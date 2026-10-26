Da sempre siamo stati abituati a prezzi alti e non alla portata di tutte le tasche per le componenti di un PC desktop, soprattutto quando si parla di gaming e le esigenze da parte degli utenti crescono. In tal senso, il nuovo monitor di Xiaomi, Redmi G25 2027, lanciato di recente sul mercato cinese, offre il supporto alla frequenza d’aggiornamento da 300 Hz ma ad un prezzo decisamente contenuto per le specifiche che porta: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Redmi G25 2027: alta la frequenza, basso il prezzo

Il nuovo Redmi G25 2027 offre una frequenza d’aggiornamento pari a 300 Hz: un valore particolarmente elevato, questo, che lo rende ideale per il gaming, soprattutto in generi come i racing-game o gli sparatutto in prima persona, dove la fluidità delle azioni a schermo è fondamentale per un’esperienza ottimale, riducendo al minimo gli spiacevoli effetti di motion blur e ghosting. A questo si aggiunge anche il supporto alla funzionalità AMD FreeSync Premium, capace di prevenire i fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering a schermo. Nello specifico, il nuovo monitor di Xiaomi offre una diagonale da 24,5 pollici di diagonale, con risoluzione in Full HD e tempi di risposta pari a 1 millisecondo, raccchiuso da tre cornici particolarmente sottili sui lati superiori.

Tra le funzionalità più interessanti troviamo il supporto alla certificazione VESA Display HDR 400, oltre che una luminosità da 400 nit, con una copertura completa dello spazio colore sRGB, oltre che il 93% dello spazio colore DCI P3. Grande spazio viene riservato alla salvaguardia della salute visiva, grazie alla certificazione TÜV Rheinland che attesta la riduzione (hardware) della luce blu fino al 50%, preservando al contempo l’accuratezza dei colori. Completano infine alcune funzionalità indirizzate al gaming, come per esempio la modalità specifica per l’uso notturno e una funzione capace di migliorare le scene più scure, senza per questo sovraesporre il resto dell’immagine a schermo.



Passiamo poi alla connettività, dove figurano rispettivamente due porte DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e ovviamente un’uscita audio con jack. Al netto di queste specifiche, però, il prezzo di vendita è decisamente basso: parliamo infatti di 799 yuan, che al cambio valuta attuale corrispondono a circa 106,80 euro.

Al momento la vendita di Redmi G25 2027 è limitata esclusivamente al mercato cinese, e non sappiamo se (e quando) raggiungerà anche il territorio occidentale: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Xiaomi, che potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.