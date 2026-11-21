Logitech MX Master 3S non ha bisogno di presentazioni tra chi lavora ore e ore davanti a uno schermo, ma la notizia del momento riguarda il suo prezzo: il mouse wireless di punta della gamma produttività Logitech è sceso al minimo storico del periodo, con un taglio netto rispetto al listino abituale. Una di quelle occasioni in cui conviene agire in fretta, perché le scorte in promozione tendono a esaurirsi rapidamente durante la stagione del Black Friday. Vediamo nel dettaglio perché questo mouse merita attenzione e quali sono le cifre esatte dell’offerta.

Logitech MX Master 3S, sensore e clic che fanno la differenza

Il cuore tecnico di MX Master 3S è il sensore ottico Darkfield capace di arrivare a 8.000 DPI, con tracciamento preciso anche su superfici complesse come il vetro, un vero salto in avanti rispetto ai 4.000 DPI del modello precedente. A rendere questa versione “S” davvero speciale è però l’introduzione dei clic silenziosi, con una riduzione del rumore del 90% che permette di lavorare in ufficio condiviso o in call senza disturbare nessuno.

Non manca la celebre rotella MagSpeed, capace di passare da uno scorrimento graduale ultra preciso a uno scorrimento libero fino al 90% più veloce di un mouse tradizionale, toccando le 1.000 linee al secondo. Tra le altre caratteristiche di rilievo:

7 pulsanti personalizzabili gestibili tramite il software Logi Options+

gestibili tramite il software Logi Options+ Connettività Bluetooth + ricevitore Logi Bolt con supporto a Logitech Flow per controllare fino a 3 dispositivi

con supporto a Logitech Flow per controllare fino a 3 dispositivi Batteria al litio da 500 mAh con ricarica rapida USB-C (1 minuto di carica = 3 ore d’uso)

con ricarica rapida USB-C (1 minuto di carica = 3 ore d’uso) Pulsanti sinistro/destro certificati per 10 milioni di clic

Materiali riciclati PCR all’85% nella colorazione Graphite

Compatibile con Windows, macOS, Linux, ChromeOS e, via Bluetooth, anche con tablet e smartphone, MX Master 3S resta uno strumento pensato per chi non vuole scendere a compromessi tra precisione, silenziosità e versatilità.

Sconto del 30% su un best seller della produttività

I numeri parlano chiaro: Logitech MX Master 3S Graphite passa da 99,99€ a 69,99€ su Amazon, con uno sconto del 30% che rappresenta il prezzo più basso registrato in questo periodo. Un risparmio concreto di 30€ su un prodotto che normalmente mantiene un listino piuttosto rigido, complice la qualità costruttiva e la fama consolidata nella fascia premium dei mouse wireless. L’offerta riguarda la versione Graphite ed è disponibile a tempo limitato, quindi conviene non temporeggiare troppo.

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