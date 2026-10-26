A pochi giorni dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout del primo aggiornamento intermedio per macOS 27 Golden Gate, l’ultima generazione del sistema operativo macOS, su tutti i computer Mac supportati.

A differenza della prima versione distribuita in forma stabile, dotata di tantissime novità, in questo caso non abbiamo grandi novità di sorta ma soprattutto affinamento. Questo aggiornamento affianca altri aggiornamenti in rollout quali iOS e iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli del primo aggiornamento intermedio dell’ultima versione di macOS.

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Arriva macOS 27.2 Golden Gate

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 27.2 Golden Gate su tutti i computer Mac compatibili: si tratta del primo aggiornamento intermedio per la più recente versione di macOS, etichettato come “.2” e non come “.1” per uniformità, dato che Apple ha previsto il solo iOS 27.1 (tra i “.1”) come esclusiva di iPhone Duo.

La build che porta con sé il nuovo macOS 27.2 Golden Gate è la 26B123 (sostituisce la 26A434 rilasciata come versione stabile di macOS 27.0.2 Golden Gate lo scorso 28 settembre).

Prima di andare oltre, segnaliamo che assieme al rilascio in forma stabile del primo aggiornamento intermedio per la più recente generazione di macOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per le due precedenti generazioni di macOS:

macOS 26.7.2 Tahoe tramite la build 25G332 (sostituisce la 25G241 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.1 Tahoe lo scorso 28 settembre)

tramite la build (sostituisce la 25G241 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.1 Tahoe lo scorso 28 settembre) macOS 15.8.2 Sequoia tramite la build 24H232 (sostituisce la 24H32 rilasciata come versione stabile di macOS 15.8.1 Sequoia lo scorso 27 luglio)

Le note di rilascio di macOS 27.2 Golden Gate

Abbiamo parlato delle novità (poche) che arrivano con il primo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS in un articolo dedicato. Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il primo aggiornamento intermedio di macOS 27 Golden Gate sui computer della Mela morsicata.

Questo aggiornamento migliora l’intelligenza artificiale di Siri, consentendole di conservare il contesto utile delle interazioni precedenti con Siri e di attingere a una gamma più ampia di informazioni personali. Introduce inoltre i suggerimenti in Messaggi, che ti aiutano a compiere azioni rapide in app come Calendario e Promemoria in base al contesto della conversazione. Questa versione include anche funzionalità aggiuntive, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo Mac.

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 27.2 Golden Gate (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (ben 262 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo. Ci sono novità lato sicurezza anche per le due versioni meno recenti di macOS: trovate qua il bollettino per macOS 26.7.2 Tahoe (213 CVE risolte) e qua il bollettino per macOS 15.8.2 Sequoia (197 CVE risolte).

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata, compatibile esclusivamente coi computer Mac dotati di chip Apple Silicon.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.