice: implementare nuove funzioni (ad esempio nuove schede post-attività o un’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia), modificare o migliorare funzioni esistenti (ad esempio il quadrante World Timer o il rilevamento dei colpi nel Golf) e risolvere svariati bug (che affliggono molte parti del sistema). Tutto ciò è raccontato dal lunghissimo changelog ufficiale.

Changelog – versione 7.13 beta (dalla 6.73) Aggiunge la modifica della distanza ai profili attività di sci di fondo indoor e ciclismo indoor. Aggiunge un suggerimento per la prima volta alle modalità di potenza. Aggiunge le schede post-attività Peso zaino e Calorie bruciate con peso zaino agli sport di camminata e corsa. Aggiunge l’impostazione di fluidità della lancetta dei secondi ad alcuni quadranti. Aggiunge l’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia. Corregge un elemento vuoto nel menu dei livelli della mappa. Corregge la visualizzazione dell’anteprima del percorso con le mappe TopoActive e OSM abilitate. Corregge la scheda del percorso Epic che non appare nella fase dell’attività. Corregge le interruzioni nella lettura della frequenza cardiaca in ArcheryX. Corregge il suono di una chiamata in arrivo o di una notifica dell’app in modalità silenziosa. Corregge il disegno errato del veicolo sulla mappa. Corregge un problema per cui l’accesso al menu del quadrante CIQ causava un ritardo. Corregge un problema per cui la resistenza di corsa visualizzava “Zona massima” quando la frequenza cardiaca dell’utente era inferiore alla zona minima. Corregge un problema per cui i dati meteo potrebbero non essere visualizzati in caso di interruzione di corrente. Corregge un problema con la modifica del peso della forza quando si utilizzano i pulsanti. Risolti i problemi relativi al posizionamento della freccia del nord sulla mappa. Corretta l’icona della tastiera nel menu Impostazioni (solo dispositivi Solar). Corretto il problema per cui il punteggio del giocatore 2 non veniva visualizzato nella pagina delle informazioni del round. Corretto un potenziale arresto anomalo durante il cambio di sport. Corretto un potenziale arresto anomalo quando si abilita la trasmissione della frequenza cardiaca da Garmin Connect. Corretto un potenziale arresto anomalo durante la selezione delle schermate dei dati dell’attività. Corretto un potenziale arresto anomalo all’avvio di un’attività HIIT. Corretto un potenziale arresto anomalo durante il cambio di playlist di Spotify. Corretto un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo di ClimbPro nell’attività Corsa. Corretto un potenziale arresto anomalo durante il download di contenuti di Outdoor Maps+. Corretto un potenziale arresto anomalo premendo ripetutamente il pulsante Indietro nell’app Musica. Corretto un potenziale arresto anomalo durante la ricerca di punti di interesse. Corretta la visualizzazione della barra di avanzamento nell’app LineMusic. Corretta la visualizzazione dell’icona del satellite (solo dispositivi Solar). Corretto il problema per cui le impostazioni del satellite non si aggiornavano quando si cambiava la modalità di alimentazione nel menu Fase attività. Migliorata la reattività nell’app Epic. Migliorato il quadrante World Timer. Miglioramenti al rilevamento dei colpi nel golf. Miglioramenti all’attività di vogatore indoor. Traduzioni aggiornate.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Fenix 9 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.