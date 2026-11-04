Octopus Energy cambia volto alla propria offerta commerciale. Da oggi, 4 novembre 2026, al posto dell’unica tariffa fissa proposta fino a questo momento, il fornitore mette sul piatto tre tariffe fisse differenti tra cui scegliere, oltre alla storica Octopus Flex indicizzata al mercato. Una vera e propria rivoluzione nella struttura dell’offerta, pensata per dare più opzioni ai clienti, sia per la sola luce che per la fornitura combinata di luce e gas.

Le nuove tariffe fisse si differenziano principalmente per due elementi: la durata del blocco del prezzo (12 o 24 mesi) e la presenza o meno di una penale in caso di recesso anticipato. Proprio quest’ultima variabile determina il prezzo della materia prima: chi accetta un vincolo con penale ottiene uno sconto extra, chi preferisce restare libero di cambiare senza costi paga qualcosa in più. Tutte le nuove proposte sono valide per le sottoscrizioni fino al 5 novembre 2026.

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Le tre tariffe fisse Octopus Energy: come sono cambiate le condizioni

Vediamo nel dettaglio le tre nuove tariffe fisse, valide sia per attivazioni di sola luce, sola gas, oppure luce e gas insieme.

Octopus Fissa 24M con penale

È la tariffa segnalata da Octopus Energy stessa come “la più scelta” dai clienti: blocca il prezzo per 24 mesi e include una penale in caso di recesso anticipato, a fronte della quale si ottiene uno sconto extra sulla materia prima rispetto alla versione senza vincoli. Per recesso anticipato si intende sia il cambio di fornitore sia il cambio di tariffa, questo impone un vincolo non indifferente che finora era stata una chiave di forza dell’operatore.

Luce monoraria:

Materia prima: 0,1848 €/kWh

0,1848 €/kWh Commercializzazione: 6 €/mese

Gas:

Materia prima: 0,85 €/Smc

0,85 €/Smc Commercializzazione: 7 €/mese

IVA e imposte sono escluse in entrambi i casi; per la luce le perdite di rete sono incluse nel prezzo della materia prima.

Octopus Fissa 24M senza penale

Stessa durata di blocco del prezzo, 24 mesi, ma senza alcun vincolo in caso di recesso anticipato: chi vuole restare libero di cambiare tariffa in qualsiasi momento, senza penali, paga un prezzo della materia prima leggermente più alto rispetto alla versione con penale.

Luce monoraria:

Materia prima: 0,1914 €/kWh

0,1914 €/kWh Commercializzazione: 6 €/mese

Gas:

Materia prima: 0,85 €/Smc

0,85 €/Smc Commercializzazione: 7 €/mese

Anche qui IVA e imposte sono escluse, perdite di rete incluse nel prezzo della materia prima per la luce.

Octopus Fissa 12M senza penale

Per chi preferisce un impegno più breve, Octopus Energy propone anche una versione a 12 mesi, anch’essa senza penale per il recesso anticipato.

Luce monoraria:

Materia prima: 0,2167 €/kWh

0,2167 €/kWh Commercializzazione: 6 €/mese

Gas:

Materia prima: 0,99 €/Smc

0,99 €/Smc Commercializzazione: 7 €/mese

Anche in questo caso IVA e imposte sono escluse, perdite di rete incluse nel prezzo della materia prima per la luce.

Octopus Flex resta l’alternativa indicizzata

Accanto alle tre tariffe fisse, continua a essere disponibile Octopus Flex, la tariffa indicizzata pensata per chi preferisce seguire l’andamento del mercato all’ingrosso senza bloccare il prezzo.

Luce monoraria:

Materia prima: PUN Mono + 0,0088 €/kWh

PUN Mono + 0,0088 €/kWh Commercializzazione: 6 €/mese

Gas:

Materia prima: PSVDAm + 0,06 €/Smc

PSVDAm + 0,06 €/Smc Commercializzazione: 7 €/mese

IVA e imposte sono escluse; per la luce le perdite di rete sono incluse nel prezzo della materia prima.

Altri costi in bolletta

Per tutte le tariffe appena viste, fisse e Flex, restano validi gli altri costi in bolletta indipendenti da Octopus Energy, ovvero le voci stabilite dal sistema e non dal singolo fornitore:

Trasporto e gestione del contatore

Oneri di sistema

Oneri di regolazione

Imposte

Per ciascuna tariffa, Octopus Energy mette a disposizione la relativa documentazione, tra cui CTE e Scheda Sintetica Gas, CTE e Scheda Sintetica Luce e le Condizioni generali di fornitura, consultabili direttamente sul sito del fornitore prima della sottoscrizione.

Come scegliere tra le quattro proposte

Con questa revisione, Octopus Energy introduce di fatto una segmentazione dell’offerta che prima non esisteva: chi cerca il prezzo più basso e accetta un vincolo di permanenza può orientarsi sulla Fissa 24M con penale; chi preferisce restare più libero, pur bloccando il prezzo per due anni, può scegliere la Fissa 24M senza penale; chi non vuole impegnarsi a lungo termine ha a disposizione la Fissa 12M senza penale; infine, chi preferisce seguire l’andamento del mercato senza alcun blocco può affidarsi a Octopus Flex.

Tutte le tariffe fisse qui descritte sono valide per le nuove sottoscrizioni fino al 5 novembre 2026: chi fosse interessato ha quindi una finestra molto ristretta per attivare l’offerta alle condizioni riportate in questo articolo.