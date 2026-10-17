Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di penultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo in beta un sacco di novità e fix.

Per tutti i dispositivi coinvolti è infatti arrivata la versione in anteprima inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, come parte del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Garmin Fenix 8: arriva la prima beta verso il prossimo major update

A poco più di un mese dalla distribuzione del più recente major update (versione 23.31), a qualche settimana dal rilascio dell’ultimo aggiornamento minore sui modelli Pro (versione 23.39) e a pochi giorni dal rilascio dell’ultimo aggiornamento minore sui modelli non-Pro (versione 23.40), Garmin è tornata ad aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è appena partito il nuovo ciclo di sviluppo, inaugurato dalla versione 24.12 beta del software.

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima, primo step verso il prossimo major update, è semplice: implementare nuove funzioni (istruzioni per attivare la modalità di abbinamento per HRM 200/600 e novità per il modulo nuoto), modificare funzioni esistenti e risolvere alcuni bug (per la stabilità generale, legati agli allenamenti, alla navigazione, all’audio, alle notifiche e a molte altre parti del sistema) che attanagliavano sugli smartwatch dell’intera gamma. Tutto ciò è raccontato dal lunghissimo changelog ufficiale.

Changelog – versione 24.12 beta (dalla 23.39/23.40) Aggiunge istruzioni per attivare la modalità di abbinamento per HRM 200/600. Modifica la funzione “Cambia sport” per mostrare prima le attività preferite, con un’opzione “Altro”. Modifica l’app Pulse Ox per bloccare le vibrazioni solo durante la misurazione. Risolve un problema di riavvio che poteva verificarsi durante l’elaborazione dei dati di Garmin Explore. Risolve un blocco del riconoscimento vocale. Risolve il problema per cui il volume degli avvisi si riattivava automaticamente dopo l’attivazione della modalità silenziosa. Risolve un problema che impediva la rimozione della schermata dei dati dei controlli della telecamera radar. Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di istruzioni vuote per l’attività Breathwork Live. Risolve un problema che poteva causare arresti anomali del dispositivo durante l’utilizzo dei quadranti Connect IQ. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo all’avvio di un’attività GPS con cuffie Bluetooth collegate. Risolve un problema che poteva lasciare vuota la schermata “Calendario” o impedire l’avvio degli allenamenti. Risolve un problema che poteva impedire la ricezione delle notifiche sul dispositivo. Risolve un problema che impediva l’apertura delle azioni di messaggistica per gli spettatori. Risolve il problema dell’interruzione dei messaggi audio e degli avvisi vocali durante le attività. Corregge l’icona errata di EasyCard. Risolve il problema di consumo eccessivo della batteria che poteva verificarsi durante l’utilizzo di Alipay. Risolve il problema del ciclo di avvio del quadrante. Risolve il problema dell’app Calendario che mostrava troppi allenamenti. Risolve il problema della visualizzazione della pendenza media su Climb Pro. Risolve il problema delle asserzioni DGNSS eccessive dopo l’acquisizione GPS. Risolve il problema del mancato accumulo dei piani saliti durante le attività. Risolve il problema del blocco di Health Snapshot al primo prompt. Risolve il problema dell’icona della frequenza cardiaca sul quadrante Furnace che a volte appariva bianca. Risolve il problema del controllo del volume e della sincronizzazione del volume delle cuffie Bluetooth incoerenti. Risolve il problema del blocco dell’elenco durante l’inserimento del Pinyin. Risolve il problema del campo dati della profondità massima che non mostrava la granularità decimale. Risolve il problema dell’audio mancante per gli avvisi sulla frequenza di bracciata nel nuoto e nel canottaggio. Risolve il problema degli avvisi mancanti di Trova il mio dispositivo nelle ricerche ripetute. Risolve il problema dei valori della frequenza cardiaca mancanti sul quadrante predefinito FR 165. Risolve il problema del mancato caricamento dei percorsi ciclabili più popolari sulla mappa in Cina. Risolve il problema del caricamento lento della visualizzazione Calendario quando sono presenti gli allenamenti di Garmin Coach. Risolve il problema per cui alcune strade venivano visualizzate come linee nere spesse. Risolve il problema per cui la funzione di sintesi vocale del quadrante non funzionava dopo il nuoto. Risolve il problema per cui il pulsante “Traccia successiva” veniva troncato nella pagina dei controlli musicali. Risolve il problema per cui la schermata del partner virtuale non veniva visualizzata automaticamente quando si gareggiava contro se stessi da un’attività scaricata. Risolve il problema per cui l’orologio non spostava immediatamente un titolo azionario verso l’alto o verso il basso nell’elenco quando si riordinavano i titoli. Risolve il problema dell’indicatore di intensità del segnale LTE inaffidabile. Risolve il problema per cui il campo dei dati delle maree del quadrante dell’orologio visualizzava il suffisso orario errato rispetto alla visualizzazione delle maree. Risolve il problema del riavvio dell’orologio durante la risposta a una chiamata. Risolve il problema della vibrazione dell’orologio in modalità di ripristino. Migliora la velocità dei risultati di ricerca dei punti di interesse. Continua a mostrare i dati meteo in caso di interruzioni di connessione. Mostra la guida di svolta del percorso a pagina intera solo se non si sta visualizzando la pagina della mappa. Impedisce l’utilizzo di Garmin Pay in modalità invisibile tramite scorciatoia/tasto rapido. Aggiorna il modulo nuoto.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.