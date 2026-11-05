Da giovedì 5 novembre il nuovo volantino Lidl porta in offerta una lunga serie di prodotti Parkside, dagli utensili elettrici per il fai da te fino all’abbigliamento da lavoro. Nella stessa ondata compaiono anche accessori per l’auto e qualche prodotto per la casa. Le offerte sono valide fino a esaurimento scorte.

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Utensili e avvitatori

Il protagonista per chi lavora in casa è il Set trapano avvitatore ricaricabile, a 29,99€. La dotazione comprende batteria, caricabatteria e doppio bit, con coppia massima di 35 Nm e due livelli di velocità. Accanto c’è il Set lucidatrice ricaricabile, a 29,99€, con batteria e caricabatteria inclusi e accessori come dischi e spugne. Chi lavora su bulloneria troverà l’Adattatore di coppia digitale, a 39,99€, con display a cristalli liquidi, batteria, chiave a brugola e adattatori per le principali misure di attacco.

Per il lavoro di precisione c’è il Set pinze, disponibile a 14,99€ nella versione da 3 pezzi o in quella da 5 pezzi a becco lungo. La Mini lampada da lavoro ricaricabile, a 2,99€, ha due modalità di luce e una porta USB, con batteria inclusa.

Auto e garage

Tra le offerte più interessanti per chi lavora in officina c’è l’Idropulitrice ad alta pressione, a 69,00€ nell’edizione Lidl Black Days. Ha una potenza di 1400 W, una pressione massima di 74 bar e un cavo di 5 metri, con accessori inclusi. Il Kit attrezzi ad aria compressa, da 35 pezzi, costa 69,00€ e include quattro utensili pneumatici per avvitare, scalpellare e lavorare. Il produttore consiglia un compressore con serbatoio da almeno 50 litri.

Accessori e officina

Lo Sgabello/carrello per lavori di montaggio 2 in 1 costa 19,99€ e può sostenere fino a 120 kg sul sedile e 150 kg sul carrello. Sono incluse sei rotelle orientabili, due chiavi inglesi e una chiave esagonale. Per il trasporto, il Carrello pieghevole da trasporto a 9,99€ si chiude in pochi centimetri e regge fino a 50 kg.

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Abbigliamento da lavoro

La Giacca in pile da lavoro per uomo, disponibile dalla taglia M alla XXL, costa 14,99€. I Pantaloni da lavoro per uomo o donna, nella linea Parkside Performance, sono a 14,99€. Per completare il kit, la T-shirt da uomo in confezione da 3 pezzi costa 9,99€ e le Calze da lavoro per uomo in confezione da 5 paia costano 4,99€.

Casa e cura personale

Fuori dal mondo Parkside, il volantino propone il Livarno umidificatore a ultrasuoni con aromaterapia, a 12,99€, con cinque suoni di rumori naturali. Il Cien tagliacapelli-regolabarba, a 12,99€, offre cinque funzioni per tagliare, sagomare, rifinire e rasare.

Prezzo e disponibilità

Le offerte partono da giovedì 5 novembre e sono valide fino a esaurimento scorte. Il set trapano, il set lucidatrice, l’adattatore di coppia e la mini lampada includono la batteria, mentre l’idropulitrice, il kit ad aria compressa e il carrello non includono batterie.

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