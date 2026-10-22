Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di questa rassegna sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per tutti i modelli della serie è arrivata la quarta versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, quello inaugurato a metà del mese di settembre. Con le prime tre beta sono stati aggiunti novità e miglioramenti tutti i modelli della serie e il copione prosegue anche con la beta numero quattro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: arriva la quarta beta del ciclo di sviluppo

A un paio di settimane dal rilascio della precedente versione in anteprima, utile perché ha risolto un problema legato a DogTrack, Garmin ha rilasciato la quarta beta per gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED è arrivata la nuova versione 16.07 beta del software (sostituisce la precedente versione 16.06 beta).

Il changelog ufficiale (che riportiamo di seguito) include una novità (aggiunta della Recovery Mode), migliora l’attività surf e risolve tre problematiche presenti su tutti i modelli.

Changelog – versione 16.07 beta (dalla 16.06 beta) Aggiunta la modalità di recupero.

Rilevamento delle onde migliorato nell’attività Surf.

Risolto il problema di lag durante la visualizzazione del calendario.

Risolto un possibile arresto anomalo all’avvio di un allenamento tramite un’app CIQ.

Risolto il problema per cui il puntatore di DogTrack non si aggiornava.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Instinct 3 e tutti gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.