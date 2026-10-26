Da giovedì 29 ottobre Lidl porta in negozio una nuova ondata di prodotti Parkside dedicati a fai da te e giardino. Il volantino punta soprattutto sugli utensili a batteria della linea X20V Team, con prezzi d’ingresso molto bassi per trapani, smerigliatrici e seghe, a cui si aggiungono torce, lampade LED e una livellatrice per piastrelle. Le offerte successive, in partenza lunedì 2 novembre, sono trattate a parte.

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Utensili e avvitatori

Il pezzo più economico è il trapano avvitatore ricaricabile a 19,99€: coppia massima di 45 Nm, 25 livelli di coppia e modalità foratura, con capacità di 30 mm nel legno e 13 mm nel metallo. Fa parte della linea X20V Team e, come indicato dal volantino, viene venduto senza batteria e caricabatterie.

Per chi lavora il metallo c’è la smerigliatrice angolare ricaricabile a 24,99€, con disco da 125 mm, fino a 11.000 giri al minuto e disco da taglio per metallo già montato. Anche in questo caso batteria e caricabatterie non sono compresi.

Salgono di prezzo i modelli più versatili: l’avvitatore ricaricabile a cricco a 29,99€ offre una coppia massima di 60 Nm, mentre il seghetto ricaricabile a 29,99€ taglia fino a 100 mm nel legno, 20 mm nella plastica e 20 mm nell’acciaio non legato con la lama adatta. La livellatrice per piastrelle ricaricabile a 39,99€ garantisce una forza di tenuta massima di 35 kg e viene fornita con valigetta.

Giardino

Il prodotto più atteso è la motosega ricaricabile a 49€, pensata per tronchi e rami fino a 15 cm di diametro, con lunghezza di taglio massima di 23 cm e velocità della catena di 10 m/s. Nella confezione sono previsti fodera e 270 ml di olio per la catena. Batteria e caricabatterie non sono inclusi.

Accessori e illuminazione

Il volantino propone anche due set di accessori: quello per smerigliatrice a 3,49€ e quello per trapano a 5,99€. Per il cantiere o il garage arrivano la torcia LED ricaricabile a 6,99€ e la lampada LED con morsetto a 29,99€, utilizzabile anche come powerbank tramite USB.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Parkside partono giovedì 29 ottobre 2026 e sono valide fino a esaurimento scorte. Gli utensili della linea X20V Team sono in genere proposti senza batteria e caricabatterie: prima dell’acquisto conviene controllare nel volantino e in negozio se questi elementi sono compresi, perché vanno altrimenti acquistati a parte.

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