Trovare un registratore vocale che unisca design ultrasottile e intelligenza artificiale avanzata sotto i 150€ non è scontato. Plaud Note Pro, il modello Argento con custodia magnetica inclusa, si avvicina a questo obiettivo con una proposta che punta su autonomia estesa, 4 microfoni con beamforming AI e trascrizione automatica in 112 lingue. Il prezzo attuale su Amazon segna il minimo storico per il dispositivo, un dato che merita attenzione per chi lavora quotidianamente tra riunioni, chiamate e appunti da trascrivere. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono le condizioni dell’offerta.

Plaud note pro: compattezza e intelligenza artificiale al servizio della produttività

Il punto di forza di Plaud Note Pro risiede nella combinazione tra hardware compatto e software evoluto. Con dimensioni di 85,6 x 54,1 x 2,99 mm e un peso di appena 30 grammi, il dispositivo in alluminio e vetro Corning Gorilla Glass si confronta per ingombro a una carta di credito, risultando sottile quanto tre carte impilate. A differenza del modello base, integra un display InstantView AMOLED da 0,95 pollici con 600 nit di luminosità, utile per controllare stato e batteria senza aprire l’app.

Sul fronte audio, i 4 microfoni MEMS più 1 VPU con raggio di cattura fino a 5 metri garantiscono una qualità di registrazione superiore rispetto al Note standard, grazie alla tecnologia di beamforming AI che isola la voce riducendo i rumori ambientali. Da segnalare anche:

Batteria da 500 mAh con fino a 50 ore di registrazione in modalità Endurance

di registrazione in modalità Endurance Switch automatico tra modalità chiamata e riunione tramite custodia magnetica MagSafe

Bluetooth 5.4 e Wi-Fi dual-band per trasferimenti rapidi

64GB di storage interno

App Plaud 3.0 con trascrizione in 112 lingue, mappe mentali automatiche, oltre 10.000 template e funzione “Ask Plaud” basata su modelli come GPT, Gemini e Claude

Il piano Starter gratuito include 300 minuti mensili di trascrizione AI, sufficienti per un utilizzo moderato, mentre chi necessita di volumi maggiori può valutare i piani Pro o Unlimited a pagamento.

Plaud note pro in sconto: i dettagli dell’offerta amazon

Il prezzo di listino di Plaud Note Pro è fissato a 189,00€, ma su Amazon la versione Argento con custodia inclusa è proposta a 149,00€, con uno sconto del 21% che corrisponde a un risparmio di 40€. Si tratta di un prezzo interessante se confrontato con l’andamento recente del prodotto, dato che rappresenta il minimo storico raggiunto finora su questo store.

L’offerta include la custodia magnetica nera e l’accesso al piano Starter gratuito con 300 minuti di trascrizione al mese. La disponibilità è limitata alle scorte attuali di Amazon.it, quindi per chi stesse valutando l’acquisto di un registratore vocale AI professionale potrebbe essere il momento giusto per approfittarne.

Per non perdere le prossime occasioni su dispositivi come questo, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech per ricevere le migliori offerte tech in tempo reale, oppure a ErroriBomba per segnalazioni di errori di prezzo e sconti eccezionali su qualsiasi categoria di prodotto.