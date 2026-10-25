Il debutto europeo della piattaforma NVIDIA RTX Spark N1X porta sugli scaffali digitali tre notebook pensati per creator e sviluppatori che vogliono eseguire IA generativa in locale. ASUS propone due taglie dello stesso progetto ProArt, mentre MSI risponde con un convertibile 2-in-1 dotato di stilo. Su Amazon.it i prezzi partono da 2.799€ e arrivano fino a 4.299€ per la configurazione più generosa in memoria, con sconti che in alcuni casi superano gli 800€ rispetto al listino ufficiale italiano.

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ProArt P14, ProArt P16 e Prestige N16 Flip AI+: tre interpretazioni dello stesso superchip

ASUS ProArt P14 è il modello compatto della famiglia, con schermo OLED touch da 14 pollici a risoluzione 3K e refresh 120Hz. Nella configurazione in listino monta la variante base del chip, con GPU Blackwell a 5.120 core CUDA e CPU Grace a 18 core, affiancata da 24GB di memoria unificata LPDDR5X e 1TB di SSD. Le porte includono tre USB4, USB-A, HDMI 2.1 e lettore SD, con connettività Wi-Fi 7. Il sistema operativo è Windows 11 for Arm, quindi le app x86 passano dall’emulatore Prism salvo esistano versioni native.

ASUS ProArt P16 condivide l’impostazione progettuale ma cresce in ogni dimensione: schermo OLED touch da 16 pollici, risoluzione 2880×1800, picco HDR a 1.100 nits e certificazione DisplayHDR True Black 1000. La configurazione disponibile monta il chip top di gamma, con GPU a 6.144 core CUDA (lo stesso numero di una RTX 5070 desktop) e CPU a 20 core, abbinata a 32GB di memoria unificata e 1TB di SSD. Chassis più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente, batteria fino a 99,9Wh.

MSI Prestige N16 Flip AI+ si distingue per il fattore di forma: è l’unico convertibile 2-in-1 della selezione, con cerniera a 360 gradi, schermo OLED touch da 16 pollici a 2,8K e 120Hz, e stilo MSI Nano Pen incluso in confezione. Monta sempre la variante superiore del chip N1X, con GPU a 6.144 core e CPU a 20 core. In Italia sono disponibili due tagli di memoria: 32GB con 1TB di SSD e 64GB con 1TB di SSD, quest’ultima la configurazione ufficialmente comunicata da MSI per il mercato italiano.

Fino a 800 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio ufficiale

Il confronto tra i prezzi di lancio comunicati da ASUS e MSI e quelli effettivamente proposti su Amazon.it evidenzia differenze interessanti. ProArt P14 parte da 3.599€ secondo il listino ufficiale italiano, ma la configurazione da 24GB/1TB è disponibile a 2.799€, con un risparmio di 800€. ProArt P16 segue lo stesso schema: prezzo di lancio ASUS fissato a 4.599€, contro i 3.799€ della configurazione 32GB/1TB su Amazon, anche qui con 800€ di differenza.

Per MSI Prestige N16 Flip AI+, la configurazione da 64GB/1TB è proposta a 4.299€, in linea con il prezzo di lancio comunicato ufficialmente da MSI per il mercato italiano. La variante da 32GB/1TB, invece, è disponibile su Amazon.it a 3.699€ come configurazione aggiuntiva non presente nel comunicato stampa ufficiale, rappresentando l’ingresso più economico nella gamma Prestige con chip RTX Spark completo.

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