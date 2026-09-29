Nella tarda serata italiana di ieri, a pochi giorni di distanza dal rilascio circoscritto a Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 nonché a poche ore dal rilascio di iOS 27.0.1 e delle altre patch correttive per quasi tutti i sistemi operativi di nuova generazione, Apple ha portato watchOS 27.0.1 su tutti gli altri modelli ancora supportati.

Mentre sui due modelli più recenti questa patch serviva per correggere alcuni bug critici, sugli altri modelli serve per risolvere problemi non meglio precisati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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watchOS 27.0.1 è arrivato anche sugli Apple Watch più datati

Come anticipato in apertura, Apple ha recentemente avviato il rilascio di watchOS 27.0.1 su tutti gli altri modelli ancora supportati (ovvero dal Watch Series 9 in poi) tramite la build 24R365 (sostituisce la precedente 24R364 rilasciata come versione stabile di watchOS 27.0 lo scorso 14 settembre) che ha un peso di 248 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 27.0).

La build, che è la medesima che era stata rilasciata in precedenza per i soli Watch Series 12 e Watch Ultra 4, è accompagnata da un changelog abbastanza risicato che non fornisce dettagli sulle problematiche risolte:

L’aggiornamento include risoluzioni di problemi per Apple Watch.

Come aggiornare gli Apple Watch

La nuova patch correttiva per watchOS 27 è già in fase di distribuzione da qualche ora e, considerando ciò per cui è stata messa a punto da Apple, vi consigliamo di procedere quanto prima con l’installazione nel caso in cui possediate un Apple Watch compatibile.

Per aggiornare gli Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.