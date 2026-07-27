Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, portando su tutti i dispositivi compatibili il sesto aggiornamento intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Il colosso di Cupertino non ha messo a punto novità durante questo ciclo di sviluppo, limitandosi a risolvere alcune criticità, integrando le ultime patch in ambito sicurezza e apportando alcune modifiche propedeutiche ai sistemi operativi di prossima generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple ha rilasciato il sesto aggiornamento intermedio per tutti gli OS 26

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, corrispondenti al sesto aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi di ultima generazione.

Considerando il fatto che per le vere novità dovremo ormai attendere gli OS 27, ovvero i sistemi operativi di prossima generazione (ecco le novità emerse dalle Beta 4), questi aggiornamenti non spostano gli equilibri, configurandosi come occasione per risolvere problematiche, apportare miglioramenti generali e implementare novità in ambito sicurezza.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26:

macOS 15.7.8 Sequoia tramite la build 24G824 (sostituisce la 24G720 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.7 Sequoia lo scorso 11 maggio) – risolve 138 vulnerabilità (bollettino della sicurezza)

tramite la build (sostituisce la 24G720 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.7 Sequoia lo scorso 11 maggio) – risolve 138 vulnerabilità (bollettino della sicurezza) macOS 14.8.8 Sonoma tramite la build 23J620 (sostituisce la 23J520 rilasciata come versione stabile di macOS 14.8.7 Sonoma lo scorso 11 maggio) – risolve 127 vulnerabilità (bollettino della sicurezza).

iPhone e iPad supportati ricevono iOS 26.6 e iPadOS 26.6

Apple ha rilasciato iOS 26.6 e iPadOS 26.6 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

La build che porta con sé il sesto aggiornamento intermedio è la 23G71 (sostituisce la 23F84 rilasciata come versione stabile di iOS 26.5.2 e iPadOS 26.5.2 lo scorso 29 giugno). L’aggiornamento a iOS 26.6 ha un peso di 11,95 GB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 26.5.2).

Il changelog dell’aggiornamento rimane lo stesso che vi avevamo già riportato dopo il rilascio delle Release Candidate: “Questo aggiornamento include risoluzioni di problemi, miglioramenti alla sicurezza e un’ottimizzazione dell’indice di Spotlight per prepararsi a iOS 27”.

Consultando il bollettino dedicato legato alla sicurezza, invece, possiamo scoprire che l’aggiornamento serve a risolvere ben 87 vulnerabilità che hanno impatto su vari ambiti del sistema operativo.

Sui computer Mac arriva macOS 26.6 Tahoe

Apple ha rilasciato anche macOS 26.6 Tahoe, il sesto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. La build che porta con sé il terzo aggiornamento intermedio è la 25G70 (sostituisce la 25F84 rilasciata come versione stabile di macOS 26.5.2 Tahoe il 29 giugno scorso).

Come su iPhone e iPad, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate anche sui computer Mac con macOS 26.6 Tahoe (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto: la lista delle vulnerabilità risolte (ben 155 CVE risolte) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo.

Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 26.6

Arriva la nuova versione di watchOS, ovvero watchOS 26.6, ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23U67 (sostituisce la 23T570 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.5 lo scorso 11 maggio) che ha un peso di 672 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.5).

Come di consueto, questo aggiornamento si preoccupa di implementare importanti novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 100 CVE risolte): “Questo aggiornamento fornisce risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per Apple Watch”.

Apple TV e HomePod ricevono tvOS 26.6 e audioOS 26.6

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 26.6 e audioOS 26.6; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 23L773 (sostituisce la 23L471, rilasciata come versione stabile di tvOS 26.5 e audioOS 26.5 l’11 maggio scorso).

Trattandosi di un aggiornamento “secondario”, Apple ha svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 100 CVE risolte).

Apple Vision Pro riceve visionOS 26.6

Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento intermedio anche per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.6 è la 23O770 (sostituisce la precedente 23O471 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.5 lo scorso 11 maggio).

Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 99 CVE risolte). L’aggiornamento supporta le due generazioni del visore della Mela morsicata.

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):