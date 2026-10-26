Oltre a macOS 27.2 Golden Gate, iOS 27.2 e iPadOS 27.2 di cui vi abbiamo già parlato tramite articoli dedicati, a pochi giorni dalle Release Candidate, Apple ha avviato il rilascio anche di watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili.

Il colosso di Cupertino sta quindi distribuendo in forma stabile il primo aggiornamento intermedio (il “.1” è stato saltato di proposito su tutti i sistemi operativi) anche per le più recenti generazioni di watchOS, tvOS e visionOS: questo include poche novità, miglioramenti sul fronte della sicurezza e miglioramenti generali. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 27.2

La più recente generazione di watchOS, ovvero watchOS 27, riceve il primo aggiornamento intermedio con watchOS 27.2 che è ora in distribuzione su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch Series 9 in poi).

L’aggiornamento arriva tramite la build 24S118 (sostituisce la 24R365 rilasciata come versione stabile di watchOS 27.0.1 lo scorso 28 settembre) che ha un peso di 1,0 GB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 27.0.1).

L’aggiornamento porta con sé poche novità ma, come anticipato, si preoccupa di implementare importanti novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 61 CVE risolte).

Apple TV e HomePod compatibili ricevono tvOS e audioOS 27.2

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo il nuovo major update a tvOS 27.2 e audioOS 27.2; il primo aggiornamento intermedio della più recente versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 24K122 (sostituisce la 24J361, rilasciata come versione stabile di tvOS 27.0 e audioOS 27.0 lo scorso 14 settembre).

Dopo una prima versione avara di novità, qualcosina cambia con questo aggiornamento intermedio. Il colosso di Cupertino ha inoltre svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 72 CVE risolte).

Segnaliamo, per completezza di informazione, che Apple ha rilasciato anche tvOS 26.6.1 tramite la build 23L781 (che sostituisce la 23L773 rilasciata come versione stabile di tvOS 26.6 il 27 luglio scorso) sulle vecchie Apple TV HD e sulla Apple TV 4K di prima generazione.

Gli Apple Vision Pro ricevono visionOS 27.2

Apple ha rilasciato il primo aggiornamento intermedio per l’ultima generazione di visionOS, il sistema operativo dei visori Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 27.2 è la 24N120 (sostituisce la precedente 24M372 rilasciata come versione stabile di visionOS 27.0.1 lo scorso 28 settembre).

Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 124 CVE risolte). L’aggiornamento supporta le due generazioni dei visori.

Come installare le nuove versioni di watchOS, tvOS e visionOS

Le versioni stabili dei nuovi major update per i sistemi operativi watchOS, tvOS e visionOS sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):