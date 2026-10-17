Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di penultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo in beta un sacco di novità e fix.
Per tutti i dispositivi coinvolti è infatti arrivata la versione in anteprima inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, come parte del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.
Segui TuttoTech.net su Google Discover
Garmin Fenix 8: arriva la prima beta verso il prossimo major update
A poco più di un mese dalla distribuzione del più recente major update (versione 23.31), a qualche settimana dal rilascio dell’ultimo aggiornamento minore sui modelli Pro (versione 23.39) e a pochi giorni dal rilascio dell’ultimo aggiornamento minore sui modelli non-Pro (versione 23.40), Garmin è tornata ad aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione.
Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è appena partito il nuovo ciclo di sviluppo, inaugurato dalla versione 24.12 beta del software.
L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima, primo step verso il prossimo major update, è semplice: implementare nuove funzioni (istruzioni per attivare la modalità di abbinamento per HRM 200/600 e novità per il modulo nuoto), modificare funzioni esistenti e risolvere alcuni bug (per la stabilità generale, legati agli allenamenti, alla navigazione, all’audio, alle notifiche e a molte altre parti del sistema) che attanagliavano sugli smartwatch dell’intera gamma. Tutto ciò è raccontato dal lunghissimo changelog ufficiale.
Changelog – versione 24.12 beta (dalla 23.39/23.40)
- Aggiunge istruzioni per attivare la modalità di abbinamento per HRM 200/600.
- Modifica la funzione “Cambia sport” per mostrare prima le attività preferite, con un’opzione “Altro”.
- Modifica l’app Pulse Ox per bloccare le vibrazioni solo durante la misurazione.
- Risolve un problema di riavvio che poteva verificarsi durante l’elaborazione dei dati di Garmin Explore.
- Risolve un blocco del riconoscimento vocale.
- Risolve il problema per cui il volume degli avvisi si riattivava automaticamente dopo l’attivazione della modalità silenziosa.
- Risolve un problema che impediva la rimozione della schermata dei dati dei controlli della telecamera radar.
- Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di istruzioni vuote per l’attività Breathwork Live.
- Risolve un problema che poteva causare arresti anomali del dispositivo durante l’utilizzo dei quadranti Connect IQ.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo all’avvio di un’attività GPS con cuffie Bluetooth collegate.
- Risolve un problema che poteva lasciare vuota la schermata “Calendario” o impedire l’avvio degli allenamenti.
- Risolve un problema che poteva impedire la ricezione delle notifiche sul dispositivo.
- Risolve un problema che impediva l’apertura delle azioni di messaggistica per gli spettatori.
- Risolve il problema dell’interruzione dei messaggi audio e degli avvisi vocali durante le attività.
- Corregge l’icona errata di EasyCard.
- Risolve il problema di consumo eccessivo della batteria che poteva verificarsi durante l’utilizzo di Alipay.
- Risolve il problema del ciclo di avvio del quadrante.
- Risolve il problema dell’app Calendario che mostrava troppi allenamenti.
- Risolve il problema della visualizzazione della pendenza media su Climb Pro.
- Risolve il problema delle asserzioni DGNSS eccessive dopo l’acquisizione GPS.
- Risolve il problema del mancato accumulo dei piani saliti durante le attività.
- Risolve il problema del blocco di Health Snapshot al primo prompt.
- Risolve il problema dell’icona della frequenza cardiaca sul quadrante Furnace che a volte appariva bianca.
- Risolve il problema del controllo del volume e della sincronizzazione del volume delle cuffie Bluetooth incoerenti.
- Risolve il problema del blocco dell’elenco durante l’inserimento del Pinyin.
- Risolve il problema del campo dati della profondità massima che non mostrava la granularità decimale.
- Risolve il problema dell’audio mancante per gli avvisi sulla frequenza di bracciata nel nuoto e nel canottaggio.
- Risolve il problema degli avvisi mancanti di Trova il mio dispositivo nelle ricerche ripetute.
- Risolve il problema dei valori della frequenza cardiaca mancanti sul quadrante predefinito FR 165.
- Risolve il problema del mancato caricamento dei percorsi ciclabili più popolari sulla mappa in Cina.
- Risolve il problema del caricamento lento della visualizzazione Calendario quando sono presenti gli allenamenti di Garmin Coach.
- Risolve il problema per cui alcune strade venivano visualizzate come linee nere spesse.
- Risolve il problema per cui la funzione di sintesi vocale del quadrante non funzionava dopo il nuoto.
- Risolve il problema per cui il pulsante “Traccia successiva” veniva troncato nella pagina dei controlli musicali.
- Risolve il problema per cui la schermata del partner virtuale non veniva visualizzata automaticamente quando si gareggiava contro se stessi da un’attività scaricata.
- Risolve il problema per cui l’orologio non spostava immediatamente un titolo azionario verso l’alto o verso il basso nell’elenco quando si riordinavano i titoli.
- Risolve il problema dell’indicatore di intensità del segnale LTE inaffidabile.
- Risolve il problema per cui il campo dei dati delle maree del quadrante dell’orologio visualizzava il suffisso orario errato rispetto alla visualizzazione delle maree.
- Risolve il problema del riavvio dell’orologio durante la risposta a una chiamata.
- Risolve il problema della vibrazione dell’orologio in modalità di ripristino.
- Migliora la velocità dei risultati di ricerca dei punti di interesse.
- Continua a mostrare i dati meteo in caso di interruzioni di connessione.
- Mostra la guida di svolta del percorso a pagina intera solo se non si sta visualizzando la pagina della mappa.
- Impedisce l’utilizzo di Garmin Pay in modalità invisibile tramite scorciatoia/tasto rapido.
- Aggiorna il modulo nuoto.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: DAZN MyClubPass a prezzo stracciato: la Serie A al 50% di sconto a 14,99€/mese per alcuni clienti
- 📚 Approfitta ora e studia (o gioca) meglio: i migliori notebook MSI in offerta per il Back To School 2026
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo