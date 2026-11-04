Garmin porta avanti l’ottimo lavoro di distribuzione di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor delle ultime due generazioni.

Per i Garmin Fenix 9, modelli annunciati a fine agosto, arriva un nuovo aggiornamento in forma stabile. Per i Garmin Fenix 8 (e tutti i modelli simili) arriva la quarta beta del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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I Garmin Fenix 9 si aggiornano ancora

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato il quarto aggiornamento software per Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, i tre modelli di punta (e super costosi) lanciati sul mercato da poco più di due mesi.

I tre modelli, che nelle ultime ore hanno anche ricevuto la prima beta della loro storia, passano dalla precedente versione 6.73 del software (risalente a una decina di giorni fa) alla nuova versione 6.74 del software il cui changelog ufficiale è super risicato.

Changelog – versione 6.74 (dalla 6.73) Correzioni di bug vari

Sui Garmin Fenix 8 arriva la quarta beta del ciclo di sviluppo (versione 24)

Sono ormai passate quasi tre settimane dall’inaugurazione del nuovo ciclo di sviluppo per gli ex flagship dedicati alle attività ricreative outdoor ma Garmin sta correndo veloce e, nelle ultime ore, ha avviato il rilascio della quarta beta del ciclo di sviluppo.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è arrivata la nuova versione 24.15 beta del software (prende il posto della 24.14 beta rilasciata lo scorso weekend).

L’obiettivo della nuova versione in anteprima, come racconta il changelog ufficiale, è quello di correggere i bug presenti su tutti gli smartwatch coinvolti e ciò è normale durante un ciclo di sviluppo (che in fin dei conti non dovrebbe aggiungere grossissime novità).

Changelog – versione 24.15 beta (dalla 24.14 beta) Risolve un problema per cui Garmin Express segnalava l’installazione di una mappa avvenuta con successo, ma in realtà nessuna mappa veniva installata sul dispositivo. Risolve un problema che causava l’arresto anomalo dell’orologio all’avvio di un’attività di nuoto. Risolve il problema della sovrapposizione delle icone emoji con il testo predittivo. Risolve il problema della mancata visualizzazione della media notturna della variabilità della frequenza cardiaca quando si utilizza Index Sleep Monitor. Risolve il problema della scomparsa dei dati storici del grafico del barometro dopo un’attività di nuoto in piscina. Risolve il problema della mancata visualizzazione dell’autovalutazione negli allenamenti di forza e HIIT quando impostati su “Solo allenamenti”. Risolve il problema della mancanza di alcune traduzioni di ArcheryX sull’orologio.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.