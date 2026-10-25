Non solo iOS 27.2 e iPadOS 27.2: a pochi giorni dal rilascio delle Release Candidate, Apple si appresta a rilasciare in forma stabile anche macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e, sebbene non ci riguardi direttamente, visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili.

I primi aggiornamenti intermedi per questi sistemi operativi di ultima generazione non sono dotati di grosse novità ma è comunque bene fare un recap: ve ne abbiamo già proposto uno utile per il prossimo aggiornamento intermedio di iOS e iPadOS, mentre in questo contenuto proporremo le principali novità, l’elenco dei dispositivi supportati e altre informazioni utili sul prossimo aggiornamento intermedio di macOS, watchOS e tvOS.

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Apple sta per rilasciare macOS 27.2, watchOS 27.2 e tvOS 27.2

Per questo nostro recap partiamo da macOS 27.2 Golden Gate, il primo aggiornamento intermedio della più recente generazione di macOS che sta per arrivare su tutti i computer Mac compatibili.

Dal ciclo di sviluppo non sono emerse grosse novità: abbiamo visto alcune modifiche all’aspetto dei cursori di volume e luminosità quando questi parametri vengono regolati tramite tastiera e alcuni indizi nascosti su elementi (come le gesture basate sul tocco) che dovrebbero tornare utili alla causa dei prossimi MacBook dotati di touchscreen.

Con watchOS 27.2, gli Apple Watch compatibili non dovrebbero ricevere grosse novità, al punto che l’unica novità degna di nota dell’intero ciclo di sviluppo riguarda la reintroduzione del menù delle app recenti.

Chiudiamo con tvOS 27.2, forse il più interessante di questa rassegna, perché porterà sui dispositivi compatibili tre novità:

Il supporto alla sequenza casuale di screensaver tra quelli disponibili nell’arco della giornata. Il supporto alla lingua dei segni nell’app Apple TV. La possibilità di scegliere quali foto utilizzare per gli screensaver personalizzati.

Sappiamo poi che il modello più recente di Apple TV gode del supporto ad Apple Intelligence e, in futuro, alcune delle potenzialità di IA arriveranno anche sui modelli di precedente generazione.

Dispositivi compatibili con il primo aggiornamento intermedio di macOS 27 e soci

Nel passaggio tra versione “.0” e versione “.2” (dato che la “.1” è arrivata solo per iOS e solo su iPhone Duo) non assisteremo a cambiamenti per quanto concerne la compatibilità. Le liste di dispositivi compatibili variano solo per l’aggiunta dei nuovi dispositivi presentati nel frattempo da Apple

Computer Mac compatibili con macOS 27.2 Golden Gate

Di seguito riportiamo la lista completa di tutti i Mac compatibili con macOS 27.2 Golden Gate (che il 28 ottobre dovrebbe diventare più lunga con l’aggiunta dei nuovi MacBook Pro OLED e di altri modelli esistenti aggiornati):

Mentre tutti i computer Mac che si aggiorneranno a macOS 27.2 Golden Gate supportano supportano le funzioni “base” di Apple Intelligence, per le funzioni “avanzate” di Apple Intelligence è necessario avere un computer Mac con almeno il chip M3 e 12 GB di memoria unificata.

Apple Watch compatibili con watchOS 27.2

Di seguito riportiamo la lista completa degli Apple Watch compatibili con watchOS 27.2:

Per utilizzare watchOS 27.2, oltre a un Apple Watch compatibile, gli utenti dovranno essere in possesso di un iPhone aggiornabile e aggiornato a iOS 27.2, ovvero di un qualsiasi modello da iPhone 11 in avanti.

Le funzioni legate ad Apple Intelligence rimangono limitate agli Apple Watch collegati agli iPhone compatibili con l’IA di Apple, ovvero tutti i modelli della successivi ad iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Dispositivi compatibili con tvOS 27 (e audioOS 27)

Di seguito riportiamo la lista completa di tutte le Apple TV e gli HomePod compatibili con tvOS 27.2 (ma anche audioOS 27.2 e HomeView Software 27.2), lista che è stata recentemente ampliata con nuovi modelli:

Quando avverrà il rollout di macOS 27.2 Golden Gate e degli altri OS 27.2?

Apple non ha fornito indicazioni precise su quando avverrà la distribuzione di macOS 27.2 Golden Gate e di tutti gli altri “OS 27.2” ma quando arrivano le Release Candidate, al netto di problematiche gravi, il rilascio in forma stabile può avvenire in un qualsiasi giorno della settimana successiva.

In questo caso specifico, quindi, il colosso di Cupertino potrebbe avviare la distribuzione già nella serata italiana di lunedì 25 ottobre 2026: solitamente, il rilascio dei nuovi aggiornamenti avviene a partire dalle 19:00 (ore italiane) in forma graduale tramite OTA, pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo (compatibile) non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento.